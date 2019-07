Cristina arranca una campaña positiva, sin agresiones y con tono moderado

por Rosario Ayerdi

Campaña positiva, sin violencia y esquivando los ataques del oficialismo. El tono moderado que Cristina Kirchner adoptó en los últimos meses será parte de la estrategia de sus presentaciones durante la pelea electoral. En momentos de crisis económica, en el Instituto Patria creen que quien encare la campaña negativa irritará aún más a los ciudadanos, por lo que la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos esquivará contestar a quienes la mencionen. Solo insistirá con las “mentiras” de Mauricio Macri y pondrá el foco en los ciudadanos afectados por sus políticas de gobierno.

“Me tiene preocupada la campaña sucia y muy violenta por parte del Gobierno y del oficialismo. Las campañas sucias tienen como características que no tenés propuestas y que mentiste. Si se trata de campaña sucia, de violencia, creo que estoy en el podio del objeto de violencia y la campaña sucia más formidable que se conozca, pero me preocupa más que nada la situación de los otros. La mía me tiene sin cuidado. En un país donde ocho personas mueren de frío, donde 7 mil personas viven en la calle en Buenos Aires, lo nuestro es anecdótico. Lo que hay que cambiar en serio es eso”, dijo ayer la senadora en la presentación del libro Sinceramente en Río Gallegos. Y agregó: “¿Qué otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer? ¿Qué pueden decir, qué pueden mostrar? Nada”.

Esta vez, la ex presidenta no habló de María Eugenia Vidal, a quien se había referido como “hada virginal”. En el Instituto Patria entendieron que su comentario ayudó a la gobernadora bonaerense para confrontar con su figura, algo que en las últimas semanas de campaña evitarán.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo días atrás que Cristina “no da la cara y no aparece dando la discusión pública”. Sin embargo, después de Río Gallegos, la ex presidenta desembarcará en la provincia de Buenos Aires, en donde se espera que su presentación sea aún más masiva de lo que fueron sus llegadas a otras provincias del interior. En este territorio, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantiene ventaja sobre Mauricio Macri y Miguel Pichetto. El objetivo es que la boleta presidencial arrastre votos a la postulación de Axel Kicillof y no se produzca el corte de boleta, como sucedió en 2015.

Al igual que el candidato presidencial, Cristina insistirá con recordar las “mentiras” de Macri durante la campaña anterior. “Prometer es intentar algo y que no te salga. Pero mentir es otra cosa. No es lo que intentaron y salió mal, hicieron lo contrario de lo que dijeron. Eso no son promesas, eso son mentiras”, dijo ayer.

Aunque la senadora se concentra en mantener los votos del núcleo duro, el tono moderado y no confrontativo busca romper su techo electoral. “Eso se rompió hace tiempo. En Provincia en 2017 tuvimos 37%, hoy superamos el 40%”, dicen cerca de la ex presidenta. Ayer, la candidata pidió el voto: “Si no te gusta la política, por lo menos pensá en tus hijos. Yo quiero que mis hijos y mis nietos se puedan quedar a vivir acá, que este sea el futuro”.