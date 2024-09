La tapa del Diario PERFIL del sábado 21 de septiembre de 2024

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.966 del Diario PERFIL, de este sábado 21 de septiembre de 2024, un número al que acompañan, como cada fin de semana, 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos y Buenos Aires Times:

Aunque molesto por las críticas, Milei evita el conflicto con el Papa. En la Casa Rosada no ocultaron su malestar por los cuestionamientos de Francisco a la represión de la protesta social. Pero el Presidente ordenó no responder. “Respetamos su opinión, pero no tenemos por qué compartirla”, dijo el vocero Adorni. En un encuentro en el que participó Juan Grabois, Bergoglio había dicho que el Gobierno, “en vez de pagar justicia social pagó el gas pimienta”.

La Secretaría de Culto, casi sin relación con la Santa Sede.

Apoyo: sin menciones al Papa, Milei respaldó a su ministra de Seguridad con dos posteos en la red social X.

Escala la pelea Máximo vs. Axel en el peronismo bonaerense.

Caputo. El ministro de Economía, con un pedido a los empresarios: “Si sacan los dólares del colchón, vamos a salir más rápido”.

YPF asegura inversión de GNL en Río Negro. La obra se haría con o sin Petronas, pese a las dudas de la firma malaya.

Radicales en pugna. Hablan los diputados Campero y Carbajal, en bandos opuestos de la UCR.

Frontera caliente. Prefectura se tiroteó durante treinta minutos con contrabandistas en el río Paraná, sin víctimas.

Israel mató a un comandante de Hezbollah en Beirut.

San Sebastián tiene presencia argentina. Sbaraglia, Arias y Ortega, algunas de las figuras.

Superclásico. Boca y River se enfrentan hoy en la Bombonera en un choque con rivalidad, pero lejos de la punta.

Escriben en esta edición:

Broder, Herbert, Anzelini, Arzoumanian, Motyl, Fara, R. García, Burgueño, Kohan, Link, Guebel, Hopenhayn, Martin, Giampaolo, Tabarovsky, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

