Alberto se endurece contra Macri para ganar a los indecisos

por Rosario Ayerdi

Campaña antagónica y de polarización. Alberto Fernández confrontará directamente con Mauricio Macri y marcará fuertes diferencias en las propuestas de campaña. El candidato presidencial del Frente de Todos buscará romper la apatía de quienes aún no definieron su voto y que, según estudios de opinión cualitativos propios, les da lo mismo votar a uno u otro candidato.

En Catamarca, Fernández insistió ayer con uno de los ejes de la campaña, que tienen que ver con repetir la palabra “mentira” cuando habla del Presidente. “Ahora lo conocemos, sabemos que miente, lo que es capaz de hacer y no va a volver a confundir a los argentinos”, dijo junto a la gobernadora Lucía Corpacci. Busca captar votos de Macri en las elecciones anteriores que ahora están desencantados, pero también el de aquellos a los que elegir por uno u otro les da igual.

Uno de los focus group que encargó el equipo de campaña del Frente de Todos dio como resultado que hay una porción de votantes que aún no decidió su voto que muestra pesimismo frente a la elección, tiene apatía y cree que todos los candidatos son lo mismo. “No es lo mismo Alberto que Macri. No es lo mismo votar a un tipo que defiende el trabajo, que votar a uno que abre las exportaciones y hace que cierren 43 pymes por día. No es lo mismo votar a un candidato que cree en la ciencia, al que desinvierte en investigación”, explican en el entorno del candidato.

El dirigente opositor ya comenzó a dar señales de este discurso: “Si quieren votar a un presidente ajustador, voten a Macri, a mí no”, “Si quieren votar pobreza, voten a Macri”, fueron algunas de sus frases.

Ayer, Fernández respondió sobre la campaña del miedo por la posibilidad de que se dispare el dólar ante un posible triunfo de su fórmula junto a Cristina Kirchner. “Los amigos de Macri, los que ganan con la luz y el gas, son los que llevan adelante la campaña del miedo, los que dicen que si el macrismo pierde, el dólar subiría incontrolablemente. Cuando me encuentro en la calle con la gente y cuando voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street, me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, me preguntan qué hacemos con el trabajo los que lo han perdido, qué hace con el trabajo el que lo tiene y tiene miedo de perderlo”, sostuvo. El postulante a la presidencia estuvo junto a la gobernadora Lucía Corpacci y los gobernadores Sergio Casas (La Rioja) y Juan Manzur (Tucumán).

Mañana comenzarán a emitirse dos nuevas publicidades oficiales en donde Alberto volverá a hablar mirando a cámara y que se titulan “Prender la economía” y “Tenemos que poner de pie a la Argentina”. La campaña hará foco en “el bolsillo” de los ciudadanos. También produjeron contenido para las redes sociales y, al igual que el Gobierno, el chat de Whatsapp y las redes sociales estarán en la campaña del Frente de Todos. Ya hay comunidades con más de 100 mil personas, entre militantes, simpatizantes y adherentes.

Para la coordinación de la campaña, el equipo de comunicación distribuyó a los voceros de cada candidato cinco ideas centrales que deben ser parte de los discursos, entrevistas, comunicados, piezas audiovisuales y distintas intervenciones hasta las PASO. Estos ejes son: “En los temas importantes la mayoría de los argentinos estamos de un mismo lado”, “Podemos elegir entre una Argentina para todos o este gobierno de unos pocos”, “Alberto va a poner en marcha la economía, defender el trabajo y cuidar el bolsillo de la gente”, “Merecemos un gobierno mejor que acompañe tu esfuerzo y no te exija sacrificios”, “Cuatro años más de esta economía pueden hacer un daño irreparable”.

Cristina hará un acto en el club donde se lanzó en 2007

Antes de partir hacia Río Gallegos, Cristina Kirchner se reunió con Alberto Fernández en el Instituto Patria. Repasaron ejes discursivos y sondeos propios. Aunque mantienen los números bajo reserva, se mostraron optimistas. En el búnker kirchnerista, nadie duda de un triunfo en las PASO del 11 de agosto.

Mañana, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos presentará su libro Sinceramente en el estadio del Boxing Club de Río Gallegos. Aunque el formato será el mismo que la senadora ya realizó en distintas provincias, la campaña estará presente. Sobre todo porque en el acto estará Alicia Kirchner, quien buscará la reelección el mismo día que los comicios nacionales. Cristina volverá hoy al mismo estadio en el que en 2007 lanzó su candidatura a presidenta junto a Néstor Kirchner. Al igual que en las anteriores presentaciones, estará en el escenario junto a ella el periodista y escritor Marcelo Figueras.

“No hay una campaña desordenada, como quiere instalar el Gobierno, todo lo contrario, es la pelea electoral más ordenada que tuvo el peronismo en los últimos años”, dicen en el equipo de la ex presidenta. “Alberto ahora está en el norte, Cristina en el sur y Massa en la Provincia en una tarea totalmente coordinada”, insisten. Y detallan que el jueves estuvieron juntos trazando la agenda de los próximos días.

A un mes de las elecciones, la candidata evitará Comodoro Py, en donde el lunes se inicia una nueva audiencia del juicio por delitos en la obra pública en Santa Cruz. La senadora, a través de su defensor, Carlos Beraldi, informó que no asistirá a los tribunales federales de Retiro. La ex presidenta es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría direccionado el 80% de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista. Estas obras, según la acusación, tuvieron sobreprecios o no fueron concluidas, pese a lo cual se pagaron en su totalidad.