Murió el taxista golpeado tras una discusión de tránsito en Ensenada y liberaron a su agresor

El taxista de 52 años que fue golpeado por el conductor de una camioneta tras una discusión de tránsito en la ciudad bonaerense de Ensenada murió hoy cuando se encontraba internado en el hospital de Cañuelas, poco después de que su agresor fuera liberado por la justicia penal de La Plata.

Jorge Alberto Gómez, quien permanecía internado desde el miércoles por la noche tras la golpiza, falleció alrededor de las 17 de hoy, confió una fuente de ese centro asistencial.

El taxista fue atacado el miércoles a la noche, cuando circulaba por las calles 126 y 50 de Ensenada, tras lo cual fue internado en el hospital de Cañuelas, donde los médicos le diagnosticaron ayer su muerte cerebral por lo cual la familia accedió a la donación de órganos al Incucai.

De acuerdo con los investigadores, Gómez mantuvo una discusión de tránsito con Esteban González, conductor de una camioneta Amarok, quien descendió del rodado y le aplicó golpes en la cabeza y el cuerpo.

Según las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la comuna, González aplicó varias patadas al cuerpo del taxista, quien finalmente quedó tendido en el suelo, donde continuó aplicándole al menos otras ocho trompadas en la cabeza.

Una fuente judicial explicó a Télam que esta tarde, antes del fallecimiento del taxista, el juez de garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, hizo lugar al pedido de detención solicitado por el fiscal Juan Menucci y lo procesó por el delito de "homicidio en grado de tentativa", carátula que ahora pasará a homicidio.

Massi rechazó, además, el pedido de eximición de prisión presentada por la defensa del atacante aunque González recuperó la libertad hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida sobre esa solicitud.

En su resolución, el juez consideró que como existe un planteo de la defensa que no está firme, no corresponde hacer efectiva la detención por el efecto suspensivo contemplado en el artículo 431 del Código Procesal Penal bonaerense.

El Código establece que hasta que la orden de detención no esté firme, instancia que se logra con el doble conforme del juez y la Cámara de Apelaciones, el procesado puede permanecer en libertad mientras tramita el proceso judicial.

Tras esa decisión, González fue trasladado a la Departamental de Investigaciones de La Plata (DDI) desde donde recuperó su libertad.

El vocero detalló que con la muerte del taxista, el fiscal pedirá ahora la detención por "homicidio calificado por alevosía" que prevé una pena de prisión perpetua.

La fuente aclaró a Télam que, sin embargo, la situación judicial del atacante no cambiará "hasta que la Cámara de Apelaciones defina el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa". "El hecho objetivo por el que se lo acusa es haberlo golpeado más allá del resultado y por eso su situación jurídica no cambia hasta que la eximición de prisión se resuelva en la Cámara de Apelaciones", graficó.

El vocero detalló que si bien el fiscal pedirá homicidio calificado se estima que el juez de Garantías hará lugar sólo a la carátula de homicidio que prevé una pena de 8 a 25 años, ya que el agravante de alevosía lo desestimó en la orden de detención cuando el taxista aún no había muerto.

En declaraciones al canal TN, el juez de Garantías Juan Pablo Massi explicó que ordenó la detención del agresor "pero el código de procedimiento le permite permanecer en libertad porque previo a ello se había solicitado la eximición de prisión y hasta tanto no quede firme esa resolución la detención no se puede hacer efectiva". Massi también argumentó que "no hubo alevosía porque para ello se requiere una planificación y actuar a traición y sobre seguro", circunstancias que para el magistrado no se dieron en este hecho.

Los abogados defensores de González pidieron esta mañana a la fiscalía "ver la totalidad del video" registrado por las cámaras de seguridad para analizar "antecedentes del hecho". José Luis Villada, uno de sus abogados, apuntó a que "de lo que surge en el video el primero que baja es Gómez" y que "seguramente ha existido una discusión o incidente previo entre ambos que motivó que se bajaran de los vehículos".