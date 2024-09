Instalaron en la Casa Rosada una figura de la Virgen del Valle que incluye un bordado con Javier Milei y el papa Francisco

El Gobierno instaló una nueva estatua de la Virgen del Valle de Catamarca en Casa Rosada, que presenta un peculiar detalle: lleva en su manto la imagen de Javier Milei con el papa Francisco, precisamente el momento de la reciente visita del Presidente al Vaticano.

La Virgen está ubicada en la capilla de la sede de gobierno. Lo que se destaca es que tiene bordado el abrazo que se dieron el Sumo Pontífice y el presidente en la visita de este último al Vaticano en febrero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Virgen del Valle fue bendecida a mediados de abril por el Obispo Luis Urbanc en una misa celebrada en Catamarca. Durante la ceremonia, se le entregó la imagen al secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez. En su discurso, el Obispo hizo un llamado a la oración, deseando que el presidente se encomendara a la Virgen para tomar decisiones que beneficien al país.

“Rezaremos para que, encomendándose a ella, pueda tomar las decisiones que tanta falta hacen para nuestra patria, que podamos superar los problemas, todas estas dificultades en las que vivimos, tantas inequidades”, expresó el eclesiástico.

El papa Francisco podría visitar Córdoba en 2025

“Recemos nosotros por el Presidente, que él rece delante de esta imagen y piense que todos los argentinos tenemos una madre, la madre del cielo, y esta madre quiere tener a sus hijos bien y nosotros tenemos que ser intermediarios para que todos estemos bien”.

El vínculo entre el gobierno de Javier Milei y el Papa Francisco

La semana pasada, el Papa Francisco cuestionó la represión que se desató durante la marcha por el veto a la reforma jubilatoria y dijo que “en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta”.

La primera reacción de milei ante los dichos contundentes del máximo representante de la Iglesia Católica fue el silencio. Tampoco utilizó, como es habitual, la red social X para referirse a las frases de alto voltaje.

Solo dio algunos indicios de su malestar, al compartir un posteo del locutor Macu Mazzuca con un mensaje a Francisco: “Pueden haber corruptos en el gobierno de Milei, que en cuanto se entera los echa a patadas y los manda a la Justicia. No fue el caso de Cristina con su propia conducta y la de sus funcionarios, le pueden avisar al papa Francisco”.

El Papa Francisco rechazó la baja en la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno

Y eligió darle RT para mostrarle a sus seguidores posteos relacionados a la gestión de la principal apuntada por Francisco por lo sucedido en las inmediaciones del Parlamento, Patricia Bullrich.

En la intimidad, Milei cree que Francisco puede visitar la Argentina bajo su mandato, más allá de que todavía no se dieron los pasos necesarios y burocráticos para que su llegada se produzca. Por eso, decidió no dar una contestación fiel a su estilo y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la misma línea, intentó atenuar las desavenencias entre las partes. “Las palabras del Papa las respetamos, pero no tenemos por qué compartirlas”, dijo el vocero presidencial.

Aún así, Francisco ha mencionado en una reunión con sindicalistas que por temas de agenda, no podrá visitar Argentina este año. Que quizás pueda en 2025 visitar el país. En dicho encuentro con los representantes del CGT en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa mostró interés en ciudades como Córdoba y la Patagonia, según el vocero del gremio.

RB/fl