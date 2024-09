GNL: YPF admite problemas con Petronas, pero asegura que el proyecto se realizará

Luego de que se establecieron dudas sobre si Petronas desembolsará los US$ 30 mil millones para construir una planta de gas natural licuado, YPF planteó que la inversión más importante para Argentina está garantizada. “Soy optimista en que vamos a ser capaces de desarrollarlo”, confió Horacio Marín, presidente de la petrolera 51% estatal. “No tengo dudas de que la planta de GNL se va a hacer. Después veremos si es con Petronas o no y veremos los cronogramas de inversión”, aseguró el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Las inquietudes las filtró Clarín, con una nota donde reveló que la negociación con la firma malaya se encuentra “empiojada”. “Lo que hay que terminar de ver es en qué lugar se posiciona Petronas respecto de esta inversión”, aclaró a PERFIL una fuente de YPF. Confirmaron además que la malaya, que sumaron al RIGI, tiene hasta entrado noviembre para definir cuáles de los proyectos de inversión que tiene en cartera ejecutará, ya que también tiene en etapa de análisis fuertes desembolsos en otros países. Asimismo, resaltaron que si esta se baja, planean seguirlo con otras empresas. Si en efecto se consolida, Argentina ingresaría al selecto club de las hasta ahora cuatro naciones productoras de gas natural licuado en el mundo.

El propio Javier Milei había utilizado políticamente este proyecto en la disputa que mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El momento cúlmine se observó casi dos meses atrás, cuando el Gobierno definió que la megainversión por US$ 30 mil millones se realizara en Río Negro. Las críticas desde Buenos Aires atendían el hecho de que el patagónico Golfo de San Matías no contaba con una estructura portuaria acorde a las necesidades, por lo que antes de construir la planta de GNL iba a ser necesario desarrollar una obra de infraestructura mucho más lenta y costosa que si se hubiese establecido en Bahía Blanca.

“Hay mucho interés en el mundo sobre el proyecto Argentina GNL, soy optimista en que vamos a ser capaces de desarrollarlo”, se pronunció el viernes Horacio Marín, titular de la petrolera nacional. “Nosotros vinimos a YPF para acelerar este proyecto con el objetivo de que el país pueda exportar unos 15 mil millones de dólares en 2030 solo de gas”, asintió.

Sobre la compañía estatal de Malasia, el presidente de la firma nacional aclaró: “Yo no tengo información sobre cuál sería la decisión de Petronas. Es una de las mejores empresas de GNL del mundo y estamos trabajando muy bien con ellos”. Aunque ratificó que “si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés. El proyecto no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías”.

En tanto, el gobernador rionegrino lanzó: “No tengo dudas de que la planta de GNL se va a hacer. Después veremos si es con Petronas o no, y veremos los cronogramas de inversión. Es una discusión empresarial, comercial y financiera, pero no está en riesgo el proyecto”. En Radio Con Vos Patagonia, Alberto Weretilneck aseguró que “la decisión de YPF es continuar con la planta, y será en Río Negro”.

El proyecto de Petronas había sido anunciado como el primero en que buscó el Gobierno adherir al régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI). La bandera de Milei dentro de la ley Bases para atraer capitales extranjeros al país pero que aún no ha conseguido cosechar sus primeros frutos. “Sin RIGI, no hay GNL”, sostuvo en ese momento Marín.

La pelea que había generado Milei con Kicillof por el GNL. El Presidente había aprovechado el megaproyecto para criticar al gobierno de la Provincia. Antes de oficializar que propondría Río Negro para la histórica obra, había acusado que “en Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”. “Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?”.

“Desde que asumió, Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la Provincia”, le había respondido el gobernador bonaerense. “No solo no ganó la Provincia sino que tampoco ganó ni un municipio”, por eso, aseveró que “su campaña es perjudicar y hacer daño para castigarla a ver si lo votan” en las próximas elecciones. Por esa razón es que el mandatario “entró en una disputa permanente” con el mandamás bonaerense, de acuerdo al análisis del propio Kicillof.