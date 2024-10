Cuatro ex ministros de Relaciones Exteriores recordaron al primer Canciller de Perón

El 8 de octubre tuvo lugar lanzamiento del Centro de Pensamiento Peronista "Juan Atilio Bramuglia", en el Instituto Juan Domingo Perón, que congregó a destacadas figuras peronistas del ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior de la Argentina, entre los que se destacan los cuatro ex cancilleres del peronismo, ex Ministras/os de la Nación, Diplomáticas/os, ex Embajadoras/es, Diputadas/os, Senadoras/es, académicas/os y dirigentes políticos en general.

La bienvenida estuvo a cargo de Eduardo Valdés, actual Diputado de la Nación, quien agradeció la masiva participación y expuso las principales motivaciones del encuentro, destacándose la creación del Centro de Pensamiento Peronista "Juan Atilio Bramuglia”. “Bramuglia es una de esas personas que la historia ocultó, un hombre del socialismo que acompañó al peronismo”, y resaltó su figura como elemento central de la política exterior peronista.

Luego tomó la palabra Lucía Corpacci, Senadora Nacional y Presidenta del Instituto Nacional “Juan Domingo Perón”, que agradeció las gestiones que se hicieron para la realización del evento y comentó la importancia del trabajo realizado en pos del sostenimiento del instituto. Resaltó la presencia de invitados de renombre a los que refirió como “lo mejor de la diplomacia nacional”. Para cerrar, llamó a “fortalecer el encuentro, debatir y ser concientes de que juntos podemos salir de este presente”.

La primera etapa la concluyó Kelly Olmos, que agradeció la invitación y presentó a Raanan Rein, destacando su trabajo en virtud de que “permite desarmar la construcción realizada por un sector de la historiografía que emparenta al peronismo con el nazismo”.

Raanan Rein, historiador isrealí quien fue además autor de la biografía del primer Canciller de Perón, comentó la importancia de seguir indagando en las segundas líneas del movimiento peronista y la vida de Bramuglia mismo, un personaje destacado y conocido a nivel internacional en las más altas esferas del poder político, pero desconocido hacia adentro de nuestro país. Resaltó además la importancia de la figura de Bramuglia en el marco de su desempeño como Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre 1948 y 1949 cuando el mundo enfrentó uno de los primeros conflictos de la guerra fría a causa del bloqueo de Berlín.

Cuatro cancilleres peronistas

Luego de la intervención de Rein, con la moderación de Dolores Gandulfo disertaron los cuatro cancilleres que se desempeñaron como Ministros de Relaciones Exteriores en los últimos gobiernos peronistas.

En primer lugar, Rafael Bielsa (2003-2005) afirmó que en un mundo “donde el manejo financiero le ganó la discusión al manejo industrial de la economía”, la política exterior actual “hace lo contrario para que la Argentina permanezca con los valores humanitarios que caracterizaron históricamente su política exterior”.

Luego fue el turno de Jorge Taiana (2005-2010), quien señaló que “nos tenemos que preparar para defender las políticas que tenemos que defender y para señalar errores, pero también para marcar las propuestas y los caminos futuros para que cuando este huracán pase y volvamos a gobernar, tengamos una propuesta clara de reconstrucción del país, de unidad y soberanía y de reinserción de la Argentina en el mundo”.

A continuación se le otorgó la palabra a Felipe Solá (2019-2021), que sostuvo que “el prestigio de una política interior es lo que da una voz autorizada en política exterior”, a la vez que afirmó que “en todos nosotros hay una idea de futuro mejor posible, pasa por nuestro país y pasa por las relaciones internacionales”.

El cierre de la primera etapa de intervenciones lo realizó Santiago Cafiero (2021-2023), quien destacó a Bramuglia como “brazo ejecutor de la doctrina de la tercera posición” y destacó los desafíos que tenemos por delante en materia de política exterior en un mundo polarizado pero con interdependencia económica, en el que “se pueda escribir la tercera posición del siglo XXI”.

Asimismo, gobernadoras/es, ex Ministras/os, diplomáticas/os y dirigentes políticos disertaron sobre los desafíos y la agenda de la política exterior argentina desde la perspectiva del peronismo. En este sentido se expresaron Archibaldo Lanus, Jorge Argüello, Franco Metaza, Daniel Filmus, Victorio Tacceti, Marilita Squeff, Guillermo Olivieri y José Luis Gioja.

"Este humilde homenaje representó una nueva oportunidad de encuentro entre todas y todos los peronistas vinculados a las relaciones internacionales y la política exterior. Reflexionar sobre el rol de Argentina en el contexto global y los lineamientos estratégicos que marcarán el futuro de su política exterior son cuestiones que se seguirán debatiendo y conformarán el eje de los análisis promovidos en el marco del flamante Centro de Pensamiento Peronista Juan Atilio Bramuglia”, expresaron en un comunicado oficial.

Se destacaron las presencias de los parlamentarios del Parlasur Gabriel Fuks, Ricardo Branda y Matias Sotomayor; los ex vicecancilleres Pablo Tettamanti, Agustín Colombo Sierra, Alberto D'Alotto, Cecilia Todesca Bocco y Guillermo Chaves, las y los diputados nacionales Blanca Osuna, Micaela Morán, Roberto Mirabella, Juan Manuel Pedrini, Jorge Araujo, Silvana Ginocchio, Ricardo Herrera, Roxana Monzón, los diplomáticos Federico Mirre, Diego Tettamanti, Gustavo Dzuala y Santiago Villaba y referentes de la academia y organizaciones políticas como María Cecilia Miguez, Braulio Silva, Agustina Quinteros, Guadalupe Pazos, Lucas Serna, Ariel Navarro, Elio de Antoni, Juan Cruz Campagna, Mariana Altieri, Francisco Taiana.

