Se declararon inocentes los dos acusados de asesinar a un turista francés en Salta

El juicio por el crimen del turista francés en Salta ingresó a su tramo final. Ayer los dos hermanos acusados de asesinar al mochilero aseguraron que son inocentes y que en el momento en el que se le perdió el rastro a la víctima ellos no estaban en Iruya, donde los investigadores creen que desapareció. El cuerpo de Mathieu Martin (32) nunca fue encontrado.

Los hermanos Juan (42) y Froilán Cuevas (39) se desvincularon de la autoría del crimen. Aseguraron que ellos no estaban en el paraje Huacaloma en Iruya (Salta), sino en Chirinchari en Humahuaca (Jujuy) con su madre. Además uno de ellos aseguró que fue obligado a autoincriminarse por la policía que lo fue a detener.

El rastro de Martin se perdió el 8 de agosto en 2018 cuando se comunicó con su familia para avisarle que estaba en Tilcara y que iba a Iruya. Pero el cuerpo nunca fue encontrado. Según la reconstrucción que realizó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio el turista fue apuñalado por Juan Cuevas y arrojado al “chorro”, que es una cañada y de “difícil acceso” con la colaboración de su hermano Froilán, que tiene una parálisis en uno de sus brazos.

Según la Policía, Froilán acusó a su hermano de haber asesinado al francés y dijo haber observado todo desde detrás de vegetación. De acuerdo a las pericias que se realizaron, explicó el fiscal, eso era imposible por lo que lo consideró cómplice del ataque.

Froilán fue el primero en declarar ayer ante el tribunal. “Yo no he visto nada”, dijo y aseguró: “En agosto y septiembre estuve con mi mamá en Chirinchari”.

Por su parte, Juan coincidió con su hermano y aseguró que en diciembre, cuando fue detenido, la Policía lo golpeó y torturó para que se autoincriminara. “Me han azotado con una piola. Me decían que diga que yo lo había tirado en el chorro, que lo apuñalé y que lo hice de tonto. Me han pegado hasta que me dejaron tonto y me decían que si yo lo decía no me pegaban más. Que yo diga que yo lo he matado. Tenía la pierna negra de tanto que me pegaron”, contó en su declaración que se transmitió en vivo por el canal del Poder Judicial salteño.

Ninguno de los dos acusados aceptó responder preguntas de las partes y luego se reprodujo el testimonio grabado que ambos habían realizado ante el fiscal. Ahí Juan dijo que el 15 de agosto se cruzó con el turista francés y le preguntó cómo hacía para llegar a Orán.

Por la denuncia de apremios ilegales, que ambos hermanos realizaron cuando fueron detenidos en 2018 (y reiteraron ayer en el juicio), siete policías fueron juzgados y resultaron absueltos.

El martes próximo se realizarán los alegatos y luego se conocerá la sentencia en este caso conocido en Francia como “el misterio del norte”.