Francisco Echarren: "Nos gobierna un estúpido con todas las letras"

Francisco Echarren señaló que la obsesión del presidente por perjudicar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo que Petronas terminara cancelando la construcción de la planta de GNL en el país, y aseguró que “el presidente es un estúpido”. Además, criticó la gestión económica del Gobierno nacional, indicó que la población está angustiada por la creciente pérdida de poder adquisitivo y explicó de qué se trata la “tasa Milei” que implementó en su ciudad para que los vecinos puedan costear voluntariamente, con dinero de sus bolsillos, las obras públicas. Por otra parte, expresó su deseo de renovar el peronismo y sostuvo que la prioridad debe ser proteger a la provincia de Buenos Aires. “Creemos fervientemente que vienen tiempos muy complejos y tenemos que defender a la gente”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Echarren es intendente de Castelli. Tras el retiro de Petronas de la inversión en la planta de GNL, Echarren fue muy duro con Javier Milei y dijo que “por estúpido le hizo perder a la Argentina la mayor inversión de la historia”.

Alejandro Gomel: ¿Es responsabilidad del presidente el paso atrás de Petronas?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hace siete años que se venía trabajando en el proyecto, uno de los mayores proyectos de inversión de la historia de la República Argentina, de una mega planta de GNL para que la Argentina pueda exportar gas licuado al mundo en una ciudad como es Bahía Blanca, con 300 mil habitantes, universidades, un puerto que está consolidado, con recurso humano y que puede absorber a los más de 20 mil trabajadores que va a demandar esta planta de GNL.

Un día se levanta un trasnochado, como es el presidente de los argentinos, y para dañar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, fuerza que el directorio y el presidente de YPF cambien la erradicación de esta mega inversión a un lugar que tiene cinco mil habitantes y que no tiene la capacidad en términos urbanísticos de absorber los 20 mil empleados que va a demandar la inversión, que no tiene el recurso humano in situ, sino que hay que llevarlo, con lo cual, cualquier empresa seria ve esto como un cambio de reglas importante.

Obviamente que eso tuvo que ver con la baja de Petronas del proyecto, del financiamiento del proyecto, y hoy no hay planta de GNL ni para Bahía Blanca, ni para Río Negro, ni para la República Argentina, y eso la verdad que es absolutamente grave.

AG: El presidente de YPF salió a decir que van a conseguir otros inversores y se apalanca en la aprobación del RIGI para que lleguen las inversiones. ¿Pueden llegar con cierta rapidez?

Esto es como cuando vos tenés un fracaso, ponés una excusa y decís "voy a continuar igual". Me parece que después del papelón de que Petronas se baje de la inversión no les queda otra que decir "vamos a seguir y a conseguir otro jugador", pero la realidad es que para conseguir otro jugador son años de charlas, de estudios, de generar confianza. La verdad que es un papelón lo que ha sucedido con la planta de GNL. Que un presidente, solo por agredir a un gobernador que piensa distinto y por hacerlo quedar mal ante la sociedad, haya dilapidado esta inversión.

Inversión que no vino por el RIGI, esa es otra mentira absoluta que dicen. Esto estaba decidido antes del RIGI, y aún así, por esta cuestión del cambio de erradicación intempestivo y de la politización, me tomé el trabajo de ver dónde querían llevar la planta de GNL, y es un pueblito de cinco mil habitantes. Ninguna empresa seria puede avalar estas actitudes de un presidente en el marco de una mega inversión a 40 años, donde hay toda una proyección, y donde incluso para poner la planta de GNL en ese pueblo tenían que modificar el trazo del gasoducto. Toda una locura.

Me parece que estamos viviendo tiempos en la Argentina donde, más allá de las condiciones psicológicas del presidente, el daño que se está produciendo al país es enorme.

La crueldad según Milei (Ningún Presidente nace cruel)

Elizabeth Peger: Son años también que se demora en el armado del proyecto y en conseguir o empezar a negociar las inversiones, estamos hablando de una inversión de más de 30 mil millones de dólares, son cuestiones que no se resuelven claramente de un día para otro. Ahora, ¿la provincia tiene posibilidades de gestionar directamente algún tipo de inversión o mecanismo por el cual tratar que el proyecto se desarrolle en Bahía Blanca como era la idea original?

