Diego Reynoso: "El respaldo al Gobierno no es programático, es emocional"

Diego Reynoso, investigador del Conicet, explicó que en nuestro país hay una larga tradición de "polarización afectiva". "El antiperonismo y el anti-antiperonismo no fueron programáticos, sino que son viscerales esos posicionamientos; no es 'no estoy de acuerdo' es 'no me gusta el otro'", explicó. Además, afirmó que la fragmentación de la oposición dificulta la aparición de una alternativa política clara para el electorado insatisfecho: “El dirigente con mejor imagen es Axel Kicillof, Massa solo tiene 30% de imágen positiva”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Reynoso es analista, politólogo e investigador del Conicet.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué estás viendo de lo que está sucediendo con la imagen del Presidente? Incluso, cercanos a Javier Milei dicen que no les importa lo que pase ahora sino cuando se esté más cerca de octubre del año que viene. ¿Qué ves vos?

La última medición que hicimos en la encuesta de la Universidad de San Andrés nos dio 46% de aprobación y 51% de desaprobación. Esto es bastante, considerando los 9 meses de gobierno y sobre todo las medidas que han tomado: hubo restricción del gasto y contracción de la actividad económica.

Ahora, si comparamos con diciembre, el Presidente tenía 55% de aprobación y hoy tiene 46% de aprobación. En 9 meses, perdió 9 puntos de aprobación. ¿Qué explica estos niveles de aprobación? Para nosotros hay dos factores que explican por qué la gente toma esta decisión.

Uno es las expectativas futuras, es decir, la gente todavía sigue esperando que dentro de un año las cosas mejoren. De alguna manera, podemos decir que el enganche con Javier Milei, la expectativa que la gente tiene, el deseo que la gente tiene de que al Gobierno le vaya bien, hacen que hoy, en el presente, lo aprueben.

Y en segundo lugar está que, cuando la sociedad mira para atrás, de manera retrospectiva, vienen de dos experiencias políticas fallidas. Dos experiencias que, además, llevaron a una buena parte del electorado, en noviembre del año pasado en el balotaje, a respaldar a Milei e ir en contra del otro candidato.

También preguntamos por diferentes áreas de política pública, y le preguntábamos a la gente si el Estado tendría que aumentar el presupuesto en esa área, mantenerlo igual o disminuirlo, y en un montón de áreas en donde el Gobierno está recortando, más del 80% de las personas dijeron que debería aumentar el presupuesto en esas áreas.

Lo que quiero decir con esta primera idea es que la aprobación o el respaldo hacia el Gobierno no es programático. No es que haya un acuerdo con el paquete de políticas públicas que el Gobierno ejecuta ni que los argentinos se volvieran anarcocapitalistas.

Elizabeth Peger (EP): ¿Esto qué impacto tendría? Porque por ahí el respaldo programático es un respaldo más sostenido, ¿no?

Porque el respaldo al Gobierno no es programático, es emocional y afectivo. En Argentina tenemos muchos años de polarización afectiva. Es decir, el antiperonismo y el anti-antiperonismo, vamos a llamarlo así, no fueron programáticos, sino que son viscerales esos posicionamientos. No es “no estoy de acuerdo” es “no me gusta el otro”.

Obviamente que hay algún porcentaje programático que va a seguir sosteniendo. Y va a empezar a prestar atención al desempeño del Gobierno, al programa que está aplicando y a sus propias preferencias. Algún indicio de eso tenemos. Por eso creo que hay 9 puntos que cambiaron.

Porque, por ejemplo, cuando nosotros le preguntábamos a la gente cómo esperaba que iba a estar dentro de un año, en diciembre, con la llegada de Javier Milei, el 50% te decía que iba a estar mejor. Hoy solo el 38% te está diciendo que espera estar mejor.

EP: Por mucho tiempo la inflación fue la preocupación más significativa pero hoy parece que no lo es. ¿Se han modificado las prioridades en cuanto a expectativas que tiene la ciudadanía?

Sí, la inflación fue durante muchos años, yo diría desde el 2021, la principal preocupación de los argentinos y de manera casi excluyente, más del 60% señalaba que la inflación era el principal problema. Hoy la preocupación son los bajos salarios, la pobreza, la inseguridad y la falta de empleo, mientras cae la inflación.

Ahora, cuando segmentás, claramente la inflación como preocupación cae entre los propios votantes del Gobierno. Pero no así entre los que no fueron votantes del Gobierno para los cuales la inflación sigue siendo una preocupación y por eso también empiezan a preocuparse por los bajos salarios, aduciendo que no les está alcanzando.

La imagen social de la oposición

EP: Respecto de la oposición, ¿emerge alguna figura en contraposición hacia el Gobierno?

No claramente. Porque nosotros segmentamos, por ejemplo, en imagen positiva o negativa de los diferentes dirigentes, y entre los que aprueban y los que no aprueban. Bueno, entre los que aprueban al Gobierno, claramente Javier Milei tiene el 86% de imagen positiva. Claramente es el líder político de los oficialistas.

Ahora bien, entre los que no aprueban al Gobierno, el dirigente con mejor imagen es Axel Kicillof, pero con un 54%. Es decir, no tiene un 90% de imagen positiva entre los opositores al gobierno, sólo la mitad. Por lo cual esto implicaría que no emerge todavía como un líder claro entre aquellos que están insatisfechos con esta gestión.

En segundo lugar, se mantiene Cristina Fernández de Kirchner y después aparecen figuras como Myriam Bregman o Juan Grabois. Sergio Massa tiene solamente un 30% de imágen positiva entre los opositores. Y después, bueno, todos los demás dirigentes están con muy mala imagen.

Mientras la oposición esté muy fragmentada y no emerja ningún espacio político y ningún dirigente saliente en ese campo, a ese electorado que no respalda al Gobierno se le va a ser muy complicado elegir una alternativa política que lo exprese en la elección del año que viene.

