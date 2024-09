Juan Maquieyra: "El índice de pobreza es un número dramático"

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de pobreza del primer semestre de 2024 y se espera que la cifra supere el 50%. Juan Maquieyra sostuvo que la problemática que afecta a millones de personas se arrastra hace décadas y que la sociedad debe dejar de dar lugar a “las excusas de quien es el culpable”. “En los últimos tres gobiernos democráticos, los números de pobreza terminaron peor de lo que comenzaron”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Maquieyra es director ejecutivo de la ONG TECHO Argentina y co fundador de la Escuela Política Fratelli Tutti. Anteriormente, fue coordinador del Gabinete Social (2014-2016) y presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Qué explicación le encuentra al aumento de la pobreza? Las estimaciones proyectan que el índice superará el 50%.

El índice de pobreza es un número dramático. Que uno de cada dos argentinos, o incluso más, estén en situación de pobreza, habla de un drama que Argentina no está pudiendo resolver y que impacta en millones de personas que no pueden cumplir con la libertad más básica que es la de elegir comer y elegir tener un lugar donde dormir.

Creo que hay que ser claros en que ese problema es uno que el país viene arrastrando y que no se puede adjudicar a un gobierno, pero tampoco nadie puede estar librado de responsabilidad. En los últimos tres gobiernos democráticos, los números de pobreza terminaron peor de lo que comenzaron.

Si uno mira la serie histórica de la pobreza, Argentina tuvo una caída abrupta en los setenta, una crisis fenomenal en el 2001 y nunca ha podido recuperar los niveles de bienestar de la década del cincuenta o la del sesenta.

Como argentinos y argentinas, tenemos que sentirnos interpelados y empezar a pensar qué tenemos que hacer para revertir esta situación que afecta más a los niños, niñas, y jóvenes más que a adultos. También afecta más a aquellos que viven en barrios populares, que a los que viven en barrios formales y a las mujeres más que a los hombres. Terminar con el flagelo de los niveles de pobreza que están por encima de la mitad de la población es el gran desafío que tenemos como generación.

Elizabeth Peger: ¿Tienen estimado el impacto del cambio de política asistencial del Gobierno que se ha enfocado en el incremento de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar, en detrimento de otros planes de asistencia? Algunos relevamientos reconocen que este cambio fue positivo...

En términos de transferencia de ingresos, haber aumentado la AUH y la Tarjeta Alimentar fue una buena decisión. Creemos que todo lo que sea aumentar esos ingresos es positivo. Lo que también creo importante remarcar es que, si bien ha habido un aumento en ese aspecto del trabajo contra la pobreza, hay dos problemas muy grandes que no están siendo resueltos. El primero es el de la infraestructura en los barrios populares. La pobreza tiene una dimensión de ingresos pero también una de infraestructura. Si uno no tiene acceso a un techo adecuado, a un baño adecuado, a agua potable y cloacas, es muy difícil salir de la situación de pobreza, incluso si aumentan sus ingresos. El otro gran punto es la recesión que estamos viviendo en términos económicos, que puede tener causas que venían de antes.

Juan Maquieyra explicó que para trabajar la pobreza, se debe tener en cuenta que “más personas accedan al trabajo, una inversión importante en infraestructura y que la economía popular pueda formalizarse”.

La manera de trabajar contra la pobreza tiene que tener tres patas: una economía y macroeconomía que crezca y que permita que más personas accedan al trabajo, una inversión importante en infraestructura para que quienes vivan en barrios populares tengan un camino de salida, y pensar con inteligencia diagonales que permitan que, en el eventual caso de una reactivación económica, también se genere trabajo en los sectores populares y que la economía popular pueda formalizarse.

La informalidad es cada vez más grande, acá y en el mundo, y tenemos que empezar a pensar con más creatividad, en el caso de que Argentina vuelva a crecer, cómo hacemos para que ese crecimiento también impacte en los sectores populares.

EP: Ha sido positiva esa mayor asistencia, pero la falta de asistencia por parte del Gobierno a los sectores informales, y el desfinanciamiento de la infraestructura, es la otra cara que muestra las imágenes de pobreza más duras.

Desde TECHO vemos algo que viene remarcando la Iglesia, que tiene presencia en muchos barrios populares, y es que el repliegue de la presencia de las organizaciones comunitarias y del Estado da a lugar a la mayor presencia de bandas narcos, o mismo la adicción al juego.

