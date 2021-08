Alfredo Cornejo: "Facundo Manes va de punto y no de banca contra Santilli"

La UCR llega a estas elecciones a mitad de camino del objetivo que se propuso en diciembre de 2019, conseguir un candidato “presidenciable” para los comicios de 2023. En este escenario, el precandidato a senador por Mendoza y titular del partido centenario, Alfredo Cornejo, destacó en una entrevista exclusiva con PERFIL: “Si Facundo (Manes) hiciera una buena elección podría ser un candidato presidencial”.

Igualmente reconoció que a las PASO con Santilli “va de punto y no de banca”. “Si gana, generamos una expectativa y una esperanza en buena parte de la ciudadanía. Nos alcanza con ese envión de las PASO para darle un golpe fuerte a La Cámpora en la Provincia de Buenos Aires”. En la entrevista que duró alrededor de una hora repitió cuatro veces: “Cuando termine el mandato de Alberto Fernández, en los últimos 20 años, 16 va a haber gobernador el kirchnerismo. Y después le echan la culpa a Macri”.

Por otro lado, destacó ser uno de los pocos dirigentes que advirtió “la mala gestión de la pandemia” que llevaba a cabo el Gobierno nacional. Asimismo, cruzó a los opositores que no lo hacían: “Los dirigentes políticos toman poco riesgo cuando ven que el Gobierno mide bien en las encuestas. Éramos muy pocos los que planteamos eso, yo recuerdo a Patricia Bullrich, no muchos más se animaban”.

Manes le respondió a Alberto Fernández sobre la marihuana: "No es la prioridad"

¿Cómo ve estas primeras semanas de campaña?

Hay una partida generalizada de salida de la pandemia, obviamente aún no hemos salido. Los temas económicos no solo están irresueltos, hace muchos años que no se crece. Con la pandemia llovió sobre mojado. Hay baja de consumo, del empleo. A su vez, en los empresarios y sectores medios no hay inversión. No se ve una orientación del Gobierno. En ese contexto se va a votar.

¿Qué le parece la actitud de Manes en estas primeras semanas de campaña?

Es útil que marque esa diferencia con el PRO. También creo que hay un punto sustantivo. Si el Gobierno pierde en Buenos Aires se genera un equilibrio de poder en Argentina para los dos años que le quedan a Alberto. A mí me parece que si Facundo Manes triunfa en las PASO, tenemos altísimas chances de ganarle al kirchnerismo la elección. Primero porque va a ser disruptivo su triunfo. Él es punto y no es banca en esa competencia, si gana generamos una expectativa y una esperanza en buena parte de la ciudadanía. Nos alcanza con ese envión de las PASO para darle un golpe fuerte a La Cámpora.

¿Por qué Manes es mejor que Santilli?

Es una propuesta más renovada, Facundo no estuvo en el Gobierno de Vidal ni en el de Mauricio Macri. Con esto, el pie de apoyo del kirchnerismo, los cuatro años de Macri, no pueden atribuirle la herencia recibida. Pierden lo único que los deja parado. Ese es el plus que le agrega Facundo. Si a eso se le agrega que es una persona con prestigio social, que se incorpora a la política, con deterioro de las principales figuras, su triunfo ayuda mucho a empoderar a Juntos por el Cambio.

¿Cómo ve el armado político de Rodríguez Larreta presentando candidatos propios en Ciudad y en Buenos Aires, y él aspirando a la Presidencia?

Es legítimo y probablemente legal, pero los cambios de distritos de Buenos Aires a Provincia no creo que sean buenos. No me imagino que alguien en la frontera de Resistencia y Corrientes esté en una y otra Ciudad por cruzar un río. No da buenas señales.

Gerardo Morales acusó a Rodríguez Larreta de desprestigiar a Manes. ¿Coincide?

Hay una fuerte demanda de unidad de la coalición opositora. El kirchnerismo no es exitoso por méritos propios, ha gobernado 16 de los últimos 20 años, doce los hizo con la oposición dividida, por eso es exitoso. Para terminar está etapa nosotros tenemos que estar unidos. En ningún momento voy a buscar la división.

"El kirchnerismo no es exitoso por méritos propios, ha gobernado 16 de los últimos 20 años, doce los hizo con la oposición dividida"

¿Encontró el radicalismo esos dirigentes que se propuso buscar en 2019 para renovar al partido?

Creo que estamos haciendo involucraciones de simpatizantes radicales que coinciden con nuestras ideas, o tuvieron trayectoria radical. No solo es lo de Facundo, por ejemplo Martín Tetaz en CABA, hay muchos aportes interesantes. No lo doy por cerrado, tenemos que sumar más gente. En particular en el Gran Buenos Aires y en CABA. Me parece que la orientación ha sido muy distinta en la oposición, hemos equilibrado las opiniones con respecto al PRO, hay una horizontalidad mayor a la que había cuando gobernaba Macri

¿Cómo viene el radicalismo para llegar con un dirigente para ser candidato a Presidente en 2023?

