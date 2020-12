Alberto F volvió a apuntar a la Corte: actúa con "discrecionalidad pasmosa"

El presidente Albetro Fernández cargó contra la Corte Suprema de Justicia por actuar con una “discrecionalidad pasmosa”. Lo hizo solo unos días después de la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que cuestiona en duros términos a la cabeza del Poder Judicial. “En la Corte Suprema la apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa, que no puede tolerarse y seguir aguantándose, y que debe ser corregido, regulado. Eso va a ser en favor de la Corte”, sostuvo el primer mandatario en diálogo con FM La Patriada.

Fernández se refirió al reporte que le entregó la comisión de juristas convocados y que estudió a lo largo del fin de semana largo. Señaló que “en muy pocos temas se han puesto de acuerdo” y que aunque se perciben “dos posiciones respetables y justificadas”, hay una coincidencia en cuanto a que “todos plantean cambiar las cosas” y algunas de ellas giran en torno al máximo órgano judicial.

“Entre las cosas que se plantean está esa facultad que tiene la Corte que le permite decidir cuándo intervenir y cuándo no con cierta discrecionalidad, cuándo abrir un recurso y cuándo no abrirlo, con total discrecionalidad. Eso me parece que es algo absolutamente nocivo”, remarco el Presidente. Citó, como ejemplo, los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y del exvicepresidente Amado Boudou.

“Es verdad que la Corte tiene un nivel de discrecionalidad muy grande, porque ese famoso artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial expresamente dice que la Corte, según su sana discreción, podrá rechazar un recurso extraordinario. Su sana discreción... Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces, pero la sana discreción les dice ‘no intervengas’ cuando condenan a cinco años y medio de prisión a un exvicepresidente de la República”, diferenció Fernández.

El Jefe de Estado distinguió que “no hablo de culpabilidades o inocencias, no estoy diciendo que sea inocente o culpable el que está procesado y condenado en esa causa. Estoy diciendo que si había gravedad institucional con tres jueces, tu sana discreción debería decirte ‘hay gravedad institucional’ cuando estás en presencia de un caso como este”.

En este sentido, el Presidente calificó como “un error garrafal” que la Corte Suprema deje “que transcurra todo un proceso para después resolver cuando hay sentencia definitiva” porque “es un costo personal para mucha gente y si los procedimientos están mal hechos y se han violado garantías constitucionales, la Corte debe involucrarse y no según su sana discreción. Debe involucrarse porque el sistema lo obliga a hacerlo, porque sino el último tribunal no está funcionando como lo que debe ser”.

Fernández insistió en que no es su intención “entrar en una disputa con la Corte” pero que marca esas diferencias “para que el ciudadano común entienda”. “Cuando uno llega a fin de año descubre que la Corte intervino en 20.000 casos pero sentencias saca menos de 100, con mucho tiempo de demora”, completó el mandatario. En línea con su vicepresidenta, destacó que tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo “han cambiado infinidad de cosas, tratando de adaptarse a las demandas sociales” durante la democracia pero no así el Poder Judicial: “La Justicia no ha hecho nada de esto, no se ha revisado. Es hora de que se revise, pero no para hacer algo en desmedro de la Justicia, sino para hacer una mejor sociedad”.