Putin no irá al G20 en Brasil porque la orden de detención en su contra perturbaría la cumbre

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dejó entrever que no asistirá a la reunión del G20 que se celebrará en Brasil el próximo mes, afirmando que su presencia perturbaría la cumbre tras la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.

“Entiendo que, incluso si excluimos a la CPI, este será el solo tema de conversación”, dijo Putin el viernes en una reunión con representantes de los medios de comunicación de los países BRICS. “En esencia, interrumpiremos el trabajo del G20”.

Como Estado miembro de la CPI, Brasil estaría obligado a arrestar a Putin en virtud de la orden emitida en marzo del año pasado.

Sudáfrica pidió al líder ruso que no asistiera a la cumbre de los estados BRICS del año pasado debido a la orden, aunque Putin viajó a Mongolia, otro estado miembro de la CPI, sin incidentes el mes pasado. No asistió a la cumbre G20 el año pasado en la India, aunque este país no es signatario de la CPI.

Si bien Putin no descartó explícitamente viajar a Brasil, dijo que mantenía relaciones “excelentes” con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “No queremos poner al país anfitrión G20 en una situación incómoda”, añadió.

Rusia enviará un representante de alto nivel a Brasil en cualquier caso, añadió.