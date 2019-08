Alicia Kirchner busca un nuevo mandato frente al radical Costa

por Daniela Mozetic

Santa Cruz será hoy la única provincia que tendrá elecciones generales para elegir gobernador y repetirá la disputa de 2015 entre la actual mandataria Alicia Kirchner y el radical de Juntos por el Cambio Eduardo Costa, que competirá por cuarta vez para ponerse al frente de la administración provincial. Santa Cruz conserva el sistema electoral de Ley de Lemas por lo que habrá tres variantes que sumarán votos para el Frente de Todos: la de Kirchner, la del intendente de El Calafate, Javier Belloni, y la del petrolero Claudio Vidal. En el caso de Nuevo Santa Cruz –ex Cambiemos–, serán siete los sublemas que traccionarán voluntades para intentar desbancar al kirchnerismo. La tercera opción será la del ex gobernador Daniel Peralta quien intentará volver a ocupar ese puesto con un proyecto propio llamado “Santa Cruz Somos Todos”.

La clave de la discusión de la elección provincial fue el impedimento que planteó Costa para que Alicia Kirchner no pueda ir pegada a la boleta de Alberto Fernández y su cuñada Cristina Kirchner, con el argumento de que se trata de una elección general, en contraposición a las PASO que se dirimirán a nivel nacional.

De esta manera, Costa tampoco compartirá la boleta con Macri-Pichetto, aunque en esta ocasión fue parte de la estrategia para despegarse del Presidente e intentar focalizar la discusión en la situación provincial. No obstante, en el tramo final de la campaña recibió la visita de Pichetto y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quienes compartió un acto. Desde que asumió en diciembre de 2015, Macri esperó tres años para viajar a Santa Cruz y recién en enero de este año se reunió con Alicia Kirchner. Sin embargo, no volvió a visitar el distrito en el tramo final de la campaña y dejó en manos de Pichetto esa obligación. Es que en 2015 Macri perdió por más de 20 puntos frente a Daniel Scioli y no quiso dispensar mayores energías en conquistar un territorio que ya vislumbra complicado.

La importancia de la provincia patagónica para Alberto Fernández fue clara desde el inicio de la campaña cuando la eligió como el primer destino luego de ser ungido como candidato presidencial. La foto que se sacó compartiendo un desayuno con Alicia Kirchner marcó uno de los primeros rasgos de la estrategia del Frente de Todos, que se ratificará hoy con la decisión de Cristina Kirchner de permanecer en la provincia durante toda la jornada. La ex mandataria y postulante a vice votará en Río Gallegos, pero no viajará de vuelta a Buenos Aires para estar en el búnker nacional sino que se quedará en la provincia emblema del kirchnerismo para compartir con Alicia un eventual triunfo.

También se elegirán hoy a los candidatos a renovar dos bancas de diputados nacionales. Por Juntos por el Cambio se presentarán cinco listas mientras que el Frente de Todos tendrá tres opciones que luego se integrarán en una única boleta. Habrá además una opción del Frente Renovador Auténtico que se referencia a nivel nacional en Consenso Federal y postulantes del FIT y del Movimiento al Socialismo.