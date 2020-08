Buscan asegurar el voto en Diputados para seguir con la reforma judicial

El debate sobre la reforma judicial tendrá un nuevo capítulo el martes, con una nueva reunión plenaria virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales con unos 15 invitados que expresarán sus posturas a favor y en contra de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Pese al apuro que mostró el oficialismo para llevar el asunto al recinto de la Cámara alta, donde cuenta con suficiente aval de parte del bloque del Frente de Todos como para lograr la media sanción sin inconvenientes, fuentes parlamentarias confirmaron a PERFIL que esta dinámica de reuniones plenarias se extenderá al menos por esta semana y la que viene.

Es decir que la fecha inicial para llevar el tema al recinto en la última semana de agosto en principio quedaría postergado.

Pero aquí no se trata solo de una cuestión de agendas y cronogramas sino que en el oficialismo ya están analizando como estrategia dejar en “stand by” la media sanción en el Senado hasta tanto se aseguren el número en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

Allí, su presidente Sergio Massa por ahora no logró destrabar con la oposición la prórroga del protocolo de funcionamiento a través de sesiones remotas, ante el rechazo de Juntos por el Cambio a tratar a distancia tanto la reforma judicial como el Presupuesto 2021, que llegará dentro de un mes. Es decir que el Frente de Todos no se arriesgará a avanzar con el dictamen y la media sanción a la reforma judicial si corre peligro de quedar empantanada en la Cámara vecina.

Invitados. Dentro de la lista de convocados para brindar su postura sobre el intento de modificación de la Justicia que motoriza Alberto Fernández, figuran el ex fiscal y referente de Justicia Legítima Jorge Auat, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski y el procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, nombrado en 2016 por el ex gobernador radical Alfredo Cornejo. También figura entre los expositores el ex camarista Miguel Caminos, quien levantó polvareda al anticipar su retiro de la Justicia ante la amenaza del Gobierno de avanzar sobre las jubilaciones de privilegio. “Me estoy yendo por este proyecto, no puedo cambiar así como así mi tren de vida”, había dicho el entonces juez, en contra de las modificaciones.

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien postergó en dos ocasiones su participación, no fue incluido en la nueva lista de oradores.

Jueces. La polémica por la decisión del Senado de avanzar en el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, pese al freno que buscó imponer la jueza Alejandro Biotti, también estará presente en la reunión convocada para el próximo martes. Dentro del temario figura un proyecto de resolución del senador Juan Mario Pais, por el que rechaza “enfáticamente” el accionar de la jueza y lo considera “una flagrante violación del sistema republicano de gobierno y de las atribuciones constitucionales” del Senado.