Anonymous derribó sitios oficialistas de Venezuela y llamó a poner al Ejército en contra de Maduro para derrocarlo

Anonymous lanzó una campaña contra Nicolás Maduro a través de su cuenta de X. En la noche del miércoles, el grupo internacional de ciberactivistas hizo caer los sitios oficiales de la Presidencia de Venezuela y lo acusa de fraude electoral durante las elecciones de 2024

“Chile, Costa Rica y Perú rechazan la pretensión de victoria de Maduro. Se esperaba que más países también lo rechazaran. Hubo una campaña de fraude electoral en Venezuela por parte de Maduro, no necesitas hackers para mostrarte lo que el pueblo presenció hoy”, dice el texto publicado en la plataforma de Elon Musk.

La organización, que comenzó a formarse en la web en 2003, expresó recientemente su postura sobre Maduro en otro tuit. “Dictador de izquierda o dictador de derecha, no existe un buen dictador. Defender a los tiranos es defender a los tiranos sobre los sueños y, a menudo, los cadáveres de las personas sobre las que construyen su riqueza y poder. Estos no son líderes ni gobiernos, sólo criminales empoderados. Si defiendes la tiranía, no importa con cuántas banderas o ideologías te envuelvas, también eres un tirano”.

Asimismo, Anonymous se refirió a las fuerzas militares que apoyan a Maduro en Venezuela y señaló que una forma rápida de derrocar al Presidente chavista es poner al Ejército de Venezuela en su contra. “Una clave para derrocar a Maduro en Venezuela lo más rápido posible es alentar exitosamente a los militares o a la mayoría de los militares a desertar. Eso requeriría presión externa por parte de los gobiernos regionales y un fuerte liderazgo de la oposición para actuar como contragobierno”.

La nueva amenaza para los gobiernos

Sin jerarquía ni líder, Anonymous es un colectivo de hackers sin rostro ni ideología específica. No están afiliados a ningún partido político y operan globalmente. ¿Qué los une? Se reúnen para realizar protestas tanto en línea como, ocasionalmente, en persona con sus caretas.

Los miembros de Anonymous se dan a conocer con sus rostros ocultos detrás de máscaras blancas y negras, similares a la utilizada por los personajes Guy Fawkes y Robert Casteby, donde conspiraban junto a otros practicantes católicos para irrumpir en el Palacio de Westminster, con el fin de asesinar al Reina del Reino Unido y a su familia, en la película de Alan Moore, basada en hechos reales: "V de Vendetta". Su anonimato también es resguardado por voces distorsionadas, lo que imposibilita cualquier pretensión de conocer sus caras, los líderes, nombres, jerarquías o ideología política.

Anonymous hackeó páginas web del Gobierno argentino

En sus inicios trataban de visibilizar publicaciones individuales a través de Internet. Una práctica que más tarde se complementó con participaciones en actos públicos organizados fuera de las redes sociales.

El lema de Anonymus es: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. ¡Espérennos!".

Este es el mensaje que han lanzado al mundo en cada vídeo que han creado para reivindicar sus ciberataques contra las páginas web de distintas entidades. Provocan la caída de servidores, realizan ataques informáticos y revelan información confidencial a través de la red de gobiernos o de empresas privadas que afectan a la sociedad en general.

RM/fl