Cuando deja de haber un club de barrio, cuando la organización social en la que estaba deja de administrar el espacio comunitario, cuando la canchita se destroza porque no hay inversión, empieza a empobrecerse la vida en el barrio y aparece el juego, la droga y el narco.

En ese sentido, por supuesto que es fundamental subir la AUH y acompañar con transferencias directas, y no intermediadas, a los sectores populares y que haya contraprestación por esa transferencia, como sucede hoy y sucedía el año pasado.

Pero desde TECHO creemos que no hay manera de salir de la situación dramática de pobreza en la que estamos si no hay una inversión real y fuerte en llevar servicios, conectarlos y en generar una política de vivienda. Por supuesto eso tiene que recuperar distintos esfuerzos, no solo el Estado.

“En la medida en que Argentina siga teniendo una de cada dos personas que esta noche no saben si sus hijos van a comer, no hay manera de armar un país pujante”, sostuvo el director de TECHO.

Queremos remarcar que no es que el Estado tiene que solucionar todo. Para poder solucionar el problema de, por ejemplo, la infraestructura y la vivienda en los barrios populares, tiene que haber inversión estatal, trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como lo hace TECHO, y tiene que participar el sector privado. Ese sector debe dar soluciones innovadoras, financiamiento de impacto y tiene que poner las grandes cabezas que tiene Argentina a pensar en cómo hacemos para salir de esta situación.

En la medida en que Argentina siga teniendo una de cada dos personas que esta noche no saben si sus hijos van a comer, no hay manera de armar un país pujante, abierto al mundo y del cual nos podamos sentir orgullosos. ¿De qué nos sirve que un porcentaje chico de la población esté bien, se sienta orgullosa de ser argentino y tenga la posibilidad de desplegar su potencial, si más de la mitad de las personas no llegan a fin de mes?

Esto es dramático y es fundamental que podamos hablar de estas cosas que a veces necesitan profundidad. Tenemos que hablar de cómo hacer para que estos números bajen de manera sostenida y dejar de poner en el discurso público las excusas de quien es el culpable. Esas excusas son las que viene dando la política desde hace mucho tiempo y no las inventó ningún partido en particular. Es lo que viene siendo la respuesta a este tema desde hace una década y tenemos que salir de ahí.

Claudio Mardones: En este escenario de crisis, lo que más se está multiplicando la cantidad de personas en situación de calle y se están multiplicando las denuncias de hostigamiento hacia este grupo. ¿Qué le provoca esta situación?

Creo que lo primero que tenemos que hacer todos y todas, y vale para todos los gobiernos, es tratar de conectar con la persona que está ahí sentada, tirada y esperando. Esa persona vive el peor de los dramas sociales que es el de no tener donde caer muerto, donde dormir, donde calentarse en invierno y a donde escapar del calor del verano, expuesta a todo lo que puede pasar en la calle. Además, muchas veces empezamos a ver familiares en situación de calle.

La Ciudad de Buenos Aires tiene, históricamente, una serie de dispositivos para responder a eso. Creo que es absolutamente necesario que la mirada sea la de acompañar y acercarse a esas personas, dándole distintas alternativas dependiendo de si es joven, adulto, una familia o una persona con adicción. Esa política de asistencia en calle tiene que tener alternativas y la Ciudad las tiene.

Lo que es muy importante es que la actitud hacia esas personas sea la de acompañar, ayudar y promover que los vecinos y vecina acompañen y ayuden. Cualquier mirada que estigmatice a una persona en situación de calle nos deshumaniza. El que en vez de ver un hermano o una hermana, ve una amenaza, también vive peor a la larga.

El Gobierno tiene la responsabilidad de darle una cama a cada uno de ellos, en un espacio limpio y cuidado, y que además esté preparado para la circunstancias que esté viviendo.

AG: Contanos la actividad que van a realizar este fin de semana.

Vamos a estar construyendo en La Plata, Córdoba, Misiones. De acá a fin de año, cada fin de semana, vamos a estar construyendo viviendas que buscan que las personas para las cuales su techo es una chapa agujereada, su baño es el patio de su casa y el piso es de tierra, tengan una vivienda adecuada.

Quienes quieran dar una mano con una donación o viniendo a construir, pueden entrar a nuestro Instagram, (@techo_argentina) y se pueden sumar.

Estamos canalizando inversión del sector privado, inversión de la sociedad civil, que pone su tiempo y su talento, y trabajando con gobiernos de distinto signo político para solucionar este tema que es realmente dramático.

