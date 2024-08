Javier Milei cargó contra Axel Kicillof 

El presidente Javier Milei expuso en el congreso de desarrollos e inmobiliarias. Durante su exposición, el mandatario apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dijo que, durante los cuatro años del gobierno kirchnerista, a los pobres “los escondieron debajo de la alfombra porque decían que los estigmatiza”. "Decían que hablar de la pobreza era estigmatizante".

Además, aseguró que "había un problema" de vencimientos de deuda con el FMI porque Argentina había violado los acuerdos con el organismo: "Si algo caracteriza al país en toda su historia es no cumplir con las metas pactadas". “Caerle con todo al kirchnerismo sería injusto, porque si hay algo que caracterizó a la Argentina es no cumplir con las metas del FMI”, afirmó.

Kicillof se reunió con Lula en Brasil

El gobernador de la provincia de Buenos Aires visitó al presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, en el Palacio del Planalto. Estuvo con Fernando Haddad, Geraldo Alckmin y otros funcionarios. El líder del PT nunca se reunió con Milei. “Es torpe pelearse con Brasil”, declaró luego en los medios el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Tamara Pettinato y el villano de la historia

Tras una semana de ausencia, la panelista volvió a conducir, junto a Nazareno Casero y Lu Iacono, su programa de stream en Blender, y se refirió por primera vez ante las cámaras a lo sucedido con Alberto Fernández. En este descargo, explicó que, con un video de un almuerzo, corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, dijo la conductora.

Se revelaron nuevos chats entre Fabiola Yañez y la secretaria de Alberto Fernández

En esa charla, la ex primera dama relató los hechos de violencia física y mental que venía padeciendo desde hace tiempo. Entre ellas, se relata un episodio donde el ex presidente habría ahorcado a Yañez luego de que ella le dijera que él “estaba coaccionando a una amiga suya para que se acueste con él”. Para la Justicia, Cantero es una pieza clave para reconstruir los episodios de violencia de género que denuncia la ex primera dama.

El cruce entre Florencia Carignano y Cristian Ritondo en la sesión de diputados

Tras la media sanción de la ley Finocchiaro en diputados, la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano pidió una cuestión de privilegio contra Gerardo Milman para acusarlo de ser el “ideólogo” del atentado a Cristina Kirchner, por lo que el jefe de la bancada del PRO apuntó contra la ex funcionaria de Alberto Fernández en el marco de las denuncias por violencia de género.

“Hay pruebas suficientes para considerar a Milman uno de los autores intelectuales del atentado contra Cristina”, acusó Carignano, a lo que Cristian Ritondo le contestó que tenía que “respetar lo que dice la justicia”, y cerró con una provocación: “¿Tomaste de más?”.

El consumo cayó un 16,1% en julio y la pobreza infantil escaló al 63% en Argentina en 2023

Un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina asevera que la pobreza infantil escaló al 63% en 2023, la cifra más alta desde 2010. El informe destaca que el 62,9% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza, y el 16,2% se encuentra en la indigencia. Esto va de la mano con un informe publicado por la consultora Scentia que arrojó un derrumbe interanual del 16,1% en el consumo, la más fuerte en lo que va del año.

Al ser consultada por la cuestión de los alimentos retenidos por Capital Humano, Margarita Barrientos lamentó que "hay gente que se largó a la calle con un carro, pero no sabe cirujear" y sostuvo: "Lo que más recolectan es comida". "Juegan con la necesidad de la gente que los votó y creyó", dijo la dirigente social.

Lula y Petro llamaron a nuevas elecciones en Venezuela

Los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro respectivamente, sugirieron que Nicolás Maduro convoque a nuevas elecciones en su país para despejar las dudas sobre los cuestionados resultados electorales del pasado julio.

Además, el jefe de estado brasileño afirmó que Maduro sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo y declaró que su relación con él se deterioró como consecuencia de la situación política.

El obispado Zárate-Campana expulsó al cura Olivera Ravasi por la visita de los diputados a los represores

El Obispado de la Diócesis Zárate-Campana emitió un comunicado en el cual se desligan del sacerdote Javier Olivera Ravasi, señalado como organizador de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores presos en la cárcel de Ezeiza, entre los cuales se encuentra Alfredo Astiz. Además, el escrito explica que, en reiteradas ocasiones, se recibieron numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano.

Kicillof crea una unidad para búsqueda de personas nacidas en centros clandestinos de detención

El gobernador de la provincia de Buenos Aires dispuso crear una unidad especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura, luego de que el gobierno desmantelara la unidad de investigación para la búsqueda de niños desaparecidos en la dictadura dependiente de la CONADI.

En una publicación en sus redes sociales, el gobernador aseguró que la provincia de Buenos Aires trabajará junto a Abuelas “en coordinación con la justicia federal para profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Se cumplen 20 años del triunfo ante Serbia y Montenegro en los JJOO de Atenas

Ayer se cumplieron 20 años del triunfo ante Serbia y Montenegro en los JJOO de Atenas. Por eso, vamos a cerrar esta apertura pasando el punto agónico de Manu Ginóbili para consagrarse con el oro olímpico, su palomita de durante Atenas 2004.

