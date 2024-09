Día 286: Las nuevas canciones y la partitura de Francisco

“La siempre tironeada herencia del peronismo, atraviesa, otra vez, un momento cúlmine. Disputada por el heredero natural y el descendiente político de Cristina Kirchner, la conducción de un peronismo en llamas continúa vacante. Para analizar la escritura de nuevas y viejas canciones, abrimos el programa de hoy escuchando “Cantares”, de Joan Manuel Serrat”, indicó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Según el escritor y periodista Jorge “El Turco” Asís, la edad del poder son los 50 años. Es en esta etapa de la vida donde hay una combinación de vitalidad y experiencia que resulta necesaria para el ejercicio del Poder Ejecutivo.

En la interna que se está desarrollando en el seno del peronismo hay tres dirigentes que se acercan a esa cifra, confirmando la teoría de Asís, y son de los que se están disputando la conducción de un nuevo armado opositor con el justicialismo en el centro: Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Juan Grabois.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El conductor del PJ bonaerense e hijo de la aún accionista mayoritaria en el peronismo, Cristina Kirchner, tiene 47 años y Grabois tiene 41. Todos pertenecen a la llamada generación X, aquellos que tienen desde 39 a 54 años. Esta es la generación anterior a los millennials.

Grabois, quien se encuentra dentro de esta generación, a su vez, se siente cerca de un millenial que llegó a presidente, el mandatario chileno Gabriel Boric. Ambos tuvieron orígenes como dirigentes de movimientos contestatarios movilizados. Boric fue el presidente de la federación universitaria de estudiantes chilenos y Juan Grabois fundó el Movimiento de los Trabajadores Excluidos.

El presidente chileno, Gabriel Boric, hizo una crítica al 11 de septiembre manifestando que no eran necesarios ni el Golpe de Estado de 1973 ni la dictadura de Pinochet como única salida a los problemas políticos de Chile. Reivindicó la agenda de los derechos humanos en el aniversario del Golpe y sostuvo que “la muerte, la desaparición de personas nunca es la única alternativa”.

Máximo Kirchner resiste y apunta contra Axel Kicillof

El sábado 20 de septiembre, La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner hizo una avanzada contra Axel Kicillof en La Plata, y corearon canciones contra el gobernador, a quien no se invitó.

“Si querés otra canción, vení, te presto la mía”, coreaban. La canción de la Cámpora hace referencia a la célebre frase de Axel, tras las PASO de 2023, en la que señaló que era necesario componer nuevas canciones, una clara metáfora de que es importante que el peronismo tenga una nueva narrativa e identidad, y que no alcanza con recordar los derechos que se brindaron en los gobiernos peronistas y kirchneristas.

“Va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos”, expresaba el gobernador bonaerense, en septiembre del año pasado, sobre la renovación del partido. El gobernador contaba con una razonabilidad y una capacidad de autocrítica en aquel momento, pero La Cámpora, hija de Cristina Kirchner, en una composición de canciones, se queda sin letra.

Por otro lado, al gobernador se lo ha visto en movilizaciones contra la Ley Bases y, recientemente, contra el veto a la nueva fórmula jubilatoria consensuada entre la oposición. Máximo Kirchner, frente a este veto, sostuvo que se trata de “una facultad constitucional, hay que dejar de patalear". Agregó que al presidente lo eligió el 56% de la gente, por lo que “hay que ponerse a construir y organizarse” para salir adelante como partido.

Pelea K: ruidos, desconcierto y choque de estrategias

En el otro extremo de la interna, podríamos decir que en el extremo izquierdo, se ubica Juan Grabois. Un Grabois que es un dirigente político independiente del kirchnerismo, pero que también es muy cercano al Papa Francisco y a su prédica.

Quien se refirió a esto, en su columna titulada “El Compañero Francisco”, fue el columnista de Perfil, Roberto García.

