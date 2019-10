Alberto transcurre la previa con reuniones políticas

por Rosario Ayerdi

La emoción de Alberto Fernández en el cierre de campaña electoral no solo tuvo que ver con el recuerdo de Néstor Kirchner. Quienes estuvieron cerca de él desde el 18 de mayo, día en el que Cristina Kirchner oficializó su candidatura, aseguran que el jueves, en el acto final, el candidato a presidente “entendió que el lunes comienza una nueva etapa como presidente electo. Arranca otra película y Alberto no tuvo tiempo, hasta el jueves, de darse cuenta”, detalla uno de sus hombres de confianza.

El candidato del Frente de Todos llega a la elección convencido de que no habrá sorpresas con respecto al resultado del 11 de agosto. Por eso, en el equipo de campaña, evalúan distintos escenarios para el lunes. Fernández estará atento al discurso de Mauricio Macri la noche de la elección para entender cuál puede ser el camino al día siguiente, cuando espera una primera reacción del Gobierno. “Aunque hay mucha racionalidad a su alrededor, el que toma las decisiones es el Presidente, y a eso es a lo que tememos”, dice uno de los hombres que formarán parte del gabinete. Aunque hay diálogo entre funcionarios del área económica con sus referentes, las conversaciones entre Macri y el candidato están congeladas.

En caso de que el Presidente lo llame por teléfono, Fernández le preguntará sobre las medidas que tomará el lunes. Espera esta vez no tener que darle consejos, ya que a oídos del candidato del Frente de Todos ya llegó el rumor de las medidas que podría implementar la Casa Rosada a horas de los comicios.

Evaluará cómo continúa la agenda junto a su candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien viajó anoche a Río Gallegos. También coordinará los pasos a seguir junto al postulante a gobernador Axel Kicillof. En caso de ganar contra María Eugenia Vidal, podría dar una conferencia de prensa el lunes al mediodía. Esto se terminará de definir el domingo por la noche en el Complejo C, búnker del Frente de Todos.

A la espera de la elección, Fernández acompañó a la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), en donde fue distinguida como Doctora Honoris Causa por “su activismo infatigable en la búsqueda de las nietas y nietos apropiados con alteración de su identidad; por su valiente denuncia contra la dictadura cívico-militar y los crímenes de lesa humanidad; y por su militancia permanente en defensa de los derechos humanos”. Por la noche, junto a Jorge Taiana cenó con un grupo de observadores políticos del exterior que vinieron a presenciar los comicios.

En la agenda de hoy tiene un encuentro con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y Celso Amorim, ex canciller del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Mañana, después de votar, Fernández estará en familia. Se trasladará al búnker por la tarde, en donde esperan más militantes que el 11 de agosto. También más medios de comunicación, no solo de Argentina, sino también de distintas partes del mundo. Para las PASO, hubo 800 pedidos de acreditación. Esta vez hay 1.300.