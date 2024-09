Jonatan Viale y Eduardo Feinmann hablaron del video de la nena rociada con gas pimienta y apuntaron a funcionarios

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann quedaron em el centro de una operación en la que difundieron un falso video de la marcha ocurrida el pasado miércoles, en el marco de la discusión en el Congreso sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.

En el registro, falsificado digitalmente, se podía ver que una manifestante le arrojaba gas pimienta a una nena de 10 años. Sin embargo, pocas horas después, se reveló que el video estaba “trucado” y que, en realidad, había sido la Policía Federal quien gaseó a la niña. Inmediatamente, se difundió el video real.

Ante esta situación, ambos periodistas pidieron disculpas a la audiencia, difundieron el registro real y contaron cómo fue que el video falso llegó a sus manos.

De dónde salió el video trucho: la explicación de los periodistas

El video adulterado, indicaron tanto Feinmann como Viale, provino del mismísimo Jefe de la Policía Federal, Luis Rolle. Sin embargo, Viale aclaró que la información fue confirmada también por la Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Al confiar en ambas fuentes, los periodistas difundieron el video adulterado video, y cayeron en una operación que los dejó mal parados frente a su audiencia. Viale y Feinman: Pedidos de disculpas y enojo con el gobierno

“Pido disculpas por el error cometido”, dijo Viale en su editorial de la noche del jueves y aseguró que su intención es “hacerse cargo y aclarar la información”. Seguido, el conductor asumió la culpa y dijo: “Cometí un error informativo”.

En cuanto a Eduardo Feinmann, la situación fue mucho más tensa, llegando al punto de que el periodista pidió el jueves al aire la renuncia de Patricia Bullrich.

Ambos periodistas coincidieron en que la fakenews les llegó por parte de Luis Rolle, jefe de la PFA, sin embargo, Feinmann fue mucho más duro y mantuvo un cruce al aire muy fuerte con la ministra Bullrich.

La realidad es que la nena,como se puede comprobar en el video real de la situación, fue gaseada por un efectivo de la Policía Federal, tal como denunciaban manifestantes y organizaciones sociales.

Eduardo Feinmann enfurecido con Patricia Bullrich

“Si van a hacer operaciones políticas, no nos usen a nosotros” dijo enfurecido Feinmann en su programa de anoche y en su editorial de esta mañana en Radio Mitre, dejando al descubierto que, incluso periodistas experimentados como ellos, son plausibles de caer en este tipo de operaciones.

“Ella lo dice (en referencia a Alejandra Monteoliva) y yo le tengo que creer. El video lo mandan desde un organismo oficial. Espero que lo echen a patadas a él, a Bullrich y al vocero de la ministra, que nos echó la culpa a mí y a Gabriel Iezzi de haber hecho circular el video”, dijo Feinmann en su programa en Radio Mitre.

Luego el periodista arremetió contra Rolle: “Usted manda un video que no corresponde a la situación de la niña, que fue efectivamente gaseada. Nosotros mostramos el video de cómo un oficial de la Policía a un metro gasea a la mamá y a la nena que estaban sentadas en la calle”.

“Espero que el señor Presidente los eche a todos. A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal nos van a usar para hacer una operación burda y asquerosa. Y si la ministra quiere salir al aire, que salga. Y si tengo que putearla, lo voy a hacer. Porque son unos mentirosos, porque no se juega ni con nosotros ni con la niña”, embistió el conductor.

La aclaración de Patricia Bullrich frente al video trucado

La Ministra de Seguridad se comunicó directamente con Eduardo Feinmann para desmentir que la PFA haya montado una operación periodística para tapar la realidad de cómo sucedieron los hechos. En el llamado, transmitido al aire en el programa de Feinmann,

Bullrich se valió de numerosas excusas para evitar comprometer a la fuerza de seguridad que está bajo su órbita política. "Yo voy a hablar con él" dijo sobre Luis Rolle, señalado de ser quien difundió a la prensa el video falsificado, pero aclaró: "no vamos a ir contra la policía".

"Cuando el jefe de policía está mandando un video sin autorización del ministerio está cometiendo una falta", fue lo máximo que atinó a decir Bullrich,