No, no tiene ninguna posibilidad, porque son cuestiones que dependen del Estado nacional, donde fija las reglas, y donde el manejo de YPF, que es el principal actor para esta inversión, depende del Gobierno nacional. Y tenemos un presidente que ha elegido como blanco militar al gobernador de la provincia de Buenos Aires para producirle todo el daño posible sin medir los costos que esa embestida genera para el país. Este es un claro ejemplo, pero también hay otros.

Entonces, no. La provincia es parte de un Estado nacional que, obviamente, no conduce la provincia de Buenos Aires, más allá de que sea la provincia más importante. El presidente constitucionalmente es el que decide los destinos, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la cuestión internacional. La representación diplomática de la Argentina es ejercida por el presidente de la nación, así que, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires no tiene injerencia en esto, sino sería otro el curso de los acontecimientos.

El presidente es un estúpido, y hay que decirlo con todas las letras, porque es la verdad y los hechos demuestran eso. Es un estúpido, nos gobierna un estúpido.

Axel Kicillof contra Javier Milei: “La ideología austríaca nunca se aplicó y no es importante en Austria”

AG: ¿Usted creó la “tasa Milei” en el municipio? ¿Qué es esto?

Claro. Nosotros creamos una tasa que es voluntaria, quiero aclarar que no es una tasa obligatoria, y le pusimos la “Tasa Milei” para graficar lo que quiere hacer este personaje.

Este personaje ha dicho, en reiteradas oportunidades, que, por ejemplo, que si una cuadra de asfalto para vecinos no se puede hacer porque no están los fondos y los vecinos no la pueden pagar, será que el mercado decide que esa obra no es necesaria, entonces, no hay que hacerla, y si el Estado no tiene el dinero y los vecinos no la pueden pagar de su bolsillo, hay que poner una barrera de peaje. Esto lo ha dicho en reiteradas oportunidades.

Entonces, nosotros en Castelli, para que la gente entienda y comprenda qué es esta locura que plantea el actual presidente, pusimos la “Tasa Milei”. Así que hacemos las obras extraordinarias, que obviamente no están incorporadas en el presupuesto ordinario, y les mandamos la boleta para que, voluntariamente, puedan pagar lo que dice el presidente. Son 200 mil pesos por mes.

AG: ¿Y cuál fue la reacción de la gente ante esto?

Obviamente que no vino nadie, ni siquiera los libertarios, que se golpean el pecho y hablan de que el Estado es el responsable de todos los males. Ninguno vino a pagar la Tasa Milei.

Entonces, también hay un doble discurso y una hipocresía, porque empieza a aparecer con mucha fuerza en la realidad que la gente votó a Milei para que el ajuste lo pague otro, nadie quiere pagar el ajuste. Y me parece que eso es lo que se está empezando a dar vuelta, lo que la sociedad empieza a ver con claridad, y por eso Milei se está desplomando todos los días y baja cada día más en su consideración. Es todo un desquicio.

EP: ¿Cómo está la gente en Castelli? Porque vemos siempre la foto de acá de la Ciudad de Buenos Aires o por ahí del conurbano, que es lo más cercano en general y lo que los medios reproducen.

Está preocupada y angustiada, como en todo el país. Está en una situación de alerta también, donde todos los días y meses ven que aumentan los servicios, que las cosas siguen aumentando, la inflación del INDEC no se la cree ni un niño de cinco años. Nadie piensa que en la Argentina hay un 4% de inflación, otro mamarracho más.

