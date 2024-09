José Natanson: "La ONU tiene muchos problemas, pero no los que Milei señala"

José Natanson rechazó la idea del Presidente de que el mundo sería mejor sin la ONU y la OMS: “La solución no es la eliminación de la arquitectura política global, sino generar reformas que hagan más efectivos los mecanismos”, afirmó. Además, el analista político aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1,) que el discurso de Javier Milei puede tener consecuencias en el corto y en el mediano plazo para el país. “Si Argentina sale del Pacto del Futuro, no va a poder demostrar los estándares de cuidado ambiental en sus productos y se van a resentir las exportaciones. Además, romper con la continuidad diplomática que tiene el país desde 1983 también puede tener un costo importante”, sostuvo.

José Natanson es periodista, politólogo, escritor especializado en relaciones internacionales con foco en Latinoamérica. Es director de la revista Le Monde Diplomatique argentina, trabajó como consultor de las Naciones Unidas y colaboró con el Informe del Desarrollo Humano del Mercosur.

¿Cuál es tu evaluación respecto a las críticas de Javier Milei a las Naciones Unidas?

Las Naciones Unidas y la arquitectura financiera global que es algo que se formó después de la Segunda Guerra Mundial y fue modelado por los ganadores de la guerra, es decir, Estados Unidos, La Unión Soviética, Inglaterra, etc, está vetusta, pero no está vetusta por los problemas que Javier Milei identifica como los más graves, sino por otros motivos. El Pacto del Futuro, un acuerdo elaborado por Naciones Unidas y firmado por casi todos los países del mundo, es un programa de generalidades de las cuales es muy difícil estar en contra. Habla del cambio climático, derechos humanos, igualdad de género, entre otras cosas.

El problema de la Organización de la Naciones Unidas es la ineficiencia de sus organismos. Han habido intervenciones armadas, sobre todo de Estados Unidos, que van en contra de la opinión del Consejo de Seguridad y Naciones Unidas no pudo hacer mucho. Lo mismo sucedió con la guerra de Rusia contra Ucrania. Naciones Unidas atraviesa muchos problemas desde hace años, al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero no son los problemas que Javier Milei identifica.

En ese caso, sería al revés de lo que plantea Milei. No hay tal gobierno supranacional, sino que la ONU no tiene ningún tipo de poder.

Uno de los problemas de la ONU es que no tiene poder para imponer sus decisiones. En algún momento, el Consejo de Seguridad lo ha tenido, pero dada las transformaciones en la geopolítica global en los últimos años, en particular tras la caída del Muro de Berlín, primero con el poder centralizado en Estados Unidos y hoy con un poder mucho más atomizado, ahora atraviesa una etapa de inefectividad.

Efectivamente, es un organismo burocrático y costoso, pero la solución no es la desaparición de la ONU, ni la eliminación de la arquitectura política global, sino generar reformas que hagan más efectivos los mecanismos. También hay que decir que los Cascos Blancos y Cascos Azules han hecho cosas muy positivas, han habido intervenciones humanitarias de Naciones Unidas que ayudaron a frenar genocidios o, por lo menos, a contener los efectos más dañinos.

Podríamos decir que el mundo estaría peor sin la ONU, ¿no?

Definitivamente.

Milei también criticó a la Organización Mundial de la Salud y propuso que Argentina se saliese por las recomendaciones que hizo durante la pandemia. ¿También podríamos decir que la pandemia hubiese sido peor sin la OMS?

Efectivamente. Las críticas a la Organización Mundial de la Salud fue una de las pocas cosas en común que tienen las extremas derechas alrededor del mundo. También fue inefectiva la OMS, hubo una guerra por las vacunas en la cual se robaron aviones con vacunas y barbijos, incluso con países de la Unión Europea. Ojalá hubiera una OMS más fuerte y con más poder. La pandemia hubiese sido peor sin la OMS, los conflictos globales serían peor sin la ONU.

El gran problema de la ONU es que muchas veces llega tarde a las guerras, pero es parte de la lógica de una organización donde están representados todos los países del mundo y, en el Consejo de Seguridad, las potencias ganadoras de la Segunda Guerra. Si pensamos en el Fondo Monetario Internacional, la representación de China no tiene ninguna relación con su PBI. Lo mismo sucede con Alemania que no está en el Consejo de Seguridad de la ONU por haber sido derrotada en la Guerra y no pudo tener un ejército propio hasta hace poco tiempo.

Alejandro Gomel: En su discurso, Javier Milei anunció que Argentina dejará de ser neutral. ¿Esto es algo declamativo o puede tener consecuencias para el país?

Puede tener consecuencias en el corto plazo y también consecuencias más difíciles de cuantificar en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, hay países que están empezando a reclamar, a la hora de comprar productos, ciertos estándares de cuidado ambiental. Si Argentina sale del Pacto del Futuro, no va a poder demostrar esos estándares y se pueden resentir las exportaciones. De hecho, Argentina tiene prohibido exportar carne a algunos países por cuestiones sanitarias.

También hay cuestiones de largo plazo que son reputacionales y son muy difíciles de medir. La diplomacia argentina, desde 1983 hasta la fecha, tiene al respeto a los derechos humanos y a las garantías democráticas como uno de sus ejes. La democracia se ha mantenido con matices, con ideas y vuelta y se ha mantenido con todos los gobiernos. Que el presidente, para llamar la atención de la extrema derecha mundial, rompa una línea de continuidad diplomática que llevó muchos años construir puede tener un costo difícil de medir pero muy grande.

¿Qué te dice que en Sri Lanka gane un candidato que se define como marxista leninista?

No soy especialista en la política interna de Sri Lanka, pero creo que la idea de marxismo como fantasma perdió efectividad desde el momento en el que cayó el Muro de Berlín y Moscú dejó de ser el espejo en el que se veían muchos gobiernos de izquierda en el mundo. Hoy, uno puede reivindicarse como marxista y que eso signifique poco. Es una referencia que ha quedado abstracta, pesa poco y genera poco temor.

