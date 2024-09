Javier Milei en Wall Street y su prédica sobre el equilibrio fiscal: "No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal"

El presidente argentino Javier Milei participó de la apertura de rueda de la bolsa de Nueva York y antes de tocar la tradicional campana aseguró ante empresarios que mantiene su prédica en la idea de sostener el equilibrio fiscal. "No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal", indicó Milei ante empresarios.

Inflación de septiembre: los datos claves que ilusionan a Milei y Caputo

“Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”, señaló el mandatario ante unos 200 empresarios que lo escucharon atentamente.

En su discurso, apeló a su prédica rigurosa de sostener el equilibrio fiscal y aseguró que para mantenerlo se vio obligado a vetar un “aumento irresponsable” a los jubilados. “No estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”, señaló. “Nos permitió salvar el acuerdo con el FMI y armar una curva de pesos”, comentó.

Milei aseguró que su presencia buscaba revelar “la experiencia del caso argentino” y que cuando asumió “estaba todo dado para el estallido".

Entre otras cosas, volvió a elogiar al titular de la cartera de Economía Luis Caputo y aseguró que “va a ser recordado como el mejor ministro de economía de la historia porque está haciendo una tarea enorme”.

“Me cuestionan la política social, que no tenemos corazón; yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, aseguró Milei ante un atengo público que siguió sus palabras en la New York Stock Exchange donde fue invitado a participar para tocar el tradicional "gong" que da inicio a las operaciones.

La bolsa neoyorkina recibió al presidente Javier Milei con banderas celestes y blancas en el ingreso al edificio y el mandatario elogió la decisión en sus redes sociales esta mañana.

El presidente aprovechó el discurso para comentar los avances que viene haciendo su administración en el combate con la inflación.

“Radicalizamos el corte de la emisión monetaria. Y ahora la inflación mayorista es del 2,1% mensual”, festejó (...) Vamos a domar la inflación, eso está en marcha”, sostuvo al tiempo que también el apuntó a la liberación del mercado de cambios.

Caputo contra los legisladores que votaron la ley jubilatoria: "El equilibrio fiscal es innegociable"

“Cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca, podremos salir del cepo sin ningún tipo de problemas, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica”, dijo.

“El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero”, sostuvo.

En el repaso por los "logros" de su administración revalorizó la tarea que lleva adelante la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, así como el titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Finalmente, el mandatario aseguró: “Lo que necesitamos es coraje, y si hay algo que me sobra es coraje. Quiero decirles que Argentina se está poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad, estamos comprometidos a hacer el mejor gobierno de la historia", finalizó.

Así recibieron a Javier Milei y su comitiva en la Bolsa de Nueva York

El presidente Javier Milei fue recibido por la presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin.

Las autoridades de la NYSE con el presidente Javier Milei, Karina Milei y Gerardo Werthein.

Asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Embajador de la Argentina ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

En desarrollo...