Alexis Cook tiene 22 y abrió en X “el muro” de los arrepentidos de Milei

La cuenta Arrepentidos de Milei, administrada por Alexis Cook en X, contiene ya en su nombre un síntoma político: hay una fracción de la ciudadanía que no es incondicional con sus gobernantes. Si hay una relación entre los indecisos y los arrepentidos de haber votado a La Libertad Avanza, es un trabajo que podría llevar adelante una consultora. Por lo pronto Alexis se dedica a hacer un compilado que entretiene y que es a la vez, uno de los tantos insumos para medir el clima social que se vive en las redes sociales, ese espacio de opiniones que tanto le importa a Javier Milei y a su acérrimo entorno. Arrepentidos de Milei se dedica a antologar testimonios de votantes arrepentidos. “El día después de las elecciones estaba en la cama leyendo X (Twitter) y veo que ya empezaba a aparecer gente bastante preocupada”, dice Alexis a PERFIL.

—¿Ahí empezó todo.

—Sí, empecé a leer posteos de personas que lo votaron creyendo que no iba a ganar o que creían que no iba a hacer lo que decía. Docentes de la universidad pública preocupados por su trabajo, también jubilados, personas preocupadas por si efectivamente iba o no a sacar el subsidio al transporte. Ese primer día –20 de noviembre de 2023–, no había arrepentidos, porque obviamente no se habían tomado medidas concretas dado que no había asumido, sí se empezaba a palpitar un clima de preocupación en sus votantes. Entonces, empecé a compilar estos arrepentidos, y a partir del 10 de diciembre, con las medidas y principalmente con el discurso, empezaron a salir arrepentidos “a rolete”.

—¿Hay momentos que hay más posteos que sirven para Arrepentidos...?

—Surgen bastante cuando se anuncian medidas que se contradicen demasiado con lo que había pregonado Milei. Por ejemplo, cuando se anunció que quiere presentar un proyecto para restituir el Impuesto a las Ganancias vi varias publicaciones, incluso en el núcleo duro. También cuando algunos tuiteros empezaron a tener cargos en el Estado, o con nombramientos como el de (Daniel) Scioli hubo mucho más del ala antikirchnerista.

—¿Tenés muchos haters?

—Sí, pero no tantos como los que yo esperaba. Dentro de todo me llevo bien con algunos, varios son bastante respetuosos y he tenido incluso conversaciones amigables con algunos. Obviamente, hay quien se pasa un poco con la agresión, pero para ser X creo que a mí no me han hateado (enviar mensajes de odio) como a otros.

—¿Cambió algo después de tu aparición en televisión?

—Sí, mis amigos y mi familia me vieron y yo estoy muy contento con eso. Además, es una buena chance para difundir un poco más la cuenta, que les llegue a la gente que consume más televisión que redes sociales, y que esa gente vea que hay arrepentidos también en un mundo –las redes–, donde la gente es mucho más terca que en la vida real.

—¿Alguien te pidió bajar algún posteo?

—No. Lo que sí pasa es que yo subo alguno, aparece el usuario en cuestión y comenta abajo: “Sí, sí, yo estoy desconforme, pero igual ustedes los kukas son peores”. Eso pasa bastante. Creo que todo el mundo entiende la dinámica de X y que es público lo que uno sube. Por ese lado muchos aceptan lo que publicaron.

—¿Cuantos posteos ves por día y cómo definís cuáles subir?

—Muchos. Algunos los busco yo y otros me aparecen. También mucha gente me los manda por privado.

—¿Tenés que filtrar?

—Sí, la mayoría. Y algunos no los subo, porque a veces son muy repetitivos. Por ejemplo, con el anuncio del Impuesto a las Ganancias tenía cuarenta mensajes exactamente iguales diciendo lo mismo. Y la repetición no tiene gracia.

—¿Cómo distinguís cuáles son trolls?

—Es la parte más trabajosa: tenés que entrar a su perfil, leer hasta por lo menos antes del 19 de noviembre para chequear que estuviera efectivamente votando a Milei o que estuviera hablando mal de Massa.

—¿Cuándo y por qué decidís blurear al emisor de algun tuit?

—Si alguien tiene una foto en primer plano o su nombre y apellido en el usuario, blureo nombre y foto, porque no quiero escrachar a nadie. Prefiero que en caso de que el posteo se viralice, sea sin la cara y sin nombre.

—¿A qué tuitero de Javier Milei seguís o te parece que postea con ingenio?

—Leo a todos sus tuiteros, menos obviamente a los que me tienen bloqueados, que son varios. Pero la idea es leer a casi todos para entender qué es lo que se está hablando al otro lado del charco y más o menos estar al tanto de su agenda. Si tuviera que destacar a alguno, interactúo bastante con el Trumpista, que es uno que sube noticias falsas todo el tiempo, pero me cae simpaticón. Además, lo tengo de hijo, así que le mando un saludo.