Entonces, cuando a vos te aumenta el alquiler, como están aumentando los alquileres, el 100%, eso tiene una incidencia importante en tus gastos mensuales. Tus gastos no se aumentan el 4%, se aumentan mucho más. Cuando te venía una factura de 50 mil pesos en la luz y te empieza a venir una de 100 mil, la incidencia que tiene eso en tu salario no es del 4%. Entonces, la gente está angustiada, muy preocupada, ve cómo se deteriora su poder adquisitivo todos los meses y lo único que le queda al presidente es una porción de la sociedad que todavía tiene alguna expectativa y esperanza de que esto pueda mejorar. Pero, cuando se concienticen y vean que no va a suceder esa mejora, creo que va a haber muchísimas dificultades del Gobierno nacional para poder sostener este relato, que en su momento la gente creyó, acompañó y votó, y que hoy está dañando a la gran mayoría de la sociedad. Porque no hay una narrativa ni ética posible en dañar y golpear a los más débiles.

Máximo Kirchner resiste y apunta contra Axel Kicillof

Claudio Mardones: Usted, hasta el año pasado, respaldó a Sergio Massa como candidato a presidente, en el marco del Frente Renovador, pero si no me equivoco, este año lanzó un espacio nuevo, el Frente Ganar. Si es así, ¿cuáles son las expectativas en medio de este escenario? Un escenario claramente determinado entre un Máximo Kirchner, que aparece en La Plata con distintas señales y que parece que aumenta la tensión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el medio hay distintos reacomodamientos. Quería preguntarle el suyo, desde este nuevo espacio, y cómo ve esta interna que parece que fuera organizada para la paz, pero que encierra una tensión muy importante...

Nosotros creemos, con mucha determinación, en la renovación del peronismo, y no sólo en la renovación, sino que hay que constituir y construir un frente político amplio que pueda presentar una alternativa política a la sociedad para salir de esto que estamos hablando. En ese marco, nosotros estamos construyendo un nuevo partido político, que ya tiene la personería en la provincia de Buenos Aires, que entendemos y queremos que sea generacional.

Creemos fervientemente que vienen tiempos muy complejos y que tenemos que defender a la gente, y un instrumento electoral es muy importante para eso. En ese marco, creemos que tenemos que cuidar mucho a la provincia de Buenos Aires, que hoy funciona como un amortiguador. Mientras Milei golpea al sistema de salud, el gobernador de la provincia de Buenos Aires fortalece el sistema de salud en la provincia. Mientras Milei paraliza las obras, la provincia de Buenos Aires se hace cargo de las obras que son viviendas, rutas y obras hídricas para la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese marco, todo lo que sea ir en contra, tensionar, agredir o dañar a la provincia de Buenos Aires y al gobernador, hoy la verdad que es innecesario.

Me parece que tenemos que estar todos juntos, entendiendo y comprendiendo la dimensión del daño que está produciendo Milei, y nosotros, con muchísimos hombres y mujeres que somos hijos de los 90, queremos plantear un cambio generacional también, para construir otro país. Creemos que nuestra generación tiene una responsabilidad histórica. Ya no podemos esperar nada de nadie, ni echar culpas, ni que se hagan cargo otros. Me parece que hay una generación que está lista para asumir este desafío y construir una Argentina distinta, mejor y sobre todo que tenga futuro.

Máximo Kirchner en el Club Atenas de La Plata.

CM: Interpreto entonces que la irrupción de Máximo Kirchner en el Estadio Atenas de La Plata no le ha caído para nada bien, porque lo que se desprende del discurso del diputado nacional y principal dirigente de la Cámpora ha sido interpretado como una forma de poner sobre la mesa buena parte de la tensión que ha venido manteniendo con el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué le dejó el discurso de Kirchner el viernes?

Mira, hay que desdramatizar también las cosas. Me parece que hay una cuestión que se tiene que ir resolviendo. La elección fue ayer y la verdad que fue un golpe importante, no solo para el peronismo, sino también para la sociedad, y es lógico que haya discusiones y debates. Ahora, si esas discusiones y esos debates son más importantes que lo estratégico, que es defender la provincia de Buenos Aires, estamos en un serio problema.

Así que yo creo que hay que tomárselo como es la realidad. Que es un debate y una discusión que hay que dar, pero con un sentido de responsabilidad enorme. Así que la verdad no es que me dejó algo malo ni algo bueno. Me parece que tenemos que tener la inteligencia y la grandeza de comprender la responsabilidad histórica.

MVB FM