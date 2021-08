Cafiero apuntó a Carrió, quien dijo que pensó en irse del país

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero se sumó ayer a la embestida del oficialismo contra la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió por haber organizado un festejo de cumpleaños a fines de 2020, supuestamente con más invitados que lo que las restricciones permitían.

“El Presidente pidió disculpas y siguió avanzando con la agenda que le importa a la gente, se le exigió muchísimo y no está mal, pero Elisa Carrió hizo un cumpleaños cuando no estaba permitido y todavía no hay ninguna disculpa ni de ella, ni de Negri ni de Larreta”, dijo Cafiero.

La maniobra del Gobierno apunta a igualar las responsabilidades entre el Presidente y la primera dama, que recibieron a una decena de personas en la residencia de Olivos en julio de 2020, con la participación de referentes de la oposición en un cumpleaños en diciembre de ese mismo año. “Estamos esperando las disculpas de todos de esos dirigentes, que hicieron una fiesta con mariachis incluidos”, insistió Cafiero, sobre el festejo en el que estuvieron, entre otros, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el diputado Mario Negri.

El asunto ya llegó a la Justicia a través de una denuncia que realizó el abogado Alejandro Kalbermatten, mientras que la Coalición Cívica también presentó sus explicaciones por escrito. El argumento es que el partido de Exaltación de la Cruz formaba parte de los cinco distritos que conforman el AMBA que no tenían restricciones severas durante diciembre, en donde se permitían reuniones sociales al aire libre de hasta cien personas.

Carrió también se refirió al tema ayer y reconoció que “por primera vez” en su vida sintió: “Me quiero ir de este país”. La dirigente sostuvo que “si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo” ya que, según comentó, es un paciente de riesgo porque tiene “debilidades físicas como diabetes y problemas cardíacos”.

Frente al ataque del oficialismo, Carrió dijo que entendió “a aquellos que dicen que no quieren vivir en la vergüenza y la mentira que se vive en este país, y a mí me han dañado mucho, a mí y a mi familia, lo acepté como parte de la vida política. Ayer lloré porque cumplí absolutamente todo”.