Fernando Gray: "Hay compañeros nuestros que charlan con Larreta"

Fernando Gray señaló que está en conversación con distintos dirigentes para sacar al país adelante y criticó la pasividad del PJ, por lo que llamó a una reconfiguración del peronismo buscando crear un espacio amplio y pluralista. Criticó duramente a La Cámpora por desvirtuar los principios peronistas, como la cultura del trabajo. Además, sostuvo que el enfrentamiento entre Axel Kicillof y el hijo de la ex presidenta es "por cargos" y no por diferencias ideológicas. “Cristina va a llamarlos y a retarlos como si fueran chicos para ordenar esa cuestión”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Gray es intendente de Esteban Echeverría desde 2007, y vicepresidente de United Cities and Local Governments (UCLG) para América Latina. Fue presidente del Partido Justicialista de la Provincia, previo a Máximo Kirchner, en 2018 y 2019, secretario de Estado de Comunicación Social en el Ministerio de Desarrollo Social entre 2002 y 2007. Estuvo a cargo del área de Prensa y Comunicación de varias elecciones del peronismo desde los inicios del 2000.

Luego del acto de Máximo Kirchner en La Plata, Gray apuntó contra el hijo de la ex presidenta y La Cámpora, y advirtió “ahí tiras una pala y salen todos corriendo”.

¿Sería una exageración decir que fuiste el primer anti-maxista, anti-Máximo Kirchner, de la Argentina?

A ver, hay una organización acá, que lo hemos charlado, que se llama La Cámpora, que hace tres años y medio ya que se apropió el Partido Justicialista. Es una organización que realmente no tenía mucha simpatía, lo debo decir, con el peronismo, porque no querían al peronismo, y menos a los peronistas, y de repente se dieron cuenta que lo que ellos querían construir no lo podían hacer sin el peronismo, así que se alzaron con nuestro partido, con nuestras banderas, con la máxima conducción del Partido Justicialista, y eso fue en cabeza de Máximo Kirchner.

No importaron las formas por las cuales se apropiaron de nuestro partido, porque eso lo he denunciado y ha llegado hasta la Corte Suprema. Y la verdad, yo no soy quien para decir quién tiene que integrar mi partido, quién no, o el frente, porque nosotros hacemos un frente que es una gran alianza, una gran concertación entre distintos partidos y espacios, que por supuesto tiene que ser lo más amplio posible. Pero una cosa es quienes integran los frentes electorales y otra cosa es quienes los conducen y quienes deben llevar adelante la voz. Por eso, la verdad es que de esta organización no tengo una buena opinión, no me representan.

Y hablando de trabajo, en el peronismo hemos perdido el norte, porque uno de los principios vectores del peronismo es la cultura del trabajo. Nosotros siempre decimos, lo dicen nuestras máximas, que para el peronismo hay una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan, y eso se ha ido reemplazando por planes y programas sociales y por gente con muy poca capacitación para ocupar lugares públicos importantes, y ha desvirtuado nuestro partido y a nuestro espacio. Por eso, realmente, yo lo dije en tono casi de chiste, pero con mucha preocupación, que si tirás una pala en el medio del acto y salen todos corriendo.

Jorge, vos trabajaste toda tu vida. Tu familia, tu padre, trabajaron toda su vida. Tenés más de 650 trabajadores, que todos los días van a cumplir funciones, con lluvia, sorteando al transporte público, porque la mayoría viaja en transporte público. Acá tenés un grupo de gente de, entre comillas, "militantes" de La Cámpora, que no trabajaron mucho, porque vos fijate que hacen un acto a las 17 un viernes en La Plata, y para llegar a las 17 tenés que salir mínimo a las 14 o 15, con lo cual, esa tarde no trabajaste. ¿Si estás trabajando cómo haces para ir a un acto?

Entonces, la verdad es que yo no tengo buena opinión de La Cámpora. Lo he dicho y tengo la tranquilidad de haberlo dicho en su momento, porque también es fácil decirlo ahora, pero yo lo dije en su momento, cuando estaba la Presidenta de la nación en ejercicio, cuando tuve que asumir las consecuencias de ser una voz disidente en mi partido. Y hoy la sostengo, porque quiero algo distinto para mi país fuerte.

¿Cómo tomás el hecho de que el gobernador, de alguna manera, no quiso confrontar y fue más o menos conciliador, diciendo que no había sido invitado al acto que vos mencionás, que organizó La Cámpora y Máximo Kirchner?

Porque en definitiva son parte del mismo espacio. Acá hay un espacio que comparten Máximo y Axel Kicillof. Tienen una diferencia entre ellos, que es por cargos. Esta es la realidad, están peleando por los cargos y las listas del año que viene.

Ahora, mi discusión es la del territorio todos los días. Yo acá estoy lleno de problemas. Te levantas y tenés problemas con el gas, con la energía eléctrica, con la salud pública, a donde mires tenés problemas, pero ellos tienen tiempo para pensar en las listas del año que viene, y es una pelea relativa, porque la mitad del gabinete de la provincia de Buenos Aires está integrado por La Cámpora. Cuando empezás a ver los casilleros, realmente los cargos importantes los tiene La Cámpora. Entonces, es una discusión por listas, y eso se va a arreglar, como pasó siempre, un mes antes en la casa de Cristina. Cristina va a llamar a los dos, los va a ordenar, los va a retar a los dos como si fueran chicos. Ordena a ella esa cuestión.

