Eduardo Valdés: "Las atrocidades que ocurren hicieron reaccionar al papa Francisco"

Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, puso en duda la empatía de Milei con la sociedad: “Estando con Susana mientras se muestran los números de pobreza puede convocar a una reacción que no me gustaría”. Por otro lado, sostuvo que “nadie votó a Milei para estar peor”. “Fue impresionante la caída de sus seguidores”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Eduardo Valdés es diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, fue embajador argentino en el Vaticano, jefe de gabinete de la Cancillería. Además, fue fundador y director del Instituto Nacional de Administración Pública.

Siempre recuerdo aquella frase irónica de que "ser presidente cada año es como la vida del perro: vale siete años". En esa línea, parece que ser papa vale 14 años. Realmente avejenta mucho el estrés de cargar con esa responsabilidad. Probablemente, eso también lo ha llevado a intervenir, por primera vez, de una manera muy contundente en la política argentina. ¿A qué atribuís la contundencia de las afirmaciones del papa en la última semana?

Hubo una globalización de las imágenes de lo que está sucediendo en la Argentina, es decir, la violencia hacia las personas de la tercera edad y a una niña de 10 años con esos gases de veneno. Porque se denominan gases pimienta, pero son gases de veneno. Hoy conseguí una foto de ese gas pimienta y dice “prohibido acercar a los niños". lo dice la propia lata que lleva un policía. Esto para graficar las atrocidades que se están sucediendo.

El papa criticó el protocolo antipiquetes: "El Gobierno en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta"

Es por eso que reaccionó Francisco, es su país. Muchos de los que se escandalizan porque el papa Francisco habló de Argentina son los que aplaudían al papa Juan Polo II cada vez que hablaba de Polonia. Yo creo que cada Pontífice ha hablado siempre desde su realidad y desde donde él se ha formado. Pasa eso y está bien que así suceda.

El día que lo eligieron, salió al balcón y dijo que habían elegido “a un hombre del fin del mundo”. Él siempre se calificó a sí mismo como un “papa del sur". Entonces, creo que está muy bien lo que ha hecho y nos ha venido bien a los argentinos, porque el papa está diciendo que paremos la violencia.

Además, dijo que el silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, y la división social abre paso a la violencia verbal que, a su vez, abre paso a la violencia física. Entonces, sinceramente, es toda una convivencia que los argentinos queremos tener de otra manera. Ningún argentino quiere vivir en este clima de violencia que nos propone Patricia Bullrich.

Francisco apuntó contra la represión y habló de corrupción

Quisiera preguntarte sobre cómo la edad del papa, su viaje, las imágenes impactantes de una niña gaseada y de jubilados golpeados pueden influir en la contundencia de sus palabras recientes. Me pregunto si, al ver esas imágenes, pudo haber sentido un asco que lo llevó a dejar de lado el lenguaje diplomático. También me parece que el hecho de no venir al país podría hacerle sentir que necesita participar de alguna manera, como ocurrió con Juan Pablo II y su estrecha relación con Polonia. Por otro lado, está el tema del avance de edad. Incluso él mismo me dijo a mí que “el tiempo que tengo para dejar mi mensaje no es mucho”. ¿Creés que estos factores le generan una necesidad de ser más claro y urgente en sus mensajes?

Yo siento que después de ese viaje que acaba de terminar y que ha sido el más largo de su pontificado, el papa empezó a hablar de Argentina. Fíjate que cuando da ese reportaje dentro de un avión volviendo a Roma, habló de la posibilidad de volver a la Argentina, aduciendo que tenía ganas y que era su pueblo.

A mí me sorprendió gratamente cuando dijo que la Argentina era su pueblo y que tenía ganas de resolver algunas cosas. Y a partir de ahí se dio una semana de mucho contacto con la Argentina. Yo creo que él está tomando decisiones. Habló con la ministra Sandra Pettovello, se juntó con la Confederación Federal del Trabajo y se juntó con los movimientos sociales.

Crece la tensión entre el Gobierno y el papa Francisco, quien criticó la represión a los jubilados la semana pasada.

Los movimientos sociales son como una criatura para el papa. Siempre ha marcado agenda global y también en la Argentina. De ahí salió algo que nos va a acompañar en su pontificado y en su post-pontificado, que es que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo. Esa frase la dice en el encuentro de los movimientos sociales, en el primer encuentro en el Vaticano, que ahora se celebraron 10 años.

