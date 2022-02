Citan a indagatoria a funcionarios de Vidal y ex agentes por el caso Gestapo

Varios imputados claves de la causa “Gestapo Sindical” fueron llamados a indagatoria y deberán presentarse ante el juez Ernesto Kreplak durante el mes de marzo. Entre ellos figuran el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador bonaerense Juan Pablo Allan, otros dos ex funcionarios de la administración provincial y tres ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Todos deberán presentarse ante el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. También fueron citados los empresarios que concurrieron a la reunión en el Banco Provincia que dio inicio a la causa.

Según la citación, a la cual accedió PERFIL, el juez dictaminó que las pruebas recabadas en el expediente alcanzan “el grado de sospecha” por haber elementos suficientes para que los imputados deban defenderse de su imputación.

En el caso de Allan, por su calidad de senador provincial, se deberá solicitar a la Legislatura que se disponga su desafuero. En principio se espera que comparezca ante el tribunal de La Plata el 21 de marzo. Dos días más tarde deberá presentarse Garro.

Villegas, quien dijera durante la ya célebre reunión que deseaba contar con una “Gestapo” para actuar contra los sindicatos, fue citado para el 14. Su par, el entonces ministro de Infraestructura Roberto Gigante, deberá comparecer el 16 y el ex viceministro de Justicia Adrián Grassi, el 17.

Antes que los funcionarios serán citados otros concurrentes de la reunión, que deberán presentarse entre el 3 y el 10 de marzo. Estos son Ricardo Alconada, presidente de la constructora OCSA SA; Guillermo Moretto, ex presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Jorge del Río, vicepresidente de la Asociación de Pymes de la Construcción bonaerense; Fabián Cusini, presidente de Agrineco; Marcelo Jaworsky, director general de la empresa Copetro, y Bernardo Zaslascky, director de la Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción.

Hacia fin de mes deberán concurrir los tres agentes de la AFI presentes en el banco: el ex jefe de Gabinete Darío Biorci, el director de Asuntos Jurídicos Juan de Stefano y el director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.

Además de la reunión, la agenda del Ministerio de Trabajo, los registros de Inteligencia y varios pedidos de informes dan cuenta de muchos contactos tanto presenciales como telefónicos entre los funcionarios bonaerenses y agentes en cuestión, al igual que encuentros con el ex director de la AFI Gustavo Arribas y su número dos, Silvia Majdalani. La semana pasada, el abogado de Juan Pablo “Pata” Medina, principal querellante en la causa, solicitó a su vez ampliar la imputación tanto a Arribas y Majdalani como al ex mandatario Mauricio Macri, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y el ex ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari. Se investiga también el posible nexo con el Juzgado de Quilmes, donde comenzó una causa contra Medina, a partir de contactos telefónicos entre un secretario penal de esa dependencia con De Stefano y Grassi.

Vidal, si bien también se encuentra imputada en la causa, no ha sido citada por el momento. La ex gobernadora sostiene que el registro fílmico que la interventora de la AFI, Graciela Caamaño, presentó en La Plata y que dio lugar a la apertura del expediente no debe tomarse como prueba por ser una filmación ilegal. Por otro lado, las indagatorias a funcionarios del Banco Provincia revelaron que la reserva del salón en que tuvo lugar la reunión presuntamente contra Medina fue reservada a nombre de la Gobernación.

El ex espía Alan Ruiz investigó al Pata Medina

Un nuevo personaje podría sumarse a la causa Gestapo, que investiga la reunión entre funcionarios bonaerenses, agentes de inteligencia y empresarios de la construcción. Se trata de Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI bajo la dirección de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El juez Ernesto Kreplak y la fiscal Ana Russo solicitaron informes a la AFIP, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y la Dirección General de Migraciones, entre otros, para conocer la identidad de quiénes habrían recabado información sobre Juan Pablo Medina, principal querellante de la causa. Fuentes cercanas al expediente confirmaron que Ruiz habría hecho averiguaciones sobre Medina el 5 de mayo de 2017, fuera de la existencia de un proceso judicial.

Como otras varias reparticiones públicas, Migraciones permite que, mediante una clave de acceso, se pueda acceder a su bases de datos para averiguar entradas y salidas al país sin necesidad de oficiar a la dirección. Ruiz se encuentra actualmente procesado por maniobras de espionaje ilegal en la causa SuperMarioBross.