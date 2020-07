Cafiero y el vocero de Alberto le apuntaron a la oposición

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, osciló ayer entre poner paños fríos en el marco de la discusión entre el oficialismo y la oposición por la agresión a periodistas durante una marcha en el Obelisco en medio de la cuarentena con nuevas acusaciones a la oposición.

“Mientras nosotros trabajamos, en la oposición siembran odio en pantuflas desde su casa”, expresó en radio La Red.

Más temprano, sin mbargo, había asegurado: “Desde lo político, vimos lo que había anticipado el Presidente (Alberto Fernández): si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo porque, si no, sucede lo de ayer, se agrede al que piensa distinto”, señaló Cafiero, quien subrayó que el ataque a periodistas “es algo y no contribuye para nada a la democracia, a las instituciones y a la reconstrucción del país cuando pase la pandemia”.

Más allá de las consignas de la marcha, en contra del Gobierno nacional, Cafiero apuntó contra los riesgos que significa una movilización en un contexto de aislamiento. “Hay que tratar de encontrar otro mecanismo para manifestar las preocupaciones, angustias o reclamos, que no sea poniéndose en riesgo ellos y a terceros”. Sobre ese punto indicó que el jueves “se puso en riesgo el cuidado sanitario, había gente manifestando sin tapaboca”, condición obligatoria para la circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Aclaró además que “nuestro espacio político jamás estaría en contra de las manifestaciones de ideas; no estamos bajo un régimen comunista ni en dictadura”.

Sin embargo, la mesura que mostró Cafiero se vio empañada por la reacción del vocero presidencial Juan Pablo Biondi, quien replicó por Twitter el polémico posteo que realizó el ex presidente Mauricio Macri en simultáneo con la marcha en el centro porteño. “Libres”, era la única cita que utilizó el ex mandatario y Biondi le respondió: “Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste. Por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año (capaz que no te acordas). Silencio”.

Ante el revuelo que generó su publicación, desde el entorno del secretario de Comunicación Pública salieron a aclarar que se trató de un mensaje “a título personal” que se realizó desde su cuenta de Twitter y no desde ninguna vinculada a la comunicación oficial.

Cafiero también tuvo su polémica tuitera y más tarde tuvo que salir a explicar sus propias declaraciones porque Eduardo Feinmann lo acusó de auspiciar el “pensamiento único”. Según el periodista “pensar distinto es odio para Cafiero”, dijo. El jefe de Gabinete le aclaró allí que “nosotros promovemos el diálogo democrático y trabajamos a diario con gobernadores e intendentes, más allá de su pertenencia política. El discurso de odio que debemos repudiar y desarmar es el que se vio ayer en carteles como este”, y adjuntó una foto en la que se habla de “fusilar políticos y sindicalistas”.