“Lo que ahora se advierte como una pelea frontal contra el Gobierno, hace años que se publicó en estas páginas. La confesión de Francisco a un visitante en Santa Marta: “¡Qué bueno sería para la Argentina tener un Presidente como este muchacho Grabois!”. Si bien no pudo imponerlo en su gestión, al menos lo ha cobijado en su cercanía con distintas asesorías y no lo abandona: Grabois tiene más horas de vuelo a Roma que un piloto de Aerolíneas. En simultáneo a sus deseos personales se añade la prevención a Milei, al que los jesuitas los inquieta más que el comunismo”.

Sin ninguna duda, Grabois fue elegido como el personaje por la tapa de todos los diarios del día sábado, en donde se vio la foto del Papa junto al dirigente.

El dirigente del Frente Patria Grande estuvo en un encuentro en Roma, en el que el Sumo Pontífice convocó a diferentes movimientos populares de todo el mundo. En este encuentro, el Papa criticó al gobierno libertario, al que acusó de gastar dinero en gas pimienta y no en justicia social y respaldó el programa de Juan Grabois de Tierra, Techo y Trabajo, que en definitiva son sus propias consignas.

“Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”, expresó el Sumo Pontífice. “Que nadie les quite esa condición a ustedes, que nadie les quite la esperanza, que nadie apague sus sueños. La misión de ustedes es trascendente, si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien”, agregó.

El Papa Francisco junto a Juan Grabois.

Juan Grabois, en este encuentro, dejó algunas definiciones interesantes para discutirlas en la actualidad porque son completamente contracíclicas con las ideas que empiezan a estar en auge en la actualidad.

“El Salario Básico Universal no es complicado ni caro. En ningún país, garantizar un derecho básico de subsistencia sale más de un 1,5% del presupuesto”, sostuvo. Una discusión que tienen los economistas y filósofos en todas partes del mundo, mucho más con la inteligencia artificial y la automatización de tareas, y si no será, probablemente a mediados de este siglo, que todos los países, así como se terminó construyendo la jubilación en el siglo XX, que en el siglo XXI se termine constituyendo el salario básico universal. Sin embargo, es una discusión que trasciende a la Argentina y al gobierno actual en su disputa con los gobiernos anteriores.

Esto es una pregunta para retomar, ¿cuán caro es realmente que todos los integrantes de una sociedad tengan lo básico?

José Luis Espert apuntó contra el Papa Francisco: "Es un ignorante supino, podría informarse y estudiar un poco"

Quién salió a responder agresivamente contra el Papa Francisco y su encuentro fue el diputado liberal José Luis Espert. "El Papa es un ignorante supino, porque podría informarse y estudiar un poco", expresó el diputado. Y agregó que “ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables en los últimos días, como decir que Roca fue un criminal, cuando fue el mejor presidente de la historia argentina. Hablando estupideces de que los mapuches habían sido asesinados, cuando fueron asesinos de nuestros tehuelches”.

Además, señaló que “el Papa y la Iglesia, en general con Argentina, sangra por la herida con los liberales, porque Julio Arengtino Roca tuvo los cojones, con la ley 1420, de comenzar a generar el espacio de una educación laica”.

Si casualmente hay un sector de la Iglesia que es estudioso y formado, son los jesuitas. Y, si hay fundamentalmente un Papa y un cardenal argentino que tiene una formación intelectual sólida es el Papa Francisco. Quien, además, fue rector de la Universidad del Salvador, creador casi de ella, y después de la Universidad Católica Argentina. Es esperable que funcionarios del actual gobierno confronten con las ideas del Papa, aunque sería importante que lo hagan con mayor respeto. Las ideas que fomenta el Vaticano bajo la gestión de Francisco están en las antípodas de los valores ideológicos que profesan el presidente y los integrantes de este gobierno.

Un punto que puso foco en el eje verdadero de la discusión ideológica que atravesamos hoy, es aquel debate entre Javier Milei y Juan Grabois, en 2022 en Periodismo Puro, sobre el hambre.

“Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad, y no es un problema de capacidad. Si tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 10, 14 o 18 horas, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad”, expresó el fundador del Frente Patria Grande. “¿Cómo que no? Podes elegir morirte de hambre”, contestó el actual presidente argentino.

Juan Grabois enfrentó un escrache en el aeropuerto de Ezeiza: "Nunca me van a callar"

Hace algunas horas, a la vuelta del encuentro en Roma, Juan Grabois enfrentó un escrache en el Aeropuerto de Ezeiza. “Chorro” y “estafador de pobres” le gritaban algunas de las personas presentes en el aeropuerto. Él respondía “alguien que me diga a quién le robé”, mientras la policía intentaba detener su enfrentamiento con quienes lo insultaban.

No hay pruebas de que el dirigente haya robado, al contrario, se trata de una persona que venía de un hogar de clase media-alta y que vive en la austeridad. No hay elementos probatorios de lo que esta gente decía, sino que simplemente repetían acusaciones que se dicen generalmente en los medios. Esto no quita que haya habido corrupción en los movimientos sociales, como la hay en cualquier actividad, pero no en el caso personal de Grabois.

Cruje el peronismo: se desató otra interna entre Grabois y el massismo, mientras Aníbal pide combatir a La Cámpora

Volviendo a la interna del peronismo, Juan Grabois tuvo otra respuesta en relación a las nuevas canciones de Kicillof. Vamos a escucharla. “La sinfonía de un sentimiento tiene que tener melodías. El problema de Axel es anunciar nuevas melodías pero no decir cuáles son”, sostuvo hace un mes.

La consigna con la que se convocó al acto de La Cámpora en La Plata fue “Hay que armar de nuevo”. La frase por excelencia del naciente kicillofismo es “hay que componer nuevas canciones”, pero cuando se habla con Grabois, se escuchan puntos programáticos más concretos como que cada cual tenga un terreno para hacerse su casa, salario básico universal y hasta cuántos puntos del PBI cuesta cada una de sus iniciativas. Tal vez, su cercanía al Papa, como cuenta Roberto García, lo ayuda a Grabois a tomar prestadas definiciones e iniciativas que cuentan con un importante respaldo, dado que vienen de la usina de políticas sociales pensadas en el Vaticano.

¿Podrá el Papa, no como dirigente político, pero sí como punto de referencia de valores que se oponen a las ideas del libertarianismo actual, ayudar a unir a la oposición? ¿Podrán ideas como las de Tierra, Techo y Trabajo y la economía al servicio de la gente, servir como plataforma ideológica de un frente amplio como en Brasil, que terminó con el gobierno de Jair Bolsonaro? Preguntas que deben tener muy preocupado al gobierno de Javier Milei, y que enseguida salió a responder, diciendo que “la verdadera justicia social es que no haya déficit fiscal”.

El Papa, en su momento, recibió afectuosamente al entonces presidente electo. Ahora, Milei no le puede reprochar ninguna animadversión personal contra él.

Pichetto, lapidario con el papa Francisco: “Le hace un daño increíble a la Argentina”

Tal vez el Papa y sus ideas van a algo más profundo que es la renovación de la dirigencia política del país. Hasta hace menos de dos años, los polos antitéticos de la política local eran Cristina Kichner y Mauricio Macri, de 65 y 71 años.

En la actualidad, además de Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Juan Grabois hay otros dirigentes opositores como el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, de 49 años, y Martín Llaryora de 51, entre otros. Todos con su impronta y personalidad política propias.

Efectivamente, algo novedoso está naciendo con esta generación de nuevos dirigentes de la política argentina. La edad del poder le llegó a unos cuantos, solo es cuestión de arrimar posiciones y, tal vez el Papa en eso, algo pueda ayudar.

¿Vendrá el Papa antes de las elecciones del año próximo a la Argentina? ¿Cumplirá su viaje alguna función que trascienda lo religioso y pase a ser social y político?

MVB