Yo respeto a Néstor Kirchner y todo lo que hizo con nuestro país. Que pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional y que hizo una serie de cosas muy positivas. Nuestro espacio también hizo cosas muy positivas para las argentinas y argentinos, pero creo que hay que hacer una profunda renovación del peronismo. Hay que construir algo más amplio, plural, con apertura y con autocrítica. Acá no hay autocrítica. Este señor, Máximo Kirchner, hizo un acto de una hora y media hablando sin parar y no hay un solo párrafo de autocrítica. Acá hubo equivocaciones y hay que asumir las consecuencias de esas equivocaciones. Es como que todo lo hubieran hecho los demás. Y no, cuando se gobierna hay equivocaciones. Y eso entiendo que nos ha traído consecuencias muy malas para nuestro espacio, pero fundamentalmente para el país.

Por eso yo estoy pidiendo, y estoy trabajando en una renovación. Todas las semanas me invitan a algún lugar de la provincia. Arranqué por el interior, fui a San Nicolás, estuve en Pergamino, en Lobos y en Ayacucho. Toda la semana tengo una agenda, y voy a seguir recorriendo el interior escuchando a la gente. A todos los sectores. Cuando digo a todos los sectores, por ejemplo, al campo argentino, con el cual esta organización está peleada. Yo no tengo por qué pelearme con el campo argentino, porque hay trabajadores que trabajan en el campo, que hacen al país, que hacen al progreso, que hacen a que se exporte y a generar empleo. Como otras industrias también. Y hay que cumplir con el rol de la oposición, que es lo que nos corresponde.

Alejandro Gomel: Decía que imagina un espacio amplio, incluso más allá del peronismo. ¿A quién se imagina en ese armado? ¿Quiénes tienen que estar adentro?

Hoy tenés, en el Partido Justicialista, un armado formal, que son gobernadores e intendentes, donde la gran mayoría está cómoda en su lugar y no sale de su zona de confort. Cada uno va viendo cómo cuida su pequeña quintita y cómo sigue para adelante. Ahora, mientras tanto, pasan cosas muy graves en el país.

Entonces, yo no voy a esperar a que salga un dirigente de no sé dónde. Yo voy a asumir la responsabilidad institucional que me corresponde. Gobierno un distrito de 350 mil habitantes que me han elegido para conducir el distrito, y en el medio pasan cosas muy graves. Mira, están cerrando las sucursales del Banco Hipotecario Nacional y nadie dice nada. Salí yo, que cerraron mi sucursal, pero me invitaron de Pergamino y ahora voy a San Isidro. Están pasando cosas muy graves en el país. Hay un problema en este momento en el Hospital Garrahan, que nos repercute a todo el modo urbano, porque los casos de alta complejidad del país, en materia pediátrica, de niños y niñas, se atienden en el Hospital Garrahan, y hay un problema gravísimo con los salarios de los residentes, y son todos temas de agenda.

¿A quienes imagino? En el caso nuestro, del peronismo, los mejores cuadros en este momento están en su casa, porque este sistema y esta Cámpora, lo que han hecho, fue ir expulsando a todo el que no se tatuó La Cámpora en un brazo. Entonces, te tenés que tatuar un brazo o los dos para decir "soy de La Cámpora", y pasar al acto. Como otros argentinos piensan de otra manera, se van a la casa. Yo no me voy a mi casa, me voy a ir a la búsqueda de los que están en su casa, porque tengo una línea de coherencia, porque hace 20 años que estoy en el mismo espacio. Obviamente, uno va evolucionando, se va formando, va pensando en nuevos proyectos y nuevas perspectivas. Pero íbamos a invitar a todos los que tengan la vocación de hacer una renovación profunda.

AG: Ahí también hay una crítica más allá de La Cámpora. Dice que están todos cuidando su quintita, habla de intendentes y gobernadores. ¿Están todos en esa posición pasiva?

Sí, claro. Están pasando cosas graves en nuestro país. Hay cosas de todos los días, como por ejemplo aumentos de luz. A mi me vienen con facturas de 90 mil pesos los jubilados como si nada. 130 mil pesos el aumento de agua, aumento de transporte, que aumentó un 40%. Están pasando cosas gravísimas.

No me quiero ir por las ramas, pero fijate vos el Pacto para el Futuro que acaba de votarse ayer en las Naciones Unidas. Este Gobierno que dijo que nos iba a insertar en el mundo, terminamos votando con países marginales y estando fuera del mundo. Yo soy miembro de las Asociaciones de Ciudades del Mundo, donde estamos hace años trabajando el pacto para el futuro, y son los acuerdos que hicimos las ciudades y los países que tienen que ver con comprometernos al desarrollo sostenible, sobre la paz, sobre el cambio climático, hacer acciones para revertir y modelar las acciones del cambio climático. El tema de todo lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, porque nos preocupa qué va a pasar con eso, ya que no tiene ningún tipo de norma ni de nada. La perspectiva de género y juventudes.

