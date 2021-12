Comodoro Py es el destino de las causas de espionaje ilegal

Todos los caminos judiciales conducen a Comodoro Py, o ese al menos parecería ser el caso con todas las causas por espionaje ilegal que involucran al gobierno anterior. El jueves, la Cámara de Casación resolvió enviar allí el expediente D’Alessio, que desencadenó varias de las causas que actualmente se tramitan, y sumó así un caso más sobre el que deberá fallar la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo espera en Comodoro Py un desenlace más benévolo para las causas que involucran a su administración.

Hasta el jueves la causa D’Alessio se tramitó en el Juzgado Federal de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla primero y Martín Bava después protagonizaron varios casos que complicaron al macrismo.

La importancia de esta causa radica en todas las investigaciones que debieron abrirse a partir de ella. Marcelo D’Alessio, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena por extorsión, está acusado de espionaje ilegal y asociación ilícita junto con ex integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de policías de la provincia de Buenos Aires. El vínculo con el macrismo quedó establecido a partir del presunto nexo entre D’Alessio y Pablo Pinamonti, funcionario de la AFI durante el gobierno anterior. D’Alessio en sí nunca estuvo formalmente vinculado al organismo.

Pablo Pinamonti, a su vez, fue el responsable del llamado Proyecto AMBA, que implicó el despliegue de seis bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires durante 2016 y 2017 que habrían derivado en otra presunta asociación ilícita para realizar extorsiones y planes delictivos.

Esta causa está conectada al expediente D’Alessio y podría también pasar a Comodoro Py arrastrada por su “causa madre”.

Otra que se encuentra en la misma situación es la del presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, en la cual el mismo ex presidente Mauricio Macri se encuentra procesado. Este ya habría indicado que temía por la parcialidad del juez subrogante Bava, a cargo del caso, y solicita su pasaje a la Cámara Federal capitalina hace un tiempo.

No solo las causas que intentan salir de la jurisdicción de Bava buscan un mejor desenlace en la Ciudad de Buenos Aires. A principios de esta semana, la Cámara Federal porteña dictó un fallo favorable al macrismo en la que quizás sea la causa de espionaje más llamativa, aquella que investigó a la AFI por tejer una red de espionaje que espió a dirigentes políticos y sindicales, entre quienes figuran la vicepresidenta Cristina Fernández, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la diputada María Eugenia Vidal. La resolución firmada por los jueces Llorens, Bertuzzi y Farah sostuvo que “la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal”. Entre los beneficiados estuvieron los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el ex secretario de Macri Darío Nieto, y la ex funcionaria de la Casa Rosada Susana Montenegro.

Otras causas de espionaje son tramitadas también en tribunales federales porteños. Entre ellas, destaca una que se originó a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, interventora de la AFI: el caso que investiga las fichas armadas por el servicio de inteligencia sobre 500 personas –entre las cuales figuran referentes de organizaciones sociales, académicos, políticos y periodistas– que asistirían a dos eventos internacionales, la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en 2017 y la Cumbre del G20 en 2018. Está también el caso comúnmente denominado Mesa Judicial Pro, que investiga un presunto plan de cooptación del Poder Judicial que tendría entre sus ejecutores a la AFI.

Radiografía

◆ D’Alessio. Fue la primera causa en Dolores. De ella se desprenden Bases AMBA y el espionaje a familiares del ARA San Juan. Casación resolvió este mes que pase a Comodoro Py.

◆ Bases AMBA. Investiga maniobras de espionaje en distintas bases de la AFI desplegadas por la provincia de Buenos Aires. El expediente ya ha sido reclamado desde Comodoro Py.

◆ ARA San Juan. Macri está procesado. El ex mandatario cuenta con que pase a Comodoro Py por ser una ramificación de la causa D’Alessio.

◆ Red de espionaje ilegal. Implicó el espionaje a varias figuras importantes de la política por parte de varios funcionarios del servicio de inteligencia. Su pasaje a Comodoro Py ha resultado favorable al macrismo.

◆ Espionaje a CFK y el Instituto Patria. Pasó a jurisdicción porteña en agosto de 2020. Esta semana la Cámara Federal dijo que las tareas de seguimiento tenían orden judicial.

◆ Fichas del G20 y Cumbre OMC. Refiere a datos recabados ilegalmente por funcionarios de la AFI sobre unos 500 participantes a la Cumbre de la OMC (2017) y la del G20 (2018).

◆ Mesa Judicial Pro. Fueron denunciados en esta causa Macri, Peña y Arribas. La tramita la jueza María Eugenia Capuchetti.