Elecciones en Venezuela: el gobierno argentino reconoció a Edmundo González Urrutia como ganador

El Gobierno argentino reconoció este miércoles al candidato opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela, al manifestar que el "pueblo" de ese país "se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada".

Así lo expresó la Cancillería argentina a cargo de la ministra Diana Mondino en un comunicado. "La República Argentina, tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia", comenzaron.

Y destacaron que "el pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada".

De esta manera, la Argentina se suma a Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos entre los países que dieron por ganador a González Urrutia. Otros como Brasil, México o Chile repudiaron los comicios pero no dieron ganador al candidato de la oposición.

Asimismo, Cancillería condenó la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial al que consideraron ganador y a la principal líder de la oposición, Corina Machado, así como la "detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa".

"La República Argentina reitera el llamado a las autoridades venezolanas a respetar las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en lo que atañe a inmunidad e inviolabilidad de las sedes oficiales", agregaron.

En ese sentido, recordaron que la Residencia oficial argentina en Caracas continúa sin suministro de energía eléctrica, interrumpido hace más de una semana, y solicita una vez más su "pronto restablecimiento".

Chile también rechaza la victoria de Maduro

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el miércoles que no tiene dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro intenta "cometer un fraude" al no presentar públicamente las actas de la elección presidencial de Venezuela del 28 de julio, en las que fue proclamado como ganador.

"No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiese mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente, hubiesen mostrado las actas", dijo Boric en una declaración en el palacio presidencial de La Moneda.

"Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela", agregó el presidente chileno.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, reaccionó inmediatamente. "El señor @GabrielBoric se coloca a la derecha de (Javier) Milei (presidente de Argentina) y del Departamento de Estado de los EEUU, se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista", escribió en la red social X.

El lunes, el presidente de Chile se reunió en Santiago con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lleva adelante gestiones junto al colombiano Gustavo Petro y al mexicano Andrés Manuel López Obrador para promover una salida a la crisis en Venezuela.

"El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición", sostuvo Lula, cuyo gobierno tampoco ha reconocido abiertamente la reelección de Nicolás Maduro.