Yo siento que Francisco decide convocar a los descartados del mundo, que son los que integran los movimientos sociales, porque antes lo hizo en la Argentina cuando vio que se cayó el sistema en el año 2001. Todo tiene que ver con su formación y su práctica argentina. Yo creo que él tiene una influencia muy fuerte y todo le duele de una manera muy especial, porque es pueblo.

Viendo esas imágenes que han dado vuelta al mundo de esa represión a la tercera edad y a los niños, el Presidente mismo debería darse cuenta que por algo hubo apagón inmediato cuando presentó el presupuesto en el Congreso. Fue algo inédito, porque eran sus propios votantes, no es que son los que van a la plaza. A la vez, tanto cuando habló en Davos como ahora en la ONU, fue impresionante la caída de sus seguidores.

Histórico desplome del rating mientras Milei presentaba el Presupuesto 2025

Entonces, ¿eso por qué es? Por toda esta situación que estamos hablando, la situación económica, la situación política y también el maltrato con la violencia inusual hacia gente que peticiona sus derechos porque nadie puede vivir con 260 mil pesos. ¿Cómo no se va a sublevar el papa si conoce esta realidad?

No solo el papa se subleva oralmente, recién Grabois sostuvo que “frente a semejante agresión, la indiferencia es complicidad, la resistencia no alcanza, y hay que prepararse para el contraataque”. Me recuerda a la frase del papa de “hagan lío” y a la idea de rebelarse de Santo Tomás de Aquino. ¿Lo que dijo el papa, de alguna manera, impulsó a que la gente también se rebele?

Siento que él está denunciando que hay toda una ideología deshumanizante y que hay como una promoción de la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Entonces, en la meritocracia se creen que por los éxitos mundanos pueden descartar al otro. Y sobre eso nos pide el papa que no permanezcamos en silencio. Quizá a eso se refiere Juan Grabois, que es una persona que respeto mucho, y que repudio absolutamente lo que le sucedió al volver a Buenos Aires.

Hoy mismo, para ir a cosas específicas, yo veía que una de las noticias más importantes fue que se votó el código urbanístico en la ciudad de Buenos Aires, y después se habla del gran triunfo de los bloques que apoyan al Gobierno libertario porque no votaron una vivienda digna para el encargado del edificio. Eso está en casi todas las tapas, y eso se llama descartar.

Grieta PRO: Mauricio Macri y Bullrich se pelearon en redes por el Código Urbanístico porteño

El código urbanístico tiene que servir para romper toda la hegemonía que tiene una ciudad con casas bajas, con el respeto hacia la historia urbanística de nuestros antepasados, pero no, la noticia es que se le torció el brazo al sindicato de trabajadores de edificios porque no votaron la vivienda para el encargado. Y eso, para mí, tiene que ver con esto de la cultura del ganador sobre el que no está en las mismas condiciones y por eso hay que descartarlo. ¿Por qué antes existía y ahora no existe? Por qué antes era bueno y ahora hay que sacar todos los derechos sociales? Me parece que tenemos que bajar un cambio, a eso nos está invitando a reflexionar el papa. A reflexionar para que en este país entremos todos. Yo lo lamento si tenemos los números que tenemos de indigencia y de pobreza, a mí me indigna y me hago cargo de la parte que me toca, pero no quiero vivir en un país así. No es el país que uno sueña conviviendo con el otro.

Elizabeth Peger (EP): Me gustaría saber tu opinión sobre la reciente foto del asado con “los héroes” en Olivos y las imágenes del Presidente con Susana Giménez al mismo tiempo que se conocieron los datos de pobreza. ¿Crees que esto refleja una falta de sensibilidad en la personalidad de Milei? ¿Cómo afecta al resto del Gobierno?

Es que por eso creo que no lo están acompañando aún los propios que lo votaron. No tengo ninguna duda que eso es así. Porque nadie lo votó para estar peor. Ninguna persona quiere vivir peor que el día anterior, todos tenemos derecho a mostrar que lo que hacemos es para vivir mejor al día siguiente.

