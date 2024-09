Incendios en Córdoba: la Virgen sobrevivió al fuego que destruyó un santuario en las sierras

Una foto que genera esperanza en medio del infierno. Las llamas destruyeron anoche un santuario ubicado en las sierras de Córdoba, aunque no pudo con la imagen de la Virgen María, que quedó intacta pese a la devastación que la rodeaba.

Incendios forestales: siete detenidos por causar los focos en Calamuchita, Punilla y el norte cordobés

Todo ocurrió en la zona de Ongamira, donde los bomberos trabajaron durante toda la noche para contener el avance del voraz incendio que lleva varios días en el norte de Punilla.

Las llamas ingresaron al Centro Mariano del Espíritu Santo y arrasaron con todo a excepción de la estatua. “Se quemó todo, el fuego arrasó con todo. Ni siquiera estaba chamuscada, ni tampoco manchada, estaba blanca como se ve en la foto y no tenía nada. Todo lo demás estaba arrasado por el fuego”; contó el periodista Ariel Luna, quien tomó una serie de impactantes imágenes del paso del incendio por el lugar.

El fotógrafo que capturó el estado de la virgen en medio de un devastador incendio destacó: “No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso, pero es increíble. Fue una marea de fuego que consumió todo en 10 segundos”. Relató que mientras tomaba las fotos, los palos seguían cayendo y su compañero le advirtió que debía salir para no quemarse. “Así que tiré un par más y me fui”, agregó.

Dengue en Córdoba: quiénes serán notificados por el Cidi para ser vacunados

Reflexionando sobre la imagen, comentó: “Creo que no es casual haber capturado esa foto en medio de este desastre. Me enteré de que hay personas que le rezan a la imagen y que consideran que se trata de un milagro”. Esta perspectiva añade un matiz de asombro y espiritualidad a la impactante escena.