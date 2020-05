Piden colaboración para dar con el asesino de un chico

por Nadia Galán

Pablo Silva fue asesinado hace dos años. Había ido a ver un partido de fútbol barrial cerca de su casa cuando alguien que pasó en moto disparó sin piedad contra un grupo de personas. El adolescente de 14 años recibió un disparo por la espalda y murió. Ahora difundieron la imagen del acusado de apretar el gatillo para dar con su paradero.

El apuntado es Juan Pablo Maidana y lo acusan de ser quien mató al chico. Por eso desde el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe difundieron su imagen para que la comunidad ayude para encontrar a este prófugo de la Justicia.

Con una sonrisa y una moto de fondo, se lo puede ver a Maidana en la imagen que se difundió para poder encontrarlo. “Se solicita la colaboración de la población para dar con datos que ayuden a hallar a la persona que se observa en la imagen”, se pidió.

Pablo murió el 21 de noviembre de 2018. Estaba junto a un grupo de personas viendo a su hermano jugar a la pelota, en Pueyrredón y Garibaldi, en el barrio Itatí de Rosario. El chico cayó con una herida de bala en la espalda.

Tras ser herido, el joven fue auxiliado por una vecina, quien lo cargó en auto y lo llevó hasta al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Tras ser diagnosticado con una herida de fuego en la zona lumbar, el chico fue operado de urgencia pero no resistió mucho más.

El joven jugaba al fútbol en el club Juan XXIII desde los 3 años. Era enganche, lo recordaba su papá Antonio en una entrevista que había dado a días del crimen. Cursaba el 2º año de la escuela República Árabe Unida.

“Ya 17 meses pasaron de tu partida donde acá uno quedó destrozado. Donde cada paso que doy está tu mirada, tu risa, tus travesuras de un niño feliz que con solo palabras te aconsejaba. Ese niño feliz que hoy no está pero sus recuerdos te ponen feliz. Saber lo lindo que era verte disfrutar, porque eras mi motor, mi compañero”, escribió Antonio hace dos semanas para el último aniversario de la muerte de su hijo.

“Me hubiera gustado irme yo primero porque un padre no está preparado para despedir un hijo, pero se dio así y solo hoy me quedan tus mejores recuerdos que los llevaré en mi mente y mi corazón hasta que me toque partir. Solo te pido apartame un lugar a tu lado para nunca más separarnos. Porque cuando llegue ese día serás al primero que voy a ir a buscar para abrazarte! Prohibido olvidar”, continuó el papá, que ahora compartió la búsqueda del hombre que le arrebató la vida a Pablito.

A casi dos años después del crimen, el acusado de asesinarlo sigue en libertad.