Barbra Streisand milita por Kamala Harris y apunta contra Trump, Elon Musk y la Corte Suprema

Donald Trump y Elon Musk no son una fórmula presidencial de hecho pero al empresario sudafricano, el candidato republicano lo quiere como asesor en caso que sea presidente de Estados Unidos. Sin cuestionarse si “un artista debe o no tomar una postura partidaria”, en Twitter –hoy X–, Barbra Streisand pasa por encima de ese postulado, y tanto Trump como Musk “están en sus oraciones” tuiteras.

"A Musk se le sumaron multimillonarios de Silicon Valley que son libertarios y no quieren el bien común", dijo Streisand.

Se da por sentado que Barbra Streisand desconoce quién es Marcos Galperín, pero su mirada sobre Elon Musk –con algún pequeño cambio–podría aplicarse al empresario argentino-uruguayo. “Elon Musk, quien se ha enriquecido gracias a los subsidios y contratos con el gobierno de Estados Unidos, anunció que apoyaría a Trump con una contribución de 45 millones de dólares mensuales. A él se sumaron multimillonarios de Silicon Valley que son libertarios y que no quieren que el gobierno (de EE.UU.) construya para el bien común. El único interés que tiene es aumentar su propia fortuna”.

Barbra Streisand, "el patito feo" de Hollywood que siempre fue cisne.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el caso de Donald Trump, mucho antes de que éste expresara que odia a Taylor Swift, Barbra Streisand opina y repostea información sobre él, sobre todo respecto a los beneficios que consiguió habiendo puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos a tres jueces que parecen del siglo XVII. “Otra decisión escandalosa: la Corte Suprema de MAGA( N. De la R. : en referencia a los republicanos trumpistas) ha sentenciado que Donald Trump tiene inmunidad para ‘actos oficiales’”, escribió la cantante. “Así sus abogados pueden argumentar en el juicio que el intento de golpe de Estado (de Trump) fue un acto oficial. Como lo expresó con fuerza la fiscalía, esto convierte al (ex)presidente en un "rey por encima de la ley". Los padres fundadores de nuestra patria lucharon una guerra para no vivir bajo una monarquía”.

A partir del debate Trump-Harris, Barbra Streisand postea info sobre el peligro democrático que es el político-empresario.

Como en otra elecciones presidenciales, Barbra Streisand apoyó de manera pública al Partido Demcrata. Y desde que Kamala Harris quedó definida como la candidata, siguió esa línea. Asimismo declaró qué opina del ex presidente, hoy aspirante a la Casa Blanca. “Donald Trump es una amenaza para el estado de derecho en nuestra democracia”, escribió Streisand el 9 de septiembre último. “Sus amigos en la Corte Suprema se aseguraron de que el juicio (por el intento de golpe de estado) no se llevara a cabo antes de las elecciones. Politizó el Departamento de Justicia que antes era independiente, mintió sobre las elecciones de 2020, y envió una turba para revocarlas. Ahora promete tomar represalias contra los demócratas al tiempo que afirma que las elecciones (de 2024) serán robadas. (…) Todavía estoy shockeada de que un delincuente convicto que fue declarado culpable de agresión sexual en un caso civil (es decir, Trump), pueda siquiera postularse para presidente; en muchos sentidos este mentiroso patológico no está apto para el cargo más alto de nuestra nación”.

Streisand es una leyenda mundial es “fan Swiftie”

El momento en que Taylor Swift decidió hacer pública su posición político-partidaria, más allá de registrarla en el documental Miss Americana, formó parte de su cotidianeidad. No porque todo el tiempo está opinando sobre política, pero sí hacerlo en momentos bisagras como lo es este 2024 para Estados Unidos.

Barbra Streisand se puso del lado de Taylor Swift luego del posteo que hizo para apoyar a Kamala Harris.

“Me enteré de que mi apoyo la candidatura presidencial de Donald Trump –algo que es falso–había sido publicada en su sitio”, publicó Taylor Swift en su Instagram, el 11 de septiembre, a horas del ya famoso debate Trump-Kamala Harris. “Esto despertó mis temores en torno a la IA y al peligro de difundir información errónea. Por eso, necesito ser muy transparente sobre qué haré, como votante, en estas elecciones”.

Que Taylor Swift defina su voto por Kamala Harris era casi obvio. Pero, por la fake news mencionada, lo escribió en ese posteo que, a nueve días, sumó una adhesión de 11.238 295 de likes. “ Me sentí muy feliz y a la vez sorprendida por la elección de compañero de fórmula, Tim Walz, una persona que ha defendido los derechos LGBTQ+, la FIV (fertilización in vitro), y el derecho de la mujeres a ‘mi cuerpo, mi decisión’”.

Antes de declarar su odio Taylor Swift, Donald Trump la amenazó

En las elecciones de 2019 el apoyo de la cantante a Joe Biden le hizo decir a Trump que “ahora Taylor Swift le gustaba un 25 por ciento menos”. Este 2024, el respaldo a Kamala Harris fue demasiado, se olvidó que una de sus nietas la tiene como ídolo musical, y manifestó su odio a Swift. “Cuando Trump publica algo tan estúpido como ‘Odio a Taylor Swift’, suena como una joven que no pudo conseguir entradas para su espectáculo”, tuiteó Barbra Streisand. “Pero no lo es, es un hombre inmaduro y vengativo de 78 años que nunca debería convertirse en presidente de los Estados Unidos”.

Hasta el momento, solo quienes creen en las encuestas que, también en Estados Unidos “pueden fallar”, dan panoramas no definitivos. Pero Barbra Streisand apunta el direccionamiento de personajes de rango o históricos del Partido Republicano en esta recta final electoral. “Cientos de funcionarios de alto rango de Ronald Reagan, George W. Bush, Mitt Romney y John McCain están apoyando a Kamala Harris y Tim Walz. Incluso el ex vicepresidente de Donald Trump, (Mike Pence) y gente de su staff se niegan a votar por él. Estas son las voces de la razón, la decencia y la democracia, no de un partido político”.