Un nene de 8 años fue testigo del femicidio de su mamá: “Le voy a contar a la Policía que fue él”

Ferni Ayala (28) y Verónica González (27) fueron asesinadas esta semana en un contexto de violencia de género. Los acusados de matarlas, que eran sus parejas, escaparon tras el presunto femicidio y están prófugos. Felisa de los Santos (74) fue encontrada el jueves tendida en un charco de sangre. Su marido estaba muerto en la cama matrimonial y tenía una navaja ensangrentada junto a su cuerpo.

“Decías que era el amor de tu vida, y le sacaste la vida, las ganas de sonreír, las ganas de seguir viviendo, las ganas de ver crecer a sus hijos, las ganas de todo. Ojalá, y Dios quiera, que te encuentren y se haga justicia. Ella no merecía esto, tenía una vida por delante y vos le arrebataste los sueños”, decía uno de los mensajes que se compartieron en redes sociales tras conocerse el asesinato de Verónica González en González Catán, en el partido de La Matanza.

El femicidio ocurrió el jueves al mediodía en la casa que compartían Verónica y Brian Alexis Baigorria (30). El hijo de 8 años de la víctima fue testigo de todo. “Tía, yo miraba los dibujitos, ellos discutían, forcejearon, ella se dio vuelta, él sacó el revólver y la lastimó a mi mamá en la nuca. Le disparó el tiro y mi mamá cayó”, contó a C5N la tía de la joven asesinada.

Luego, según le relató el nene, Baigorria agarró una mochila y se escapó, pero antes de irse, le dijo: “Yo no fui, yo no estuve acá”, como para que el menor no lo incriminara. Y el nene dijo otra frase contundente, según recordó la mujer: “Yo le voy a decir a la Policía que él la mató a mi mamá, le disparó y se fue”.

Al cierre de esta edición, el sospechoso continuaba prófugo. Al igual que Esteban Rojas (44), el prestamista de nacionalidad paraguaya, que es buscado por el asesinato de Ferni. La joven fue encontrada muerta de dos tiros en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.

Historias. En los primeros 55 días del año se registraron, al menos, 30 femicidios, según un relevamiento realizado por PERFIL de casos que se hicieron públicos. Es decir, un crimen de género cada 44 horas. En este mismo período hay otros seis hechos que se presentan como “dudosos” y aún se tiene que determinar si se encuadran dentro de un homicidio en un contexto de violencia de género.

En enero hubo, al menos, 17 femicidios y un transfemicidio. María de los Ángeles Dayer (43) fue el primer crimen en un contexto de violencia de género del año. Ocurrió en la capital de Entre Ríos. La expareja de la víctima se había presentado en la casa el día anterior del homicidio y la había amenazado de muerte. Al día siguiente volvió y le dio dos tiros que terminaron con su vida.

Mientras que Jésica Olguín (33) fue asesinada en la casa que compartía con tres de sus cuatro hijos en Las Heras, Mendoza. Ella era oriunda de Mar del Plata y se había instalado en esa provincia hacía diez años. Un hombre se presentó en la comisaría y denunció que su hermano, expareja de Jésica, le confesó que la había matado y luego se había ido a dormir a la casa de una tía. Juan Manuel Tarrez fue detenido por el hecho.

El 20 de enero último, Juan Darío Sanabria Báez se acercó a la comisaría de la localidad bonaerense de Moreno y denunció que habían secuestrado a su pareja y pedido dinero de rescate. Pero luego se quebró y confesó que había asesinado y descuartizado a Nilda Rosa González Ojeda (29).

Dos días antes, se conocía el femicidio de Natalia Ester Castro (41). La mató su expareja en un hotel alojamiento de Posadas, en Misiones. “Mi papá nos arruinó la infancia y ahora nos arruinó la vida arrebatándonos a mi mamá”, sostuvo la hija de la pareja en diálogo con PERFIL cuando se difundió el caso. Mario Maidana se autolastimó para provocar su muerte, pero no lo logró y quedó detenido.

Valeria Oviedo (21) fue asesinada en Córdoba. La atacaron con un hierro dentro de un camión. El acusado era el conductor del vehículo, identificado como Luis Ludueña, que era conocido de la familia. El cuerpo fue encontrado en la ruta provincial 13, en la localidad de Sacanta. Mientras que el transfemicidio de Sofía Bravo (26) ocurrió también en esa provincia, y por el hecho hay un camionero detenido.

En febrero se contabilizaron, al menos, una docena de femicidios. Hay cuatro registrados como “dudosos”. Luz Prieto fue asesinada junto a su madre, Norma Beatriz Morales, en Neuquén. Jorge Lagos, pareja de Norma, atendió a la policía cuando golpearon a la puerta y dijo que su esposa “estaba en un velorio”. Cuando los efectivos le pidieron autorización para ingresar, el acusado les pidió “un segundo” e intentó escapar. Está detenido.

Yoo Kyunga, Paula García, Zulma Aramayo son otros de los nombres que conforman esta estadística de una violencia machista que no tiene freno.

Más de 300 víctimas en 2022

La familia de Verónica González ayer despedía a la joven asesinada por su pareja de un tiro en la nuca. El padre de la víctima reclamó por la aparición del acusado y sostuvo que aún “no lo encontraron”. Hay un pedido de captura vigente para Brian Baigorria.

“Quiero justicia. Esto pensé que no lo iba a vivir otra vez, porque es mi segundo hijo que fallece. No sé qué debo hacer. Quisiera que se entregue, que no pueda dormir ese tipo. Lacra”, comentó Guillermo, padre de Verónica, a la prensa.

Y pidió tenerlo cinco minutos “cara a cara”. “No lo voy a matar, no soy un cobarde como él para sacarle la vida de atrás como a mi hija, pero quiero tenerlo cinco minutos, cara a cara. Yo después pago lo que tenga que pagar”, sostuvo mientras mostraba la foto del prófugo.

El año pasado, hubo una víctima fatal de violencia de género cada 29 horas. Se contabilizaron 301 femicidios en todo 2022, según el informe anual de la ONG La Casa del Encuentro, confeccionado a partir de reportes periodísticos.

Según el detalle, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, se produjeron 292 femicidios, 9 trans/travesticidios y 18 femicidios vinculados a varones. Se contabilizaron 341 hijas e hijos que quedaron sin madre. De ellos, el 65% son menores de edad.