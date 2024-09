Wado de Pedro y un sugestivo mensaje a Kicillof: "En 2015 no teníamos vínculo con el sector productivo, no entendíamos"

En una jornada de Políticas Públicas que se desarrolló en la Universidad Austral, se vivió un nuevo capítulo entre los mensajes que van y vienen en la interna, cada vez más pública, en Unión por la Patria. Es que el ex ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, cercano a Máximo Kirchner, criticó la gestión económica en 2015, justo cuando era Axel Kicillof el ministro de Economía.

"Hasta el 2015 no teníamos vínculo con el sector productivo y es cierto, teníamos treintaypico de años y no entendíamos que nuestra función era esa", disparó, lo que generó la automática repregunta del periodista de TN Gonzalo Aziz, que le marcó si no se estaba refiriendo a una discusión bastante actual, a lo que el senador minimizó con un chiste al decir "¿ven cómo son?", y aclaró que "hablo de todos, yo también incluyo".

No obstante, a quien no mencionó es específicamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en 2015 estaba precisamente al mando de la economía en esa presidencia de Cristina Kirchner.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Máximo Kirchner: "A Cristina no le voy a pedir que sea candidata, pero si quiere salir a caminar, que salga"

Más adelante, De Pedro aprovechó para destacar su rol como ministro de Alberto Fernández y que había heredado "cero planificación" de la gestión de Rogelio Frigerio en la era de Mauricio Macri. "Al menos ahora logramos dejar un acuerdo entre gobierno nacional, provincial y empresarios de 1500 obras necesarias en todo el país".

Martín Menem le pidió a la oposición que "no nos toquen la billetera"

El otro plato fuerte de la jornada fue el cierre que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habló del desgaste y la dificultad que implica para el bloque libertario que tan sólo tiene 38 diputados y está "a 90 de lograr apenas dar quórum". "Es muy difícil, y más con el tipo de leyes que queremos aprobar. Pero logramos sacar la ley más importante de la historia con 300 artículos", celebró.

En otro orden, siempre recordando el eje del gobierno de Javier Milei sobre la idea del "equilibrio fiscal", Menem reflexionó sobre los proyectos de movilidad jubilatoria que vetó el jefe de Estado o sobre el proyecto de presupuesto para las universidades que también logró aprobarle la oposición frente a la clara negativa del Poder Ejecutivo.

Las promesas de Martín Menem y Caputo para lograr aprobar la ley Bases

"El tema del presupuesto a universidades o previsional (jubilados) es entendible, pero si vamos un poco más allá tenemos que entender que la manta es corta y tenemos que elegir si nos tapamos los pies o la cabeza", argumentó.

Y volvió a poner énfasis en el límite claro que marca el gobierno sobre el gasto: “Trabajemos las leyes que quieran pero no nos toquen la billetera”.

Por último, Menem también dejó una frase que llamó la atención respecto de su postura a endeudarse, algo que principalmente el actual ministro de Economía, Luis Caputo, supo hacer en la era de Macri y también en menor magnitud con Milei: "Lo único que puedo permitirme entre emitir, subir impuestos o tomar deuda es endeudarme pero hasta ahí, sólo si es para un proyecto que te haga crecer tu economía en algún momento circunstancial. Pero sino, tomar deuda también es mentirnos, es cargar el costo de lo que se hace a otras personas".

JD / CP