Jorge Argüello: "El alineamiento automático de Milei es más con Trump que con Estados Unidos"

A 43 días de las elecciones presidenciales en EE.UU, Jorge Argüello analizó el escenario y mencionó que por la naturaleza dinámica de la política, “la moneda sigue en el aire”, y todavía no hay un claro ganador. Sobre la visita de Milei a Nueva York para dar su primer discurso en las Naciones Unidas, el ex embajador explicó que el Presidente decidió lo que plantea la ONU y “las últimas administraciones de los distintos partidos”. “La Argentina ha decidido apartarse de esa agenda”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge Argüello es presidente de la Fundación Embajada Abierta y fue embajador argentino en Estados Unidos, (2011-2012 y 2020-2023).

Alejandro Gomel: ¿Cuál es el panorama a poco tiempo de las elecciones?

Estas elecciones tienen características singulares. Siento que desde que comenzó la campaña el año pasado hasta el día de hoy, hemos atravesado dos campañas diferentes. La primera reconoció como contendores claros a Donald Trump y Joe Biden, y comenzó a terminarse después del debate presidencial en el que Joe Biden resultó claramente perdidoso. A los pocos días, hubo un atentado contra la vida del presidente Trump, y esto hizo que, en general, los analistas pasaran a considerar a Trump un virtual ganador de la competencia por la presidencia de los EE.UU.

Esa campaña terminó la noche en la que el presidente Joe Biden declinó su postulación presidencial y surgió como candidata la vicepresidenta Kamala Harris. Inmediatamente después de esta decisión, los delegados de la Convención Nacional del Partido Demócrata le dieron un claro respaldo a Harris en un 99%. Esto colocó a los EE.UU en una segunda campaña que ya no tiene que ver con la primera.

En esta segunda campaña, Donald Trump es el candidato más anciano en la historia de la presidencia de los EE.UU. En la primera, lo era Joe Biden con 81 años, y ahora lo es Trump con 78. La postulación de Biden fue reemplazada por una mujer de alrededor de 60 años, hija de inmigrantes, con una madre científica india y un padre profesor jamaiquino, por lo que tiene una combinación de razas, entre ellas la afroamericana.

Harris ha venido a renovar el clima de campaña, y hay algunas cuestiones que observo y a las cuales hay que prestarle atención porque son cosas que no suceden desde la campaña de Obama.

Kamala Harris junto a Tim Walz, candidato a vicepresidente | Jorge Argüello declaró que los jóvenes y los sectores menos pudientes se involucraron en la campaña luego de que Biden renunciara a la candidatura.

Después de designar a la candidata del Partido Demócrata, se produjo un aluvión de aportes económicos a su campaña, pero con cheques de 5, de 10, o de 20 dólares. Esto habla del involucramiento en la campaña de dos sectores que estaban a la expectativa y tomando alguna distancia de la candidatura de Joe Biden, y me refiero a los sectores jóvenes, que son los más dinámicos, y a los sectores menos pudientes de la sociedad norteamericana.

Hoy, el resultado es de imposible predicción. Miraba una encuesta que se publicó en la tapa del New York Times la semana pasada, y daba 47 puntos en el orden nacional para ambos candidatos. En el estado de Pennsylvania, que es uno de los más importantes por su cantidad de delegados y porque es un estado que cambia, la encuesta le da una ventaja de 4 puntos a Kamala Harris.

Hay otras encuestas con resultados distintos, pero lo que no hay es acuerdo respecto de cuál es la temperatura real. Me animo a decir que la moneda está girando en el aire y no sabemos cómo va caer el 5 de noviembre.

Elizabeth Peger: Se subrayó significativamente el apoyo de una artista reconocida como Taylor Swift a la candidata demócrata. ¿Qué impacto puede tener esto?