Venimos muy bien, podemos ofrecer candidatos que están instalándose con sus buenas administraciones, como los gobernadores. Si Facundo hiciera una buena elección podría ser un candidato presidencial. Martín Lousteau tiene la preparación y capacidad para serlo, nos cuesta mucho instalar figuras nacionales, nuestro peso está más bien repartido en las provincias, estamos con una fuerza federal bastante bien representados de lo que estábamos antes.

¿Y cuando Rodríguez Larreta también quiera serlo?

La virtud que hemos tenido en está construcción es la primera unidad. Estamos unidos los tres partidos para ir unidos en 21 de los 24 distritos, en 23 en PRO y la UCR van juntos y en 17 compiten dos listas en está PASO, y hasta más en algunos casos. Acá hay que ganar compitiendo con buenos candidatos. Vamos hacia un liderazgo más democrático logrando en elecciones internas.

¿Cómo se imagina a Macri involucrado en la campaña de acá en más?

No me consta que así sea, nosotros tenemos que focalizar que el Gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia y en el manejo económico. La ciudadanía argentina, si no le da un golpe al kirchnerismo, un rechazo, ellos se van a empoderar más y van a mantener esta política de aislamiento, que no va a traer inversiones, control de la inflación.. Esa tiene que ser la orientación de la campaña.

¿Cuál es la situación en Mendoza en particular?

Acá hay algunas actividades que se han recuperado, pero eso fue por la apertura de Mendoza que estuvo cerrada un mes y medio, nada más. En todo 2020 cerró abril y parte de mayo, a partir de junio se abrió desafiando las exigencias del Gobierno nacional. Cuando uno mira desde el punto de vista sanitario y económico, hay algunos números que reflejan el error del Gobierno nacional en esta materia . La progresión de contagios fue igual, o levemente inferior a AMBA que estuvo totalmente cerrado, se ve la misma progresión de contagios. Son números concretos y no relatos.

“Es mentira que hay una reactivación”

Después de los peores meses de la pandemia ¿el oficialismo llega en una situación favorable?

Es mentira que hay una reactivación. Hay que explicarlo matemáticamente. El PBI del 2010 fue el mismo que en 2019, diez años sin crecer y se agregaron un millón más de habitantes en el medios. La riqueza fue la misma en 2019 y en 2010. Estamos en recesión desde hace diez años. Dentro de eso, hubo algunos años de crecimiento respecto al año anterior, con Macri en 2017 se creció respecto a 2016. Hoy se proyecta un crecimiento respecto a 2020, pero habíamos caído 10%. Ni siquiera estamos recuperando el 2020. Ese crecimiento no es real.

El Gobierno se esfuerza en señalar que varios indicadores económicos son mejores como la actividad industrial que en 2019, y algunos que 2018, es decir sin pandemia. ¿Cómo lo ve?

No es cierto. En 2019 los indicadores económicos eran malos y por eso perdió Macri, no es que Alberto y Cristina sean geniales. El humor social y económico de ese año era muy malo y por eso perdió.

Claro, pero en 2019 no había pandemia…

Correcto, pero en 2021, saliendo la pandemia no hay ningún indicador que sea mejor, en términos absolutos, no relativos. Si lo comparas con el anterior que cayó el 10%, es mejor, pero ¿con respecto a qué? Cuesta hablar porque hay un desprecio por los números. No hay mejores indicadores que 2019, ni empleo ni consumo. La pandemia no es un atenuante de este Gobierno de mala praxis económica, tenemos números peores de lo que tienen otros países similares.

¿No fue un atenuante la pandemia para la economía?

Cómo explicas que Brasil ya está en niveles cercanos a la prepandemia y nosotros probablemente alcancemos los números de 2019 en 2025, 2026. De los últimos años de la Argentina, cuando entregue el mando Alberto Fernández, 16 va a haber gobernando el cristianismo, La Cámpora o el kirchnerismo. 16 de 20. Es cínico querer culpar a los cuatro años de Macri de la crisis.

“Para ellos cualquiera que violaba la cuarentena era un asesino”

¿Qué sensación le generó al ver la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez?

A cualquier gobierno kirchnerista hay que evaluarlo más por lo que hace que por lo que dice. En este caso guardaron secretismo en los encuentros sobre quién entraba y quién salía. Ahora que están las listas de entrada y las fotos, sale a la luz la doble moral y el doble discurso. Mientras les exigía a los argentinos quedarse en sus casa, ellos podían festejar sus cumpleaños. Esa doble vara es la que lo desautoriza cada vez más. Para ellos cualquiera que violaba la cuarentena era un asesino. A cualquiera que osaba a decir algo… éramos muy pocos, los dirigentes políticos toman poco riesgo cuando ven que el Gobierno mide bien en las encuestas. Éramos muy pocos los que planteamos eso.

¿Y le hubiera gustado que más dirigentes de su espacio se sumaran a esa crítica?

Hay poca gente que estaba con eso, yo recuerdo a Patricia Bullrich, no muchos más se animan a plantear esto.

¿Y qué pasó con los que no se animaban?

No estoy para hacer conjeturas, pero el poder político del kirchnerismo genera un relato que a veces permea a la posición, la cubre.