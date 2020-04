Violó la perimetral para amenazar a su ex mujer

por Leonardo Nieva

“Están tus hijos”, le grita su ex mujer para frenar su ira. Pero ni eso lo frena. “Te voy a matar”, le responde él y empieza arrojar todo lo que tiene a mano. La mitad de su cuerpo asoma por la ventana. Primero lanza una pava y después un pedazo de madera. Está sacado. No le importa la restricción de acercamiento que tenía por una denuncia previa de su ex pareja ni el aislamiento social obligatorio. Nada de nada. Cuando finalmente decide retirarse continúa escupiendo amenazas hasta que se sube a la bicicleta y escapa en medio de la oscuridad.

El ataque, en plena cuarentena, fue filmado y compartido en las redes sociales. Por ese motivo, el fiscal Javier Gramajo –a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 Descentralizada de Lanús, especializada en delitos de violencia de género y familiar– ordenó su detención por los delitos de “amenazas y desobediencia”.

El agresor, identificado por las fuentes como Hugo Daniel Kresser (47), fue arrestado por efectivos de la comisaría sexta en la puerta de la casa de su ex pareja, ubicada en las calles Coronel Lynch, entre Bueras y Maure.

La ex mujer de Kresser, con la que tuvo un hijo hace pocos meses, tiene botón antipánico desde el 2 marzo pasado, a raíz de la última denuncia que radicó ella en la Justicia.

Sin embargo, la medida judicial no tuvo el efecto esperado, como desgraciadamente sucede en muchos de los casos.

Kresser regresó a la casa de su ex pareja no solo para increparla a ella sino también para amenazar a un hombre que la acompañaba junto a sus hijos y su hermana. “Acá no quiero más a nadie. Preguntale qué le pasó al ex marido. Cinco tiros en las piernas le pegué”, lo amenazó.

“Tomátelas. Te doy veinte minutos”, le advirtió sin importarle que estaba siendo filmado.

Daiana, una amiga de la mujer, compartió el video en su cuenta de Facebook y contó además que el hombre una vez la quiso prender fuego.

“¿Hasta cuándo va a seguir esto? Se hacen las denuncias correspondientes y el loco sigue apareciendo como si nada, como pancho por su casa. ¿Qué estamos esperando? ¿que este hijo de puta la mate?”, se preguntó.

Diego Kravetz, jefe de Gabinete a cargo de la seguridad de Lanús, destacó el rápido accionar de la Policía y aseguró que en lo que va del año ya fueron detenidas más de sesenta personas vinculadas a causas por violencia de género.

“Lo más importante es que las víctimas denuncien, se acerquen a las comisarías y cuenten lo que están viviendo. Vamos a seguir trabajando fuertemente y en forma coordinada con el área de la Mujer para que cada vez menos mujeres tengan que seguir sufriendo este tipo de hechos aberrantes”, dijo el funcionario.