El presidente de Chile, Gabriel Boric, desconoció este miércoles 7 los resultados de las elecciones de Venezuela. En ese sentido, apuntó contra el gobierno de Nicolás Maduro y lo acusó de intentar "cometer un fraude" al no presentar públicamente las actas de los comicios en los que fue proclamado como ganador.

"No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiese mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas", manifestó Boric en una declaración en el palacio presidencial de La Moneda.

El mandatario chileno fue uno de los primeros gobernantes en poner en duda la transparencia de las elecciones presidenciales de Venezuela. En esa línea, la misma noche de los comicios afirmó que los resultados que dieron el triunfo a Maduro, por un 51,2%, eran "difíciles de creer", a la par que indicó que el país trasandino no los refrendará hasta que no sean “verificables”.

No se trata del único Estado en que desconoció los resultados, sino que fueron varios los gobiernos que sospecharon del porcentaje informado por la Comisión Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista; mientras que la oposición venezolana asegura que el triunfador fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

"Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen", agregó el presidente chileno.

La respuesta no se hizo esperar, siendo que el canciller Yván Gil reaccionó inmediatamente. "El señor @GabrielBoric se coloca a la derecha de [Javier] Milei y del Departamento de Estado de los EEUU, se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista", escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter). Sumado a esto, Venezuela expulsó a la delegación diplomática chilena en Caracas.

En tanto, el presidente chileno manifestó también que en el país caribeño se "están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias".

Sin embargo, descartó revivir la fallida experiencia con Juan Guaidó.​ “En esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países”, sostuvo.

Según la ONG venezolana de derechos humanos Provea, se elevó el martes a 24 la cifra de muertos en Venezuela en el marco de protestas opositoras contra la reelección de Maduro. Por su parte, las autoridades venezolanas reportaron el fallecimiento de dos militares en incidentes violentos que estallaron la misma noche de la elección.

La Fuerza Armada de Venezuela prometió su "absoluta lealtad" a Maduro pese al clamor de la oposición

El lunes, el presidente de Chile se reunió en Santiago con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lleva adelante gestiones junto al colombiano Gustavo Petro y al mexicano Andrés Manuel López Obrador para promover una salida a la crisis en Venezuela.

"El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición", sostuvo Lula, cuyo gobierno tampoco reconoció abiertamente la reelección de Nicolás Maduro. "El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y los resultados", agregó.

Sin embargo, Lula y Boric tampoco reconocieron al opositor González Urrutia como vencedor de los comicios, como sí lo hicieron los gobiernos de Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