Por un lado está el anuncio de Taylor Swift, pero por otro lado, hay una franja juvenil que estaba tomando distancia de Joe Biden por su desacuerdo con la política de la administración en lo que se refiere a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Después del ataque del 7 de octubre, terrorista y salvaje, que realizó Hezbolá en territorio israelí, en una visita al Congreso de EE.UU, vi una larga fila de gente rodeada que estaba detenida. Eran manifestantes muy jóvenes con carteles en contra de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, y estaban protestando precisamente porque la administración de Biden no estaba tomando medidas más asertivas para ponerle un freno a la escalada de violencia.

Me llamó la atención que muchos de los chicos y chicas fueron detenidos, y muchos de ellos tenían una kipá en la cabeza. Son jóvenes progresistas, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad judía, que estaban protestando por las políticas de su Presidente en Medio Oriente. Este sector también está volviendo a votar por la candidata demócrata.

El ex emabajador afirmó que después del primer intento de asesinato a Trump, el candidato republicano se volvió un claro ganador, pero ahora Kamala Harris le está disputando “cabeza a cabeza” la elección.

Después del primer atentado a Donald Trump, se tiró al piso y él emergió con el puño en alto y la bandera de Estados Unidos detrás. La foto parecía armada, pero no fue armada, fue la fortuna. En ese momento, no había dudas de que Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero la realidad política es tan dinámica que, a las pocas semanas, Kamala Harris le está disputando cabeza a cabeza la candidatura.

EP: Javier Milei está en Nueva York y mañana va a pronunciar su primer discurso ante las Naciones Unidas. ¿Cómo se evalúa la visita de Milei en Estados Unidos?

Es la primera vez que hace una visita oficial al territorio de los EE.UU, aunque no al gobierno de los EE.UU. Va como protagonista de la inauguración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es el máximo escenario de la diplomacia mundial.

Las Naciones Unidas tiene 193 países miembros, por lo que en la Asamblea General hay 193 bancas. A mí me tocó ocupar una de ellas en representación de la Argentina durante 5 años. En el mes de septiembre de todos los años, se inaugura la Asamblea General, y esto determina que alrededor de 160 jefes de Estado de todo el mundo aterricen en Nueva York para pronunciar su discurso en la inauguración.

Esta será la primera vez que el presidente Milei va a hacer uso de la palabra, y lo han hecho todos sus predecesores desde 1952 en la primera inauguración de la ONU. La prudencia me indica que debemos esperar a mañana. A las 15, hora argentina, el presidente va a pronunciar su discurso y veremos que dice. En función de eso, voy a compartir la opinión que me merece la participación.

AG: Mondino adelantó que Argentina se va a bajar del Proyecto de Futuro y habló en contra de la Agenda 2030. ¿Cómo queda posicionada la Argentina ante este discurso oficial en contra de lo que plantea la ONU?

Esta decisión va en contra de lo que viene planteando Naciones Unidas y va en contra de lo que las últimas administraciones de los distintos partidos, ya sean peronistas, radicales, macristas, e inclusive dictaduras militares, han llevado adelante en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Hay una decisión de desconocer la Cumbre de Futuro”, explicó el ex embajador.

Hay una decisión, ya anunciada por el Presidente, que es la de desconocer la Cumbre de Futuro, que incluye un pacto digital global, una declaración sobre las generaciones futuras, y otras sobre paz, seguridad, desarrollo sustentable, cambio climático, cooperación digital, derechos humanos, género y juventud. Vamos a ver mañana cómo completa el Presidente este anticipo de la canciller Mondino, y a partir de ahí tendremos un panorama más claro del rumbo de la política exterior argentina.

Claudio Mardones: En este contexto, ¿cómo administra Milei la situación de las elecciones en EE.UU?

La posición de Argentina sobre Estados Unidos e Israel es una decisión unilateral del Gobierno. Por lo tanto, la administración de Joe Biden lo ha tomado como tal, más allá de las posiciones de agenda que muestra la administración del presidente Milei. Si me apura, me atrevo a decir que el alineamiento automático de Milei es más con Trump que con Estados Unidos.