Mientras el Presidente era entrevistado por Susana Giménez, se difundía la pobreza e indigencia del primer semestre de 2024.

Estas imágenes que vos reflejaste recién son preocupantes. O están mirando otra película, o es una provocación que, la verdad, trae como resultado esa caída de la adhesión al Presidente que estamos viendo en los últimos tiempos. Salió al balcón con Susana Giménez. Quien expresa el glamour y la cultura del ganador. Eso es lo que yo imagino y lo que estoy viendo en esa foto.

EP: Milei ganó las elecciones con el discurso de la casta porque logró penetrar en ciertos sectores sociales muy enojados con la política, pero hoy vemos a un presidente que está lejos de empatizar con lo que les pasa a los ciudadanos. ¿Lo ve así?

Agregá que viajó a Córdoba y los cordobeses se indignaron por cómo se portó. No creo que lo hayan votado a Milei para hacer lo que está haciendo. Pero, por lo pronto, la ministra de Seguridad que tiene salió última en la votación, y él le dijo cosas que no le dijo ninguno de los otros dos candidatos cuando en pleno acto electoral.

El ministro Caputo estaba también con Bullrich. Lo mismo Federico Sturzenegger, que quiere cercenar todos los derechos sociales y cerrar Aerolíneas Argentinas. El que cambió y le está llevando la propuesta de gobierno a los que terminaron terceros es Milei. Por eso le está pasando lo que le está pasando. No quiero vivir más en un clima de blancos contra negros, y él es el presidente de todos los argentinos.

El vínculo entre el papa y el Gobierno libertario

Claudio Mardones (CM): Quería preguntarle sobre las declaraciones de Jorge Mario Bergoglio, que parecen tener algún fundamento en relación a la corrupción en el gobierno de Javier Milei. Aunque no mencionó nombres, amparado en datos concretos parece que hubo casos de coimas en las áreas de Economía y Energía. ¿Cree que esto afectará la comunicación con el gobierno nacional y generará más dudas sobre su visita?

Me sorprendió la denuncia de corrupción que hizo el papa. Hoy Marcelo Bonelli interpretó otra situación, dice que se lo habría contado la ministra Pettovello, y que sería en otra área y que por eso serían los cambios del Ministerio de Salud.

Creo que eso va a salir a la luz solo, no me animo a aventurar algo que no sé y no conozco, pero me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Por eso, hoy cuando leí el comentario de Bonelli también me sorprendió, y coincide con los cambios que están sucediendo en este momento.

Susana Giménez fue a la Casa Rosada para entrevistar a Milei, salió al balcón y hubo foto con Karina y Thor

CM: ¿O sea que la cohesión pasaría más por Salud que por Economía? Porque el papa habló específicamente de alguien vinculado a la actividad energética.

Por ahí son las dos cosas, no sé. No conozco específicamente cuál es el caso. Hoy me sorprendió que en el diario de Bonelli saliera esa información. Yo creo en la Argentina del diálogo positivo, y el Presidente tiene algunos hombres que pueden practicar el diálogo. Me parece que me gusta más una Argentina de diálogo que una Argentina de violencia.

CM: Fue Miguel Ángel Pichetto el que en el recinto dijo que extrañaban a Guillermo Francos. ¿Le pasa lo mismo a usted en ese sentido, en términos de algún interlocutor negociador de parte del oficialismo?

Puede ser Francos u otro, pero no creo que la respuesta al índice de la desigualdad más profunda de Argentina corresponda con un presidente que sale al balcón como salió. Eso convoca a una reacción que no me gustaría. Necesitamos a alguien que intente construir un puente con la sociedad real, con la Argentina.

A mí me llegan las personas con discapacidad que la están pasando muy mal. Los aumentos que el Estado le da a las prestaciones que tienen que tener las personas con discapacidad son infrahumanos. Entonces, están dejando de dar esas prestaciones. Bueno, todo eso es algo que nunca imaginé, y es lo que el papa bien denomina “descartar”.

Porque es descartar a los viejos, descartar a las personas con discapacidad, descartar a los vulnerables, descartar a los trabajadores que tienen menos derechos. Ayer por lo menos hubo una reacción positiva cuando desde el Ejecutivo intermediaron para que no se sancionara una ley que dejaba con menos derechos a los trabajadores.

