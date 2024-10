CFK protagoniza las dos internas del peronismo y pelea por conservar el poder

El peronismo atraviesa dos internas. Una que está por definirse si llega a las urnas el 17 de noviembre y otra por el futuro electoral que recién empieza, y ni los dirigentes más experimentados saben en qué puede terminar. En las dos aparece Cristina Kirchner como la protagonista dispuesta a no ceder el poder con el que llegó hasta acá.

La disputa por el PJ nacional empezó a escalar a niveles inesperados para los que creían que se trataría de un mero trámite institucional. Nadie imaginó que ante la postulación de la exvicepresidenta, Ricardo Quintela seguiría adelante. Y lo hizo. Pero, además, ahora está dispuesto a acusar a CFK de proscripción y de querer “voltearle” la lista.

Lo cierto es que la presentación de “Federales, un grito de corazón”, fue recurrida por la junta partidaria por varias irregularidades y se le pidió que, para poder competir, sumen 13.916 nuevos avales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este número menor no debería ser un problema para un sector que pretende disputar la conducción nacional. Pero, a horas de que se venza el plazo (11 am de hoy), los apoderados aseguraban a PERFIL que no van a presentar “ningún papel más. Nosotros presentamos toda la documentación en tiempo y forma”.

Sin embargo, no explican por qué aparecían entre los avales a la lista antiK dirigentes ultraK. Ni por qué varias planillas figuran con la misma firma, aunque se trate de distintas personas que supuestamente prestaron su nombre y apellido.

Quintela denunció que “privatizaron el partido”. Hay algunas rarezas en esto porque en la junta que emitió una resolución de 18 páginas, hay dos dirigentes que responden a la lista de los Federales que no se opusieron al momento de votar por la necesidad de que ese sector regularice su presentación.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela. Foto: Agencia NA / X

Hilda Aguirre, diputada de La Rioja que responde al propio Quintela participó de la reunión y acompañó el voto unánime.

Y María Eugenia Catalfano (San Luis) fue al encuentro, pero en los minutos previos a la votación se ausentó dando motivos personales. Con esta dirigente que responde a Alberto Rodríguez Saá (candidato a vicepresidente del partido) ausente y sin oponerse, la votación de la junta terminó siendo unánime por 14 votos.

“Tienen miedo a perder”, dice Jorge Yoma, apoderado de la lista de Quintela. Y va más allá cuando asegura que esta discusión llegará a la Justicia. “Que se animen a voltearnos la lista y proscribirnos. Van a ser responsables política y penalmente de sus tropelías”, advierte.

Cristina Kirchner ve en estos movimientos que detrás del gobernador de La Rioja hay algo (o alguien) más. Mientras ella definió que, aunque se trate de una disputa interna, su contrincante es Javier Milei, ve cómo Quintela utiliza figuras como el jefe provincial de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para conseguir su apoyo atacando directamente a la dos veces presidenta.

De todos modos, asegura que no le molesta competir. En su círculo más cercano recuerdan que este “antikirchnerismo” electoral nació en 2017 con Florencio Randazzo y otro grupo de dirigentes. “A ninguno le fue bien”, dicen.

“Tienen miedo a perder”, dice Jorge Yoma, apoderado de la lista del riojano Quintela

Y acá aparece la figura de Axel Kicillof con quien Cristina Kirchner tiene la otra disputa interna. “Enfrentándola no llegás a nada”, evalúan. Máximo Kirchner se lo advirtió: hasta el 17 de octubre, el del gobernador bonaerense era un nombre asegurado en la próxima carrera presidencial.

Ahora le pasó el aviso: esta posibilidad está en discusión. El diputado nacional y la propia CFK estaban convencidos de que en el acto del Día de la Lealtad, el jefe provincial daría su apoyo a la lista “Primero la Patria”. Pero no lo hizo y sigue en silencio sobre la interna del PJ nacional.

El diálogo está roto. No sólo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. También entre la expresidenta y el gobernador. Quedó demasiado lejos el 19 de febrero cuando el gobernador llegó al festejo de cumpleaños de CFK. También asistió Andrés “Cuervo” Larroque.

No es un detalle para pasar inadvertido: estas celebraciones no suelen tener más de cuarenta invitados y es en estas citas en donde se entiende a quién CFK considera más allá de sus vínculos políticos. “Cristina con Axel tenía una debilidad enorme”, admitió MK.

Del lado del Instituto Patria esperan que el llamado para volver a dialogar salga desde La Plata. El diputado nacional también le recordó al gobernador que incumplió su promesa de convocarlo a su regreso de la cita con el Papa allá por junio.

En ese encuentro que no se concretó se debía definir una mesa de trabajo conjunta para la gestión bonaerense. “Nosotros fuimos a La Plata a un primer encuentro, después no nos llama. Bueno, no hay macht se ve”, dicen del lado del titular del PJ bonaerense.

Aún no entienden por qué el gobernador sigue en silencio sobre la interna que su jefa política está dando con Quintela. “¿Cuando en las próximas horas esa disputa escale seguirá sin pronunciarse?”, se preguntan.