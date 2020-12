Como en 2018, verdes y celestes conviven en los mismos bloques

En el ámbito parlamentario, la grieta entre el oficialismo y la oposición se verifica en la mayoría de los debates pero, al igual que en 2018, el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) trascendió las etiquetas partidarias y en ambos bandos hubo representantes verdes y celestes.

La “transversalidad” junto a la libertad de acción de la mayoría de las fuerzas en Diputados, que se repetirá en la instancia de la Cámara alta, fueron determinantes para permitir que partidos más conservadores como el PRO tuvieran firmes defensoras verdes como Silvia Lospennato o que dentro del Frente de Todos, se despliegue la resistencia celeste de Rosana Bertone.

De acuerdo al recuento de la votación en Diputados, el oficialismo aportó 82 votos a favor, contra 32 en contra, mientras que los distintos partidos de Juntos por el Cambio tuvieron posturas disímiles. Allí el radicalismo tuvo 27 votos a favor (el 58%) contra 18 votos en contra (el 39%) que se complementa con la abstención del jefe partidario Alfredo Cornejo. La Coalición Cívica reunió cuatro votos a favor, nueve en contra y la abstención de Mariana Zuvic y el PRO, 11 a favor y 40 en contra.

En tanto, la tendencia opositora se invierte en el Senado y es el PRO el que tiene hasta el momento cinco votos a favor y tres en contra, y el radicalismo una mayoría celeste cercana a los nueve votos contra cuatro que se expresaron por el “sí”.

Según comentaron distintos legisladores a PERFIL, la mayoría de los jefes de bloque dieron algunas indicaciones básicas sobre la necesidad de mantener la buena convivencia y es por eso que durante los últimos días antes de la votación los grupos de whatsapp internos se mantuvieron muy respetuosos y casi en silencio. La mayoría conocía la decisión del otro y, en todo caso, cualquier negociación se iba a dar a nivel privado.

“Ninguna grieta pudo separarnos”, celebró Lospennato en su discurso del último jueves, en alusión al grupo de “sororas” formado en 2018 que integraron junto a la radical Brenda Austin, las oficialistas Cecilia Moreau, Carolina Moisés, la referente de izquierda Romina del Pla que renunció a la Cámara baja un día antes de la votación. También formaba parte de ese grupo original la bonaerense Karina Banfi, que compartió una difundida foto con Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, cada cual con sus insignias pero fundidas en un abrazo empoderado.

En el Senado, en tanto, la transversalidad ya viene de origen y tiene que ver con la elección de la comisión cabecera de la discusión que será Banca de la Mujer, integrada por todas las senadoras y sin presencia de hombres, que preside Norma Durango. Es decir que todas podrán expresar su postura más allá de que no integren las comisiones secundarias que son Justicia y Asuntos Penales, y Salud.

La expectativa verde. El senador Martin Lousteau indicó en diálogo con PERFIL que “la media sanción fue muy importante: uno siente que el apoyo creció. Estamos trabajando para que el Senado también muestre eso, y transforme finalmente la IVE en ley. Con ello resolveremos un tema significativo de salud pública y consagraremos el derecho de la mujer a decidir por sí misma acerca de su propio cuerpo y su deseo de ser madre”.

La resistencia celeste. El senador del Frente PRO Pedro Braillard Poccard sostuvo, en tanto, que “en cuanto a sentimiento de la sociedad no cambió mayormente nada desde 2018 y hay que saber que una cosa es el sentimiento en el AMBA o las provincias grandes, que en las provincias chicas, no solo por las cuestiones religiosas. Cada uno trata de lograr las adhesiones a la causa y si bien en democracia la regla de mayoría y minoría es la moneda corriente y hay decisiones que se tienen que definir que no, pero hay otras que no, que requieren consenso mayor.”