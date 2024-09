Horas antes de que se conozca el Índice de Pobreza de Argentina en el primer semestre de este año, el gobierno de Javier Milei salió a atajarse ante una eventual cifra negativa. En su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada, Manuel Adorni expresó que la de esta gestión “es la peor herencia recibida” en la historia de nuestro país.

El vocero presidencial dijo este jueves 26 de septiembre que el dato de pobreza que se informará hoy "va a reflejar las consecuencias del populismo que ha sometido la Argentina a tantos años de desgracia".

Cerca de las 16 de este jueves, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicará los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2024. Ante esto, Adorni inició la conferencia justificando los resultados: "Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad de Argentina", sostuvo. Y añadió: "Probablemente sea una de las peores herencias recibidas en la historia del país".

En línea con la estrategia del Ejecutivo que se fundamenta en principios económicos cuyo lema es el déficit cero, Adorni expresó: "La inflación es más pobreza. La mejor manera de luchar contra la pobreza es primero luchar contra la inflación". "La inflación es empobrecimiento, por eso lo primero que hacemos es combatirla", afirmó.

El vocero presidencial remarcó que "la reconstrucción del país llevará un tiempo" y que el Gobierno dio sus primeros pasos para estabilizar la economía en estos primeros diez meses de gestión. y advirtió: "Cuando hablamos de hiperinflación vemos lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina”.

Adorni luego agregó: “La pobreza se hubiese llevado de cerca de 40% a cerca del 95%, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluta en la Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es importante haber logrado evitarla y a menudo reiteramos esto, no es un tema menor”.

"Nos dejaron implantadas un montón de bombas que tuvimos que ir desactivando"

Durante la ronda de preguntas, el periodista Juan Pablo Peralta le preguntó a Adorni si el gobierno de Milei no estaba implementando un ajuste demasiado rápido, que no acompaña el ritmo de los salarios y que, por lo tanto, resulta sumamente cruel; y que pese a las prórrogas, "no se está llegando a fin de mes".

Ante esta consulta, Adorni remarcó que "Argentina estaba absolutamente destruida, eso hay que entenderlo y recordarlo".

Luego de introducir el recordatorio, el vocero presidencial dijo que el proceso para sacar adelante el país no iba a ser sencillo. "Nadie dijo que la actividad no iba a sufrir y nadie dijo que efectivamente el salario no iba a sufrir porque efectivamente venía de un proceso donde nos dejaron implantadas un montón de bombas que tuvimos que ir desactivando y parte de esas bombas por supuesto iban a afectar también los salarios reales".

Debido al deterioro que experimentaron los salarios reales durante la primera mitad del año, se anticipa que la cifra que presentará el INDEC será peor en comparación con el informe anterior.

Las estadísticas oficiales del segundo semestre de 2023 indicaron que el 41,7% de los argentinos tuvieron ingresos que no llegaron a cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que es la utilizada para determinar la línea de pobreza. Asimismo, el 11,9% tampoco llegó a satisfacer la Canasta Básica Alimentaria (CBA), umbral de la línea de indigencia.

Esto implicó que, al cierre del año pasado, se registraron aproximadamente 19,5 millones de pobres y 5,6 millones de indigentes. Se trataron de los segundos peores indicadores desde que el INDEC reinició la serie en 2016, solo superados por los del segundo semestre de 2020, marcados a fuego por los efectos de la pandemia de Covid-19.

El Presidente se subió una insólita campaña iniciada por los trolls que comandan Fernando Cerimedo y Santiago Caputo. Uno de los mensajes compartidos por el Presidente sostiene que "los kirchneristas son terroristas" y que provocaron los incendios "para culpar al Gobierno nacional". Otro posteo dice que hay 17 militantes de La Cámpora detenidos.

"Detuvieron a 17 militantes de La Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos", decía uno de los posteos, con el hashtag #LosKukasPrendieronFuegoCordoba y una imagen de un hombre con una remera de "KUK12".

Este último hace referencia al video que compartió Milei hace unos días, donde decían que representaba a un virus que "comenzó la destrucción de Argentina" y que mostraba a referentes del kirchnerismo como zombies.

Otro tuit leía, junto con la imagen de un hombre incendiando un bosque y con una remera que decía 'I hate Córdoba': "LOS KIRCHNERISTAS SON TERRORISTAS. Les vino perfecto incendiar Córdoba para culpar al gobierno nacional y encima dañar a una provincia que no es afín a ellos. Ya hay 17 detenidos".

Estas fake news compartidas por Milei tuvieron que ser desmentida por las autoridades cordobesas. "Al día de la fecha y conforme surge de las investigaciones preliminares por los incendios ocurridos en las sierras de Córdoba podemos decir que en primer lugar no hay 17 detenidos, cómo así tampoco hay indicios que nos permitan afirmar que son de alguna agrupación política", informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado.

En tanto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. "Nada hace pensar que los detenidos tengan un nexo de vinculación política. No hay 17 detenidos en Córdoba ni una filiación política entre los que están presos", aclaró el funcionario de Martín Llaryora.

RM/ff