Son compromisos que asumimos las ciudades y los países. Los asumimos todos menos este gobierno de la Argentina. Un Gobierno nos iba a llevar al primer mundo y cuando ves con quiénes votamos o con quiénes estuvimos, la verdad es que te dan ganas de ponerte a llorar.

Elizabeth Peger: Usted habló en reiteradas oportunidades de que estamos enfrentando situaciones muy graves, y a la par decía que algunos se quedan en la casa, otros no hacen autocrítica. ¿Está reclamando una reacción? ¿Cómo tiene que ser esa reacción?

Mira, cinco millones de bonaerenses no votamos a este Gobierno. Pensamos distinto, lo respetamos, respetamos a los votantes que votaron y que algunos todavía confían en este Gobierno. Ahora, este Gobierno no está cumpliendo las expectativas de lo que dijo que iba a hacer, ni la reactivación económica que iba a haber y demás. Pero eso es una cuestión del Gobierno, con sus electores y con el país. Ahora, somos cinco millones de argentinos, particularmente me refiero a la provincia de Buenos Aires, que pensamos otra cosa y vemos las cosas de otra manera. Sin embargo, no tenemos representación. Por eso estoy hablando, porque yo no miro para otro lado, pero la dirigencia de mi partido sí está mirando para otro lado.

Máximo Kirchner apareció este viernes, ¿pero cuánto hace que no hablaba? Hace más de dos meses que no hablaba. ¿En este país no pasaron nada en los meses para que el principal partido de la oposición dijese algo? Ustedes que son personas súper informadas, díganme, ¿cuándo fue la última vez que recibieron un comunicado del Partido Justicialista?

EP: Cuando habla Máximo...

Cuando habla Máximo. Y la pregunta que les hago a ustedes, que son especialistas en temas políticos: ¿El acto que hizo Máximo el día viernes era un acto del Partido Justicialista o de La Cámpora? Porque yo ahí no vi ni el escudo del partido, ni la simbología oficial del partido, ni siquiera una foto de Perón y Evita, o alusiones a Perón y Evita. Entonces, lo que Máximo se olvida es que es secretario general de La Cámpora, pero que además quería ser y es presidente del Partido Justicialista de la provincia. Yo soy presidente del Partido Justicialista de Esteban Echeverría y no fui invitado. Si hubiese sido un acto del Partido Justicialista provincial debería haber sido invitado.

Pero eso es circunstancial, porque es una cuestión formal. Pero lo que sí me preocupa es que ayer, por ejemplo, el Gobierno anunció que va a haber cortes de luz, ¿nuestro partido no tiene nada para decir por los cortes programados de luz? ¿El veto a las jubilaciones o la misma marcha universitaria para defender la universidad pública que se va a hacer en estos días? ¿Nuestro partido oficialmente no tiene nada para decir? ¿Los dirigentes de nuestro partido? Las listas de diputados y senadores nacionales y provinciales son todas de La Cámpora.

Díganme, ¿quién habla con ustedes para defender la educación pública de nuestro país? Yo me reuní la semana pasada con las máximas autoridades de la UBA de Medicina. ¿Quién habló de nuestro espacio? Es más, mientras estaban manifestándose, me dijo un dirigente cuando me bajé, y lo escuché con mucho dolor, “qué triste que mientras nosotros estábamos en la plaza, a dos metros estaba el senador de nuestro espacio de Capital y no fue siquiera capaz de salir a saludarnos”.

Entonces, yo voy a asumir la responsabilidad que me corresponde, porque los dirigentes de mi partido no están haciéndose cargo de la situación y están pasando cosas graves.

¿Horacio Rodríguez Larreta sería parte de eso?

Hay compañeros nuestros que están charlando con nosotros y que charlan con él. Voy a ser honesto, yo estoy trabajando con Juan Zabaleta. Tengo diálogos con Facundo Moyano por el sindicalismo. Tengo diálogos con organizaciones y mucha gente del territorio, estuve con el intendente Britos de Chivilcoy, que me invitó la semana pasada. Hoy Julio Zamora, con quien tengo diálogo también, va a charlar con Larreta. Y no soy quien para decir quién tiene que estar o quién no en un espacio que se está construyendo. Tenemos que ser amplios y plurales.

Entiendo que tiene que reconfigurarse el peronismo, pero con el peronismo solo no. Acá hay que abrir mucho más. Sin ser sectario ni ponerme en contra de nadie, la verdad es que acá tiene que haber caras nuevas y una nueva impronta. No podemos, lo digo por mi espacio y por el resto de los espacios, tener la misma gente diciendo las mismas cosas, aplaudiendo a los mismos y hacer como que aquí no ha pasado nada.

Han pasado cosas graves en nuestro país, y el país se está desnivelando semana a semana. Entonces, la verdad es que preferiría darle una impronta de renovación importante.

