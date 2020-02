"Alberto tiene una montaña de plata y una gran oportunidad"

por Daniela Mozetic

Después de más de 16 años en el Congreso y unas horas como presidente, Federico Pinedo volvió a la actividad privada. En diciembre, fundó un estudio de abogados con su amigo y colega el ex secretario de Comunicaciones, Héctor Huici, y dice que ahora están “buscando clientes”. Con un look relajado y en zapatillas, el ex presidente provisional del Senado recibió a PERFIL en su departamento con vista a la Avenida 9 de Julio, donde ya comenzó a pensar en el futuro de Juntos por el Cambio desde la oposición.

—¿Cómo es estar fuera de la función pública después de tantos años?

—Fuera de la responsabilidad de gobierno, muy cercana al gobierno, es mucho más aliviado y sos más dueño de tu vida. Igual sigo hablando con mucha gente de nuestro sector para colaborar en lo que se pueda.

—¿Va a participar activamente en la reorganización del PRO?

—Siempre participé activamente en la vida partidaria porque creo en los partidos, que permiten que exista el largo plazo en la política. Juntos por el Cambio es una fuerza que sacó más del 40% de los votos en tres elecciones nacionales seguidas, lo cual es un fenómeno. Y espero que sirva para equilibrar la democracia argentina y hacerla más perdurable.

—¿Tuvo contacto reciente con Mauricio Macri?

— Tuve una larga reunión con él, lo veo muy colaborativo con la Argentina. Lo veo desprendido de lo personal, no angustiado por el hecho de no ser más presidente y viendo qué puede hacer por ayudar.

—¿Lo sorprendió que haya cuestionado a su equipo económico?

—Me parece una señal confusa el video, pero conociendo al ex presidente, es un hecho más de su autenticidad. Es una discusión que teníamos siempre en el gobierno, las decisiones no son unipersonales, son colectivas. Siempre fue una persona que buscaba bajar el gasto público y eliminar el déficit, no gastar más de lo que tenés. Y hubo una gran discusión sobre el rumbo del gobierno y se optó por bajar el déficit más despacito para generar menos daño a los más pobres. Y eso requería financiamiento en el tiempo y se cortó. Por supuesto que él es el responsable, era el presidente, el que tomó la decisión, está claro lo que pasó.

—¿Cómo evalúa el arranque de Alberto Fernández?

—Creo que tuvieron mucha habilidad porque lograron que el Congreso vote los ingresos que ellos van a tener sin opinar sobre los gastos que van a tener. Están sentados sobre una montaña de plata y no tienen ninguna orientación de gasto. Así que tienen bastante libertad de movimiento, eso es una fortaleza del Gobierno y va a ser muy útil en la renegociación de la deuda y la estabilización de la economía. Yo creo que tienen toda esa montaña de plata y esa gran oportunidad: si la usan para estabilizar, la Argentina va a crecer muy rápido, si la usan para tirarla por la ventana, va a ser una catástrofe, van a chocar la calesita.

—¿Hay 2023 para Juntos por el Cambio?

—Hay 2021, porque aspiramos a mantener y fortalecer la posición legislativa. Si hubiéramos ganado la elección, hubiéramos tenido mayoría en ambas cámaras, con aliados muy naturales. Tenemos una posición muy fuerte y muy útil para la Argentina si la usamos bien.