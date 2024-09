“Hace falta una ley para darle protección efectiva a más de 5 millones de adultos mayores”

En diálogo con Canal E, el investigador del CIPPEC, Rafael Rofman, habló sobre la discusión que hubo en el Congreso con el fin de analizar si se llevaba a cabo el veto impuesto por Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. También se refirió a las necesidades que tienen los jubilados y la forma en que se debería hacer la reforma previsional.

“Hay 2 líneas de discusión paralelas, una es qué ocurre con la movilidad, la discusión que tuvimos en las últimas semanas no es una reforma previsional de ninguna manera”, comentó Rafael Rofman. “Vivimos llamando reforma previsional a cambios en las reglas de movilidad de las jubilaciones y es algo que en el resto del mundo no se discute”, agregó.

Con el veto presidencial queda en vigencia las reglas de movilidad que sacó el Gobierno en el DNU

Posteriormente, Rofman planteó: “Lo que ocurre a partir de hoy es que quedan firmes las reglas del DNU que sacó el Gobierno, eso quiere decir que las jubilaciones se ajustan de acuerdo a la inflación de 2 meses atrás”. Luego, manifestó que, “no es una mala opción, de hecho, todos los bloques del Congreso están de acuerdo, las discusiones no eran sobre cómo tiene que ser la movilidad, sino sobre si hay que elevar o no el piso a partir del cual se empieza”.

¿Corre riesgo judicial la movilidad jubilatoria dictada por decreto?

“En términos de los riesgos judiciales, hay un riesgo no menor porque como lo vigente está vigente por decreto, existe la posibilidad de que la justicia en algún momento falle en que esto es inconstitucional y, entonces, volverá al régimen previo”, sostuvo el entrevistado. “Eso sería un problema serio, ya que generaría mucha inestabilidad e incertidumbre”, complementó.

Por otro lado, el investigador señaló: “Nos hace falta una ley que no solo hable de la movilidad, sino también que hable de cómo se organiza el sistema y cómo hacemos para darle protección efectiva a los más de 5 millones de adultos mayores”. A su vez, remarcó que, “en Argentina, un 40% de quienes se jubilan no lo hacen por régimen general, sino que lo hacen por alguna de las 261 excepciones que hay”.

A modo de cierre, Rofman expresó: “La PUAN es un avance importante porque lo que hace no está tan vinculada a remediar el trato injusto de no reconocer los años aportados para las personas que no llegaron a los 30 años, sino a garantizar una protección básica para todos los ciudadanos”.