Cristina vuelve de Cuba y se define si hay interbloque peronista en el Senado

por Daniela Mozetic

El séptimo viaje de Cristina Kirchner a Cuba fue uno de los que mayores ansiedades generó en su entorno, que aguarda su regreso previsto para hoy para terminar de armar los principales espacios para después del 10 de diciembre. Se trata del viaje más largo que realizó hasta ahora CFK, ya que partió el 1° de noviembre y regresaba en la madrugada de hoy, con lo que totalizó 17 días en la isla junto a su hija Florencia.

El Senado es uno de los sitios donde se espera la presencia de Cristina pero los distintos sectores ya fueron haciendo la tarea y tienen bastante avanzada la conformación del futuro oficialismo. Una de las decisiones de base es que el kirchnerismo y el bloque justicialista continuarían trabajando por separado, ante la resistencia de los integrantes de ambos lados de juntarse en una bancada única.

Dentro de ese esquema, se fortalece la figura de Anabel Fernández Sagasti para reemplazar a Marcelo Fuentes al frente del bloque más cercano a Cristina Fernández, mientras que Carlos Caserio, designado por el propio Alberto Fernández para reemplazar a Miguel Pichetto en la conducción del bloque justicialista, seguiría en el cargo después de diciembre. “Yo voy a seguir como presidente del bloque, sin ninguna duda, eso ya está ratificado”, confirmó Caserio en medio de la euforia de la Asamblea Legislativa que proclamó la fórmula presidencial ganadora el último miércoles.

Sin embargo, según supo PERFIL, hay senadores de su bloque que no están del todo de acuerdo con su continuidad y piden profundizar las conversaciones en las próximas dos semanas. En su momento, la pugna de Caserio había sido con el senador José Mayans, referente en el Parlamento del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, pero el legislador se declaró fuera de la pelea, con lo que complicó una posible embestida de los disidentes.

Caserio admitió que “es posible un interbloque” y estimó que si avanza esa posibilidad “entre todos tendremos que elegir el perfil de la persona que ocupe ese lugar”. La suma de ambos espacios más la incorporación de senadores de provincias como Santiago del Estero, Misiones y Tucumán podría arribar a un total de 41 senadores, una cifra que habilitaría el ansiado quórum propio.

El rompecabezas del oficialismo en el Senado queda aún con algunas piezas por ubicar, como es la presidencia provisional del cuerpo, que dejará vacante Federico Pinedo, una figura con fuerte poder de negociación que incluso tuvo mayor influencia en el Senado que Gabriela Michetti durante los cuatro años de Cambiemos en el poder. Ese lugar podría estar reservado para Oscar Parrilli, quien oficia como la “voz” de Cristina Fernández en negociaciones de relevancia. En el caso de que el senador que llega en representación por Neuquén no se quede con un puesto jerárquico, sin dudas será el principal referente de la estrategia de Cristina en la Cámara alta.

El Presupuesto macrista va a revisión

La aprobación del Presupuesto 2020 será una de las prioridades parlamentarias del nuevo gobierno para contar con una hoja de ruta lo más cercana a la realidad en el primer año de gestión. El gobierno actual presentó en septiembre una versión del Presupuesto para el año próximo pero habrá una nueva versión del texto que se espera que sea aprobada antes de fin de año. En ese sentido, Alberto Fernández calificó como una “falacia” el proyecto presentado y explicó que su equipo “lo está revisando todo y estudiando”.

“El Presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. La gente de economía está trabajando en eso”, precisó Fernández, quien se quejó porque “el Gobierno no me ayuda mucho porque toma decisiones y me hace cargo de medidas que toma. Dicen que ya lo arreglaron con Alberto Fernández pero a mí no me dicen nada”, en referencia a la polémica por el aumento de los combustibles.