Con la incertidumbre inflacionaria, los gremios empiezan a adelantar revisiones

La inflación anualizada del 52,8% hizo mella en los distintos acuerdos paritarios que encararon los gremios a lo largo de 2021. Por eso, no son pocos los sindicatos que ya iniciaron conversaciones para volver a discutir salarios antes de las fechas pautadas y evitar que los trabajadores continúen perdiendo poder adquisitivo.

El caso de la UOM es paradigmático: en diciembre iban a discutir una actualización de haberes con las cámaras empresarias pero, ante la escalada de precios, esa conversación se adelantó a octubre. Producto de ese intercambio, los metalúrgicos lograron obtener un 15% de aumento salarial, totalizando hasta marzo de 2022 una mejora del 50,2%. “Estamos cubiertos hasta el momento pero si la inflación sube nos sentaremos a conversar nuevamente”, señaló ante PERFIL una fuente del gremio que conduce Antonio Caló.

El mismo camino sigue Suteba, el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que alcanzó un alza salarial del 45,5% acumulado a noviembre. Y, ante este medio, desde el colectivo sindical manifestaron que ya existe un compromiso entre las partes para discutir una revisión lo antes posible y antes del inicio del ciclo lectivo 2022. “Nosotros en el último cobro terminamos de percibir el último tramo de la paritaria de principio de año, o sea 35%, y en octubre y noviembre llegamos al 45%, con una reapertura en noviembre por el final de la inflación... que no sabemos cuándo termina”, graficó María Laura Torre ante este medio.

Otro gremio que representa a los maestros fija como diciembre el mes en el cual se deben acelerar conversaciones para actualizar remuneraciones: se trata de UTE-Ctera, uno de los más combativos contra la administración Horacio Rodríguez Larreta. Según consta en su último pacto salarial, en noviembre tendrá una suba del 42,8%, una cifra que bajo esta coyuntura “quedó demasiado corta”, como dicen distintos dirigentes. Un bono de fin de año es una posibilidad pero no convence: pretenden un porcentaje de incremento fijo.

Quienes sí aceptarían un bono para morigerar los efectos de la inflación son los dirigentes de Camioneros. La paritaria establecida va de julio a julio y el sindicato que lideran Hugo y Pablo Moyano obtuvo un 45% de incremento salarial en tres tramos: 20% en julio, otro 12,5% en noviembre y otro 12,5% en marzo. La revisión de ese entendimiento se va a producir en febrero y desde el colectivo sindical determinaron que existirá una suma particular para sus trabajadores en el último mes de 2021, cuyo monto “se está discutiendo”.

Con respecto a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, que lidera Armando Cavalieri, la suba de haberes acordada para el período abril 2021-marzo 2022 fue del 32%. En agosto pasado, el histórico dirigente junto a los empresarios pautaron el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez de 4 mil pesos y un 9% en noviembre, también en forma de asignación no remunerativa, para completar un 40%. Fuentes sindicales formularon que está en estudio un bono a fin de año y la chance de comenzar la discusión paritaria en diciembre y no el año que viene, aunque aún resta confirmación.

Los estatales de UPCN y ATE, tras negociaciones con el Gobierno en agosto, redondearon un 55% de alza de remuneración anual, gracias al adelanto de las cuotas previstas para diciembre, enero y febrero. De este modo, el aumento quedó distribuido en 9% en agosto, 11% en septiembre y 5% en octubre. Además, habrá una cuota adicional del 5% y una instancia de revisión para el mes de enero pero tras las elecciones de noviembre podrían existir cambios si la inflación continúa en aceleración.

Salarios suben, pero pierden

Para el Indec, en agosto el índice de salarios le ganó a la inflación, aunque sigue perdiendo en la comparación interanual.

Según el organismo, en agosto el índice de salarios aumentó 3,2%, con lo que superó la tasa del 2,5% de inflación de ese mes. De acuerdo a los datos brindados, la suba estuvo impulsada por un alza del 3,3% en los salarios del sector privado registrado, del 3,2% en el público y del 2,5% en el sector privado no registrado.

A su vez, en el octavo mes de 2021, el Índice de Salarios total acumuló un aumento del 33%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo período, que resultó del 32,3%.

De manera interanual, el Índice de Salarios total creció un 49,1%, por debajo del 51,4% de la inflación. El salario del sector privado registrado creció el 53%, el del sector público un 50,9%; y el del sector privado no registrado un 35,8% , informó el organismo. Los salarios del sector privado registrado lideraron la suba con el 36,3%, seguidos por el sector público, el 36%, y los ingresos de los trabajadores “en negro”, el 19,5%.