Carrió, dura contra Milei por el rechazo a la agenda de género del G20: "Ni usted ni su hermana leyeron la Constitución"

Elisa Carrió volvió a apuntar fuerte contra Javier Milei. En una carta dirigida al mandatario, aunque le recordó que no se ubica "en los extremos del feminismo" y votó en contra de la legalización del aborto, se quejó porque la Argentina fue el único país que no suscribió un acuerdo sobre igualdad de género, en el marco de la reunión del G20 que se realizará en Brasil, el 18 y 19 de noviembre.

En la carta. la líder de Coalición Cívica (CC) incluyó fuertes críticas y afirmó que ni el Presidente, ni su hermana Karina Milei, ni el asesor Santiago Caputo, ni el nuevo canciller, Gerardo Werthein, leyeron nunca la Constitución Nacional.

Carrió dijo que le mandó la carta a Milei por la red social X porque el Presidente se comunica por ese medio en lugar de utilizar las "formas institucionales".

"Con la legitimidad que mi trayectoria académica y política me otorga, vengo a manifestar el más absoluto rechazo y la más profunda preocupación por la decisión diplomática adoptada por la República Argentina de no suscribir la Declaración sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres elaborada y consensuada por los representantes de todos los países miembros, en oportunidad de celebrarse la reunión ministerial del Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres, en el ámbito del G20″, expresó la exdiputada.

Repasó este tratado que la Argentina no suscribió y aseguró que incumple la Constitución Nacional en varias partes de su articulado (el 16, el 22, el 75 inciso 22 y el 41) y se desentiende de tratados a los que el país está adherido.

“Usted no puede y no debe apartarse de la Constitución Nacional aunque no le guste, porque así lo exige el Estado de derecho", planteó Carrió.

Además, se explayó: "Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución, a través de un uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y de legislación delegada así lo demuestran”.

En la carta, Carrió dejó constancia de que no se posiciona "en los extremos del feminismo, el que se autodenomina ‘verde’" y que votó en contra de la legalización del aborto. "Ello no significa que usted abandone su obligación de proteger todos los derechos de las mujeres”, afirmó.

Y lanzó: “En el convencimiento de que ni usted, ni su hermana, ni Santiago Caputo, ni el nuevo canciller han leído alguna vez la Constitución Nacional es que le escribo la presente misiva, a título de intimación".

Qué dice la carta de Elisa Carrió a Javier Milei

En un tono que alternaba entre la advertencia y la condena, la líder de la Coalición Cívica pidió en su carta reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones y apeló a la necesidad de “preservar la democracia” en un contexto que definió como "inquietante" para la república argentina.

Carrió señaló a Milei que la alianza de su gobierno con sectores que antes habían sido sindicados como "cómplices de la corrupción y del autoritarismo" ahora representaba un conflicto de intereses y un riesgo para la estabilidad. “Me dirijo a usted en nombre de la república, pero también de los valores que alguna vez proclamamos defender”, escribió la exdiputada, en referencia a la Coalición Cívica y su histórico enfrentamiento con sectores del kirchnerismo y del peronismo.

Carrió también apuntó a las políticas de seguridad impulsadas por Milei. Sin rodeos, aseguró que estas podrían convertirse en mecanismos para "perseguir disidentes". En la misiva, manifestó su desacuerdo con la centralización de los organismos de seguridad, los cuales, según ella, reflejaban una postura que consideraba "incompatible con los principios de libertad y respeto a los derechos humanos”. Para Carrió, “la historia ha mostrado que una concentración de poder de esta magnitud solo augura tiempos difíciles”.

El temor de Carrió por el avance de sectores "antidemocráticos"

La líder de la Coalición Cívica también expresó su inquietud sobre la influencia de personajes a quienes calificó de “antidemocráticos” dentro del círculo de Milei. "La presencia de figuras que no creen en la república ni en la democracia es incompatible con una Argentina libre", advirtió en su carta. Carrió mencionó que sus temores se basaban en lo que describió como una acumulación de decisiones que alejaban al presidente de los valores de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, destacó: “Lo que está en juego no es una mera administración, sino el futuro mismo de nuestra democracia”.

Finalmente, cerró su carta con un pedido de reflexión y advertencia sobre las consecuencias a largo plazo de sus políticas: “Cada paso cuenta y tendrá consecuencias. Lo insto, presidente, a que considere el camino de la moderación antes de que sea demasiado tarde”. Con un tono severo, Carrió hizo evidente su descontento con el rumbo adoptado por el gobierno y concluyó: “Esta es la última advertencia antes de que muchos de nosotros tengamos que asumir una postura de resistencia”.

La misiva de Elisa Carrió dejó en claro su posición crítica hacia el gobierno de Javier Milei y puso en relieve las divisiones internas que podrían impactar el futuro político de Argentina.

