Alberto sumó a Randazzo a la campaña para ganar distritos del interior bonaerense

por Rosario Ayerdi

El conflicto con los pilotos adelantó la foto que Alberto Fernández había ideado junto con Florencio Randazzo. La recorrida se había planificado para el próximo fin de semana, pero el candidato a presidente del Frente de Todos decidió modificar su agenda y suspender el viaje al norte que iba a encarar entre ayer y hoy. Por eso, el jueves al mediodía volvió a hablar con el ex ministro del Interior y Transporte para pedirle que lo acompañe en la campaña por la cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Después de la elección de 2017 en la que Randazzo compitió como candidato a senador y Alberto Fernández fue su jefe de campaña, el ex funcionario se había mantenido alejado de la política. A pesar de que en estos comicios en los que compitió contra Cristina Kirchner y Esteban Bullrich sacó solo el 5,31 % de los votos, en los últimos años el dirigente recibió propuestas para sumarse a distintos espacios, incluso al oficialismo. Fue recién ahora que Randazzo decidió meterse en la pelea electoral.

Reencuentro. El primer cruce de chat telefónico fue el mismo 18 de mayo, cuando Cristina anunció que acompañaría como vicepresidenta la candidatura de Fernández para encabezar la fórmula. Randazzo le envió un mensaje felicitándolo y quedaron en hablar. Pasaron las semanas e, incluso, las PASO del 11 de agosto para que vuelvan a hablar. Ambos aseguran que en la reunión del 25 de septiembre no se habló del armado del gabinete pero acordaron hacer la foto del reencuentro algunos días después.

La excusa fue una recorrida de campaña y la verdadera intención es recuperar la intendencia de Chivilcoy, Chacabuco y Junín. En el primer distrito, localidad de Randazzo, el actual intendente, Guillermo Brito, logró la victoria de la boleta local por un amplio corte de boleta. El jefe comunal compite con el sello de Consenso Federal, que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey en la papeleta nacional y, a pesar de que Fernández sacó 28 puntos más que estos, Brito consiguió el 42% de los votos contra la candidata local del Frente de Todos, Constanza Alonso, que obtuvo el 34%. Estos números demostraron que el arrastre de Fernández y Cristina no alcanza, por lo que apuestan al apoyo de Randazzo. Al alejarse de la política, el ex ministro les dio libertad de acción a sus dirigentes, por lo cual hasta ahora había decidido no solo no apoyar a ningún candidato nacional, sino que tampoco lo hizo en la ciudad en la que nació.

Antes de llegar a Chivilcoy, pasaron por Junín (en donde también estuvieron Santiago Cafiero y Eduardo “Wado” De Pedro) y Chacabuco (se sumó el ex diputado nacional Julián Domínguez). En el primer distrito hubo internas locales que ganó Mario Meoni. El desafío es conservar la totalidad de los votos para desbancar al intendente local, Pablo Petracca, de Juntos por el Cambio. Chacabuco también es gobernada por el oficialismo y allí el peronismo opositor en la interna quedó apenas unos puntos arriba.

Ayer, el ex ministro llegó temprano al departamento de Alberto para sumarse al viaje junto al candidato presidencial, Fernando “Chino” Navarro, Aníbal Pitelli, Miguel Cuberos y Juan Pablo Biondi. En ningún momento del viaje se mencionó la posibilidad de que el ex ministro forme parte del gobierno en caso de ganar los comicios del 27 de octubre. Esta conversación quedará para más adelante.

Después de los últimos comicios, el dirigente se concentró en su actividad privada. Randazzo cuenta que el mejor negocio lo hizo antes de ingresar a la política. En su ciudad natal, junto con un amigo, instalaron el cable local. Años más tarde se vieron obligados a vender el negocio a Cablevisión por lo que cobraron una suma impensada. En la actualidad conserva distintas propiedades en Chivilcoy y es dueño del local comercial donde funciona la heladería más importante de la ciudad. En La Plata, distrito donde vive, tiene un gimnasio y una casa de fiestas. Se lo suele ver todas las mañanas trotando en la República de los Niños y disfrutando de haberse alejado de la función pública. Algo que deberá volver a resignar si finalmente regresa a ella.