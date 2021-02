Carrió y Jorge Macri se reunieron para limar viejas asperezas y "defender la República"

Cuando el armado de la campaña legislativa comienza cada vez a tener más peso en la actividad cotidiana de la mayoría de los partidos políticos, referentes de la Coalición Cívica encabezados por Elisa Carrió y el PRO bonaerense de Jorge Macri mantuvieron una reunión en la que comenzaron a delinear el trabajo hacia las elecciones de medio término.

“Muy productiva reunión junto a las autoridades de la Coalición Cívica y del PRO de la provincia de Buenos Aires. Nos une la voluntad de crecer y defender la República”, posteó Carrió en redes sociales, acompañado por una foto en la que aparecían además de Macri, el intendente de Lanús Néstor Grindetti, la diputada nacional Marcela Campagnoli y los legisladores bonaerenses Andrés de Leo y Maricel Etchecoin.

El encuentro fue el jueves por la noche en la casa de Elisa Carrió, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz y, según relataron fuentes partidarias, sirvió para limar en forma definitiva algunas asperezas que habían quedado entre la chaqueña y el primo del ex presidente Mauricio Macri después de la campaña en el 2017.

“No avalaré delincuentes en Cambiemos”, fue en su momento una de las fuertes frases que lanzó Carrió, en plena disputa por ser cabeza de lista de senadores, que finalmente quedó en manos de Esteban Bullrich.

La actitud conciliadora de Carrió tiene que ver con que “entendió la magnitud de lo que se juega en esta elección, que es fortalecer Juntos por el Cambio”, explicó De Leo en diálogo con PERFIL y remarcó que el objetivo es “no repetir errores y trabajar mucho para sumar, pero no a cualquier precio”. La referencia del senador bonaerense está ligada a la estrategia que utilizó Juntos por el Cambio, con Rogelio Frigerio y Emilio Monzó a la cabeza, para seducir peronistas y ampliar la base de apoyo, que al final terminó fracasando porque muchos de ellos abandonaron el espacio.

En principio, la voluntad de Carrió de ser candidata a diputada nacional en la provincia no choca con los objetivos del propio Macri aunque sí se complicarían los acuerdos en el caso de que busque postularse a la gobernación en 2023, ya que el intendente de Vicente López dejó en claro el jueves que esa es su meta final. Precisamente, Macri habló del “sueño” de ser gobernador dentro de dos años, y si bien “Lilita” no lo vetó, deslizó durante la conversación que su carrera no estará exenta de impedimentos, sobre todo por el apellido que porta, según pudo saber PERFIL.

Durante la última semana, Jorge Macri se reunió con distintos referentes del partido para encaminar la estrategia electoral entre ellos, el ex presidente Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la titular del PRO nacional Patricia Bullrich, que también visitó recientemente a Carrió en Exaltación de la Cruz. 2023.

En la misma línea Carrió ya se había reunido con los radicales Daniel Salvador y Maximiliano Abad, la tercera pata que tendrá la negociación opositora en la provincia de Buenos Aires.