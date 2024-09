Rafael Bielsa: "El discurso de Javier Milei fue sumamente ilógico con datos equivocados"

Rafael Bielsa sostuvo que el discurso de Milei en la ONU fue contradictorio e ilógico, demostrando la incoherencia de sus ideas. Señaló que el hecho de que el organismo no cumpla con las expectativas que se le ponen no es una justificación para desmantelarla, sino que debe mejorarse su funcionamiento. Además, demostró preocupación por la posición unilateral de Milei y cómo puede afectar a la Argentina, que depende del multilateralismo para enfrentar los desafíos económicos y políticos. “¿Cuáles son las espaldas de Argentina, que tiene el 53% de pobreza, de enfrentar una agenda unilateral? ¿A quién le puede interesar?”, se cuestionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rafael Bielsa fue embajador argentino en Chile, presidente ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000 y secretario del SEDRONAR. Además, fue diputado nacional, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, síndico general de la Nación y, fundamentalmente, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Lo recibimos porque el discurso de Javier Milei en las Naciones Unidas sigue generando controversia.

Milei calificó como un grupo de burócratas a la mesa chica de las Naciones Unidas. A vos, con ese privilegio que pocos argentinos tuvieron de llegar tan alto allí, ¿qué te quedó del discurso del presidente?

Me podría haber quedado un cierto enojo si hubiera sido una sorpresa, pero era absolutamente previsible que se expresara como se expresó.

Naciones Unidas es una institución que, como la mayoría de las instituciones, mucho más en el caso de ella porque es una institución de la cual forman parte casi dos centenares de países, está en tela de juicio. No es una institución que cumpla con las expectativas. De allí, a que en un discurso sumamente ilógico, con datos equivocados y sin claridad en la propuesta alternativa, se la quiera dinamitar, me parece que hay un gran camino.

Vamos a ver punto por punto, rápidamente, cuáles son los datos equivocados. En primer lugar, Woodrow Wilson no tiene nada que ver con Naciones Unidas, tiene que ver con la Sociedad de Naciones que se creó en el primer tercio del siglo pasado, no en el segundo, luego de la Segunda Guerra. Aunque la cita tiene interpretación psicológica, porque sabes que el único paciente post-mortem de Freud, en un libro maravilloso, fue Woodrow Wilson, a quien psicoanalizó después que el presidente Wilson hubiera muerto. Esta es la primera cuestión.

La segunda cuestión es que porque algo no funcione, no quiere decir que esté mal pensada la estructura o la propuesta, quiere decir que habría que hacerla funcionar mejor, no no hacerla funcionar. Y en tercer lugar, me parece que hay un discurso que no tiene correlato con el discurso de ningún otro país. No es que no tenga correlato con la posición de algunos pocos, sino que Milei es el discurso de pequeños grupos sumamente poderosos que tienen una expresión fundamental en lo personal, en lo individual, como todo lo que circula alrededor del rico más rico del mundo, que podría ser, en algún caso, Elon Musk.

Entonces, ese discurso parte de una serie de aceptaciones sobre la pobreza general, el éxito individual y golpes a instituciones que son muy queridas para nosotros como país. Yo no comparto para nada eso y no creo que nadie que tenga un sentimiento lo pueda compartir, pero sentimiento por sus compatriotas.

Por otra parte, luego de haber hecho un acuerdo, que era una copia del acuerdo Foradori-Duncan respecto de las Islas Malvinas, hacer toda una política de defensa de las Islas Malvinas, no comprendo cuál es la lógica de eso. Me parece una manipulación.

Cuáles fueron las repercusiones del discurso de Milei en la ONU

Las críticas que se le hacen a las Naciones Unidas es por la falta de capacidad de llevar adelante su misión y de poder ejecutar sus ideas, es decir, falta de poder, para decirlo de alguna manera. Y la de Milei pareciera ser inversa, de achacarle un exceso de intervención, un exceso de poder, como si fuera un Estado supranacional.

Las de Milei son las dos, ese es el problema. Eso es lo que genera una oposición en los términos de su propio discurso. Por un lado, es que el organismo no sirve para nada. Por el otro lado, es que sirve demasiado y hay que tener cuidado de sus propuestas porque son socialistas, las de orden económico. Al mismo tiempo, es un grupo de burócratas, pero al mismo tiempo tiene un poder que se acaba de cuestionar. Entonces no se entiende cuál es la lógica propositiva. Esto es lo que digo.

Javier Milei en la ONU.

En ese sentido, me parece que también es aplicable esa contradicción de muchas otras partes del discurso de Milei, que critica cuestiones que en sí mismas son excluyentes.

Claro, pero ¿qué es lo grave en el caso de Naciones Unidas? Nosotros tenemos dos alternativas, una alternativa multilateral y una alternativa bilateral o unilateral. ¿Cuáles son las espaldas de Argentina, que tiene el 53% de pobreza, de enfrentar una agenda unilateral? ¿A quién le puede interesar? ¿Quién puede ser nuestro socio? ¿Pensamos hacerlo solos o con el sistema de distribución del ingreso que tiene la República Argentina? ¿O pensamos hacerlo dinamitando los activos más queridos por nuestra patria, como son los tecnológicos, los activos de naturaleza educacional? No se entiende a dónde va esto.

Y cuando uno dice semejantes cosas en un organismo multilateral, nada menos que en el curso de la Asamblea General, donde la República Argentina, logró tener bilaterales extraordinariamente importantes. Y no porque las hubiéramos planteado, sino porque hay un mecanismo que se llama el pull aside, que es una especie de reunión al costado, que la generábamos estando en Naciones Unidas. Entonces, esto es lo que no se ve. Parece que hay un enorme desconocimiento de cómo funciona.

A todo esto te digo otra cosa. Cuando se termina el periodo de António Guterres, que ha sido un excelente secretario general a mi modo de ver, para los intereses de países como la Argentina y parecidos, le toca a Latinoamérica y le toca a una mujer. Le tocaría, porque el anterior a Guterres fue Annan de África, luego Guterres de Europa y luego Latinoamérica con una mujer. Chile, que fue un poco más respetuoso, aún con un gobierno así llamado de izquierda, como el de Boric. La jugada de Chile, evidentemente, es que sea secretaria general Bachelet. ¿Esto es bueno o es malo? Yo prefiero tener una secretaria general o un secretario general que no tenerlo.

Entre otras cosas, por si fuera cierto lo que postuló la expresión de Milei como principio, que todo en Naciones Unidas estaba mal. Entonces, ¿la disolvemos o ponemos a alguien a cargo de Naciones Unidas que pudiera exportar esas ideas? No está pensado que Naciones Unidas sea mejor.

